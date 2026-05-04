En Brasil hablan de la furia de Neymar contra Robinho Junior en un entrenamiento de Santos

Neymar venía de pasar unos días alegres en la Argentina tras su visita con Santos a San Lorenzo, el martes pasado, por la Copa Sudamericana. El Nuevo Gasómetro reconoció al crack brasileño con aplausos y algún regalo institucional. El crack revolucionó el ambiente y hasta emocionó a un chico con el que entró al campo de juego y generó la admiración de los futbolistas azulgranas. Fueron mimos que también movilizaron el exjugador de Barcelona y PSG. Sin embargo, en el regreso a San Pablo, las cosas no fueron tan dulces, ya que trascendió una situación poco amistosa con un compañero que habría pasado a mayores.

No hubo confirmaciones. Todos son rumores. El hecho habría sucedido este domingo durante el entrenamiento que Santos realizó con aquellos futbolistas que no fueron parte del duro clásico del sábado ante Palmeiras, que terminó 1 a 1. Con la necesidad de recuperar terreno en la competencia internacional, Neymar ni siquiera formó parte del banco de suplentes, por decisión del entrenador, Cuca.

Hace casi un año, el hijo del legendario Robinho tuvo el privilegio de compartir su primer entrenamiento en Santos con Neymar: es una especie de padrino, aunque este domingo fueron noticia por pelearse. Instagram

Neymar, entonces, participó de la práctica dominical, donde habría tenido lugar una situación inesperada, según dicen desde Ge Globo, importante medio del deporte de Brasil, por la relación “padrino” y “ahijado” que se impone entre ambos. El otro protagonista del hecho sería Robson de Souza Júnior, más conocido como Robinho Júnior, hijo del exfutbolista de Real Madrid, Milan y el seleccionado brasileño, entre otros.

El juvenil, de 18 años, según las informaciones que trascendieron, irritó al 10 con una gambeta, por la cual, en caliente, el astro dijo haberla sentido como una falta de respeto. Aunque Robinho Jr. ofreció inmediatas disculpas y le pidió que se calmara, la respuesta fue una patada para que el chico cayera.

🤬🇧🇷 Cuentan en Brasil que hubo una FUERTE PELEA entre NEYMAR Y ROBINHO JÚNIOR en el entrenamiento de Santos.



⚠️ El joven habría gambeteado a Neymar, que se enojó y le pegó una patada. Ante eso, el hijo de Robinho se levantó empujándolo y Ney habría llegado a PEGARLE UNA… pic.twitter.com/J133ElREjm — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026

Lejos de haber fútbol, en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé habría existido un clima tenso que no culminó en ese cruce. La discusión aumentó su tono, llegando a empujones y forcejeos. Según afirma el medio, una fuente del club afirmó haber visto a Neymar propinarle un cachetazo al joven.

Ante las noticias, muchos recordaron la frase que posteó el experimentado extremo al volver al club y compartir plantel con el hijo del mítico brasileño, con el que también compartió grupo en el Peixe, en sus inicios: “Robinho cuidó de mí, ahora yo voy a cuidar de su hijo”. También, aquella frase fue pronunciada bajo el contexto de la condena al exjugador por haber sido parte de una violación en grupo.

Si bien el portal aclara que nadie quiso hacer alguna mención sobre el asunto, la información indica que los representantes de Robinho Jr. se quejaron ante el presidente del club, Marcelo Teixeira.

Robinho Júnior, dueño de la pelota parada junto a Neymar unos meses atrás: este domingo, una gambeta del joven habría desencajado al astro brasileño. Raul Baretta - Santos FC

Sin embargo, tras una jornada matutina de domingo escandalosa, habría llegado la conciliación rápidamente. Neymar se habría acercado a la joven promesa que tiene el club, para dialogar y disculparse por su comportamiento impulsivo antes de que ambos dejaran el predio. Así, la situación se habría resuelto y quedado solo en una fuerte anécdota.

Cuca, por su parte, confirmó que Neymar estará incluido entre los concentrados de cara al partido del martes contra Recoleta, en Paraguay, correspondiente a la cuarta fecha de la Sudamericana: colista de su grupo (el que lidera San Lorenzo), necesita de su máxima figura para ganar los tres compromisos que restan y así aspirar al primer puesto, el único que garantiza jugar los octavos de final.