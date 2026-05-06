La delicada asistencia de Benjamín Rollheiser a Neymar en el cruce entre Santos y Recoleta de Paraguay

En un partido clave para Santos, que necesita sumar puntos en la Conmebol Sudamericana para no quedar eliminado, el argentino Benjamín Rollheiser apareció para dejar mano a mano a Neymar contra el arquero de Recoleta y romper el 0-0 en Paraguay. El ex Estudiantes y River dio una asistencia delicada al astro brasileño y puso a su equipo de nuevo en carrera en la copa.

El cruce empezó sin muchas ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos. A Recoleta, por su parte, el empate le sentía bien, ya que quedaba a un solo punto de San Lorenzo, el líder del grupo, aunque con un partido más.

Sin embargo, casi al cierre del primer tiempo, a los 40 minutos, Neymar le dio la ventaja a Santos. El equipo brasileño llevó la pelota hacia el área rival tocando desde abajo, hasta que le llegó a Rollheiser, que la recibió como un enganche. El argentino esperó al momento exacto para dársela al exfutbolista de Barcelona, que definió con categoría.

NEYMAR ABRIÓ EL MARCADOR PARA SANTOS



Al 41', el 10 del Peixe marcó el 1-0 de primera ante Recoleta en Paraguay.



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Después del gol, Santos empezó a jugar con la tranquilidad de estar por delante en el marcador, pero Recoleta comenzó a avanzar en el terreno de juego, en busca de un empate que lo aleje del fondo de la tabla del grupo, más aún jugando de local. Así, apenas cinco minutos después, y sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto paraguayo tuvo una situación muy clara.

Tras un córner, el extremo Júnior Alexander Noguera tiró un centro pero le salió un remate al arco, que obligó al arquero a estirarse hacia su ángulo derecho. El guardameta, Gabriel Brazao, la mandó de nuevo al tiro de esquina y le dio a su equipo la tranquilidad de ir al entretiempo en ventaja.

BRAZAO Y UN ATAJADÓN PARA EVITAR EL EMPATE



El portero de Santos sacó el remate de Recoleta tras esta estirada en los descuentos del primer tiempo.



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En la última fecha, Santos visitó a San Lorenzo en Bajo Flores y consiguió un empate. A los 27 minutos, Alexis Cuello marcó para el Ciclón -que con la igualdad quedó primero en su grupo-, sin embargo, seis minutos después, Neymar le dio una asistencia a Gabriel Barbosa que, casi desde el punto de penal, remató pegado al palo del arquero y celebró.

Sin embargo, todo cambió en el cierre: Galeano empujó un centro sobre el final, Recoleta consiguió empatar 1-1 y dejó al Peixe último, muy preocupado, con apenas tres puntos y sin victorias todavía en la Copa, y a la espera de lo que suceda entre Deportivo Cuenca y San Lorenzo, que están más arriba. El Ciclón acumula cinco puntos, al igual que Santos, y luego les siguen el equipo ecuatoriano con cuatro unidades y el paraguayo, con tres.