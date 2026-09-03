Juan Fernando Quintero anunció su retiro de la selección de Colombia tras el Mundial

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero anunció este miércoles que renunció a la selección de su país inmediatamente después de finalizada la participación del combinado cafetero en el máximo torneo del fútbol que se disputó este año en Estados Unidos, México y Canadá.

“Dije que me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento; personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros”, comentó el futbolista de 33 años.

“Juanfer” disputó parte del último partido de los cafeteros en la cita mundialista, en el que cayeron en los octavos de final tras perder en los penales ante Suiza. En una entrevista con el canal Win Sport, Quintero indicó que tras esa eliminación le comunicó al entrenador Néstor Lorenzo su decisión de poner fin a su carrera en la selección.

Otro adiós en el fútbol sudamericano: Juanfer Quintero anunció que se retiró de la selección colombiana. DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La frustración de perder es algo tan grande, que te genera tantos sentimientos, lloras... En mi caso son de tres a cuatro noches que no duermo porque sufro mucho, no solo por mí, por todos los que estábamos ahí. Soy una persona que piensa mucho en colectivo, veo el sufrimiento de mis amigos y, bueno, hay momentos en que uno dice que es bueno salir y dar la oportunidad para que otro llegue”, añadió.

Durante el Mundial, Quintero fue suplente de James Rodríguez, el capitán cafetero, a quien reemplazó desde el banco en cuatro de los cinco partidos que disputó el equipo. “Hay momentos que uno dice que es bueno darse una oportunidad para que otro llegue y pueda asumir”, agregó el mediocampista en referencia al relevo generacional que debe encarar la selección de su país.

Otro adiós en el fútbol sudamericano: Juanfer Quintero anunció que se retiró de la selección colombiana. Reed Hoffmann - FR48783 AP

Recientemente, el mediocampista había desmentido una supuesta mala relación con Lorenzo, que renovó su contrato como seleccionador de Colombia luego del Mundial. “El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo todo lo mejor del mundo”, dijo.

Luego del Mundial, Quintero abandonó River Plate tras cuestionar públicamente al entonces entrenador, Eduardo “Chacho” Coudet, y fue contratado por Independiente Medellín, el club de su ciudad natal del que es hincha. Aunque en la selección siempre estuvo unos pasos detrás de Rodríguez, disputó tres Mundiales, incluidos los de Brasil 2014 y Rusia 2018.