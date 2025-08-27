Juan Pablo Vojvoda y Tomás Palacios llegan al Santos de Neymar, en crisis y acorralado por el descenso

Santos está acorralado. En crisis deportiva, amenazado por el descenso y con el futuro envuelto en dudas existenciales. No alcanza el aura de Neymar, el crack abrumado, de 33 años. Este domingo perdió contra Bahía por 2 a 0 (goles de Luciano Juba y Luciano Rodríguez) y no contó con el delantero por acumulación de tarjetas en el Arena Fonte Nova, por la fecha 21 del Brasileirão.

El equipo del mítico Pelé está muy complicado, ya que marcha en el puesto 15° con 21 puntos a tan solo dos unidades de la zona del descenso, que ocupan Vitoria, Juventude, Fortaleza y Recife.

La estrella brasileña no pudo jugar este domingo porque cumplió la fecha de sanción por la acumulación de amonestaciones, y preocupa la lesión que le impidió terminar el entrenamiento del último jueves. El el ex atacante de Barcelona y PSG venía de recibir la tarjeta amarilla en la goleada que sufrió Santos por 6-0 ante Vasco Da Gama, en el día de cumpleaños de su hijo.

Neymar, entre lágrimas, en el 6-0 que le propinó Vasco Da Gama a Santos. Sports Press Photo - Getty Images South America

En plan de resurrección, el conjunto blanco contrató a un entrenador argentino de experiencia en el Brasileirão y a un zaguero, compatriota, que tiene pasado en Inter junto a Lautaro Martínez. La idea es sacarlo a flote lo antes posible.

Uno es Juan Pablo Vojvoda, que espera ayudar a Neymar y a Santos a dejar atrás su crisis en el fútbol brasileño, según dijo este martes en su presentación como entrenador del antiguo equipo del Rey Pelé.

“Imagino a un Neymar determinante, que disfrute jugando al fútbol, porque él hace disfrutar a la gente”, comentó Vojvoda, de 50 años, en una rueda de prensa. “Voy a aprender con Neymar. No es cualquier jugador; es uno de los mejores del mundo”, agregó. “Quiero ayudar”, sostuvo, más de una vez, el ex futbolista de Newell’s Old Boys. Vojvoda fue anunciado el viernes pasado como director técnico del ‘Peixe’, tras aquel 0-6 que le costó el despido a Cléber Xavier. Matheus Bachi, hijo del exseleccionador de Brasil Tite, dirigió el domingo como interino en el 0-2 a manos de Bahía.

Sonrisas en la presentación del entrenador argentino, que en Brasil dirigió a Fortaleza. Santos

Tras cerrar a fines de julio su ciclo en Fortaleza, humilde club del noreste de Brasil en el que dirigía desde mayo de 2021, Vojvoda tiene el desafío de resucitar a Santos, que obtuvo esos escasos 21 puntos en 20 partidos. “Es un orgullo para mí, para mi familia, y para mi padre, que me hablaba mucho de Pelé”, expresó el argentino, que debutará en el banco de Santos el próximo domingo, frente a Fluminense, en el estadio Vila Belmiro, de la ciudad portuaria del estado de San Pablo.

Vojvoda llevó a Fortaleza por primera vez a la Copa Libertadores en 2022, y lo clasificó también en 2023 y 2025. Fue, además, finalista de la Copa Sudamericana en 2023.

Neymar, en tanto, se recupera de un edema en el muslo derecho que frustró su esperado regreso a la selección de Brasil tras casi dos años de ausencia. Este lunes el entrenador italiano Carlo Ancelotti lo dejó fuera de la convocatoria para el cierre de la clasificatoria sudamericana contra Chile y Bolivia, en partidos del 4 y el 9 de septiembre. La Canarinha ya está clasificada para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.

Tomás Palacios, en una práctica en Inter, de Italia; ahora llega en préstamos a Santos, que atraviesa una situación comprometedora. Mattia Pistoia - Inter - FC Internazionale

Al mismo tiempo, el defensor Tomás Palacios, que se formó en Talleres, de Córdoba, y tuvo un breve paso por Independiente Rivadavia, dejará Inter, de Italia, y se convertirá en refuerzo de Santos, que lo suma en préstamo por un año con opción de compra.

El pampeano, de 22 años, viene de jugar en la última temporada en Monza, llega con poco rodaje porque afrontó apenas ocho encuentros en el conjunto italiano y tratará de ayudar al equipo de Neymar a evitar el descenso. La misión que tienen todos.

Palacios en una salida desde el fondo, en Monza; el defensor de 22 años protagonizó apenas ocho encuentros en el club italiano. Studio Buzzi - LaPresse

El Peixe, que atraviesa semanas complejas, incluido un apriete de la barra al plantel, se hará cargo del salario completo del futbolista y contará con una opción de compra que, según Fabrizio Romano, periodista especializado en pases, estará apenas por encima de los 10 millones de euros. En las próximas horas, el joven nacido en General Pico viajará a Brasil para estampar la firma y ponerse a disposición de Vojvoda. En las últimas semanas, Palacios había estado cerca de pasar a Basel, de Suiza, pero su transferencia no se concretó.

Palacios en Independiente Rivadavia

El equipo tiene otros argentinos: el defensor Gonzalo Escobar y los delanteros Álvaro Barreal y Benjamín Rollheiser.

Santos tratará de sumar otro defensor y el apuntado es Alexis Duarte, un paraguayo de Spartak, de Moscú. Además, procurará incorporar un delantero. Todo sea por salvarse de la pérdida de la categoría.