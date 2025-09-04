Martín Palermo fue anunciado como nuevo director técnico de Fortaleza

Martín Palermo fue confirmado este miércoles como el nuevo director técnico de Fortaleza, según informó la institución en un comunicado oficial. El vínculo se extenderá hasta diciembre de 2025, con opción de renovación hasta el final de la próxima temporada. Este anuncio marca el comienzo de la primera experiencia del exgoleador en el fútbol brasileño. El debut está programado para el próximo 13 de septiembre en el Arena Castelão, frente a Vitória, por la fecha 23 del Brasileirao.

El club precisó que Palermo llegará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Diego Cagna y Cristian Damián Leyes como asistentes, los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera, y el analista Renato Cornejo. La presentación se realizará en el Centro de Excelencia Alcides Santos en los próximos días.

“Buscábamos un entrenador que impactara en el vestuario, un profesional respetado y con una trayectoria en constante crecimiento. Palermo comprendió la situación actual de Fortaleza, el desafío que enfrentamos y la necesidad de un equipo que luche cada balón, defienda bien, gane partidos y sume puntos”, señaló Marcelo Paz, director ejecutivo de Fortaleza, en el comunicado difundido por la entidad.

La designación del “Loco” se produce tras la salida de Renato Paiva, quien apenas estuvo al frente del equipo durante diez partidos. Bajo su conducción, Fortaleza quedó eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final, en una serie ante Vélez, y no consiguió mejorar su situación en el campeonato local.

Será la primera vez que Martín Palermo dirija a un equipo brasileño. @elClubOlimpia

El desafío inmediato para Palermo será encaminar a un equipo que lucha por mantener la categoría. Con 15 puntos en la tabla de posiciones, Fortaleza supera únicamente a Sport Recife (10 unidades) y se encuentra a siete puntos de la zona de salvación. El partido frente a Vitória cobra especial relevancia porque el rival ocupa actualmente puestos de descenso, con 22 puntos.

El desembarco del exdelantero se da en un contexto particular: el Brasileirao suma cada vez más técnicos argentinos. Palermo se incorporará a la lista integrada por Hernán Crespo en San Pablo, Juan Pablo Vojvoda en Santos y Jorge Sampaoli, quien acordó recientemente su regreso a Atlético Mineiro.

La carrera de Palermo como entrenador incluye pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense en el fútbol argentino, además de experiencias internacionales en Chile (Unión Española y Curicó Unido), México (Pachuca) y Paraguay, donde dirigió a Olimpia y logró su único título hasta el momento. Su arribo a Brasil representa un salto a un torneo competitivo y con amplia visibilidad regional.

Con esta designación, Fortaleza espera reencauzar la campaña en el Brasileirao y dar un giro en el tramo final de la temporada. El club confía en que el nuevo cuerpo técnico, liderado por el histórico goleador argentino, pueda imprimir la intensidad y el carácter que, según el comunicado oficial, el equipo necesita para salir de la zona baja de la tabla.