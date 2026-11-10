Juan Cruz Montero, candidato a presidente de Vélez: “Si no cambiamos el modelo económico, no vamos a tener un club en el futuro cercano”

Vélez elige presidente el domingo 15 de noviembre y uno de los candidatos por la oposición es Juan Cruz Montero, de ADN Azul y Blanco, la más reciente agrupación que tiene el club. Abogado, de 34 años, y con una maestría en Derecho Administrativo y un MBA, dejó la función pública — fue funcionario del PAMI— para dedicarse a la campaña. Su diagnóstico parte del último balance del club, que él define como “el peor de los últimos 50 años”. Su director deportivo será Héctor Coyo Almandoz. Sueña con un Vélez campeón a nivel internacional y, por supuesto, es crítico de la actual dirigencia.

-¿Por qué decidiste presentarte?

-Me involucré porque estamos preocupados por la situación del club. Vélez debe 44 millones de dólares, tiene un déficit operativo anual de 24.000 millones de pesos, perdió un 32% del patrimonio neto. La situación es insostenible y la proyección es la de un club como Independiente o San Lorenzo hablando en términos económicos. Frente a eso, tomamos la decisión de poder presentar una propuesta electoral con gente del club y con un equipo multidisciplinario y entendiendo que si no solucionamos la realidad económica del club y cambiamos el modelo económico, no vamos a tener un club en el futuro cercano. La problemática de Vélez se divide entre lo urgente y lo importante. Lo urgente tiene que ver con la situación financiera y la falta de liquidez, dado que de esos 44 millones de dólares de pasivo total, 31 millones son exigibles en los próximos 12 meses. Vamos a renegociar con las entidades financieras cuya deuda hoy asciende a aproximadamente 15 millones de dólares junto a un banco público muy importante, un nuevo préstamo donde podamos cancelar esas tasas siderales y tengamos un periodo de espera para que no tengamos una exigencia de caja en el corto plazo.

-¿Y de dónde saldrían los ingresos nuevos?

-Hoy Vélez reúne entre más de 60 sponsors solamente 6 millones de dólares. Esos ingresos pueden incrementarse en el primer año a 10 millones. Hay una morosidad en la cuota social de los socios que asciende al 30%. Nosotros apuntamos a recuperar al menos en primer año ese 10% de morosidad, lo cual se traduce en 2 millones y medio de dólares más. También estamos trabajando con una productora de entretenimiento para evaluar la posibilidad del naming junto al José Amalfitani y que podamos generar un ingreso extra de 2 millones de dólares.

Parte de la crítica del candidato apunta a los surgidos de la "Fabrica" que se fueron libres o vendidos por montos menores a los que se esperaba Facundo Morales/FOTOBAIRES

-¿Cómo se explica semejante pasivo?

-Fundamentalmente, en la mala administración y la improvisación constante en cada uno de sus ámbitos. Esta dirigencia no ha planificado los mercados de pases, ha incorporado mal y ha vendido aún peor. Tuvimos casos como los jugadores que se fueron libres que eran grandes promesas, como Alejo Sarco, las malas ventas de Thiago Fernández y Mateo Pellegrino, la mala venta de Tobías Andrada a River, que hoy tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares y Vélez lo vendió a seis solamente por una urgencia financiera para pagar intereses de déficit operativo. La proyección del modelo de Berlanga y Pugliese es de un club quebrado, que no se sostiene; un club que lo único que sabe es endeudarse con los bancos y dilapidar el patrimonio que tiene en La Fábrica.

-Vélez tenía la política de no vender al mercado local. ¿Qué cambió?

-Berlanga y Pugliese no ven a River y a Boca como rivales porque no se dan cuenta de que Vélez es un club grande y que es con ellos con quien compiten. El caso de Tobías Andrada es emblemático. Los hinchas de Vélez nos enteramos de condiciones insólitas: dos derechos de tanteo sobre dos juveniles que ni siquiera debutaron en primera división. Si uno de esos juveniles recibe una oferta del exterior, River puede igualarla y llevárselo con prioridad sobre cualquier otro club.

-¿Cómo retendrías a los juveniles?

-La solución tiene que ser trabajar planificadamente, de forma profesional, con la suficiente anticipación, es decir, sentarnos al menos 18 meses antes de los vencimientos de los contratos de esos chicos. Trabajar con la familia, con el representante, hablarle al chico para que entienda que Vélez no sólo lo forma como persona sino también como jugador y que corresponde que eso sea retribuido cuando él tenga un momento de poder ser vendido. Nosotros estamos trabajando nuestro proyecto deportivo de la mano de Héctor Coyo Almandoz, que es un campeón de América y del mundo que entiende lo que es defender la V azulada. En este nuevo rol, que es la dirección deportiva, él va a trabajar desde la preinfantil y la novena división hasta la primera división con una línea de juego muy clara y con un sentido de pertenencia que no tiene que ver sólo con sentirnos orgullosos de que los jugadores quieran estar en Vélez, sino que también se traduzca en lo económico, menos jugadores que se van libres o líneas de conducta que se respetan. Hoy vemos cómo Berlanga sigue abrazando a representantes que se llevaron a Alejo Sarco libre y siguen caminando el club como si nada pasara. Por eso no nos respetan en la AFA, porque no nos respetan ni nuestros propios dirigentes. La relación que ha tenido Berlanga con el Chiqui Tapia es una vergüenza, y a Vélez en tres años lo han perjudicado muchísimo y él sigue siendo, de forma irrestricta, un vocero del desastre de la gestión que está haciendo hoy la Asociación del Fútbol Argentino. Tenemos que reencauzar la línea histórica de Vélez, que fue la defensa irrestricta de sus intereses y que nos respeten y entiendan que el modelo de Vélez fue exitoso, es un club campeón del mundo y lo hizo con trabajo y con el 70% de sus jugadores salidos de inferiores.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, junto con el presidente del Club Atlético Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, en la sede de la Liga Profesional de Fútbol Prensa LPF

-River y Estudiantes, con Di Carlo y Verón, armaron un bloque disidente. ¿Dónde te parás?

-Yo creo que Vélez no tiene que tener una referencia, sino que tiene que ser la referencia, hasta que llegó Fabián Berlanga y Nelson Pugliese al poder y rompieron esa tradición histórica de que Vélez sea un club fuerte, un club campeón del mundo con una silla pesada en el Comité Ejecutivo, y la utilizaron para beneficios personales, como puede ser el puesto en Conmebol, entradas para la despedida de Messi o ir al Mundial al mismo palco que llegó el presidente de la AFA. A Vélez no se lo puede perjudicar sin consecuencias, es un club muy grande para que nos traten de esta manera.

-¿Hay un club que vos digas, aquí o en el exterior, que tengas como espejo, más allá de la singularidad, la historia y la grandeza que tiene Vélez?

–En materia de administración y de infraestructura y proyección, sin lugar a dudas, hoy River es el ejemplo en el fútbol argentino, creo que es el camino que tenemos que tomar. Hemos basado grandes propuestas en lo financiero, en la situación que ellos tuvieron hace algunos años y cómo salieron adelante y cómo hoy son un club que da superávit y que reinvierte ese dinero en el crecimiento de las instalaciones, en la retención del talento, en los mercados de pase, independientemente de los resultados que hoy no se le dan. Y creemos que ese es el camino, pero que Vélez tiene que ser esa referencia y ese club modelo. Siempre dijimos que Vélez es un club modelo y hace muchos años que estamos estancados, que no crecemos de la forma que merecemos y tenemos las herramientas, los proyectos y sobre todo el equipo para volver a ponernos en ese lugar y que todos los demás nos miren a nosotros.

Juan Cruz Montero fue funcionario del PAMI y ahora se presenta para candidato a presidente de Vélez

-¿Qué objetivos deportivos te fijás?

-Cuando yo hablé con Almandoz le dije que el objetivo de Vélez era estar en el Mundial de Clubes 2029. El próximo mercado de pases lo vamos a hacer por lo menos con un jugador por línea de jerarquía, reteniendo a nuestro goleador, Ronaldo Martínez.

-¿Guillermo Barros Schelotto forma parte del proyecto?

-Sí, absolutamente es parte prioritaria de nuestro proyecto. Nosotros queremos tener una charla con él, que se sienta desafiado por los objetivos que tenemos, que va a ser ganar algo a nivel internacional y darle los refuerzos de jerarquía en tiempo y forma.