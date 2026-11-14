Jugadores de Kosovo bajaron sus cabezas e hinchas abuchearon el himno de Israel antes de un partido por la Nations League

Los hinchas de Kosovo -un país de mayoría musulmana- abuchearon esta tarde el himno nacional de Israel, minutos antes de que ambas selecciones de fútbol se enfrentaran por la Nations League en la ciudad de Pristina, capital kosovar. Varios jugadores del seleccionado local, incluso, miraron hacia el césped, cabizbajos, mientras en el estadio Fadil Vokrri sonaban las estrofas de la canción patria israelí. Una señal clara de reprobación.

Los silbidos y gestos de reprobación se multiplicaron cada vez que los jugadores del equipo visitante tocaron la pelota o intentaron llegar al arco de Kosovo. Fue la forma que encontró el público local de exteriorizar su reprobación al conflicto en Medio Oriente y a la campaña militar del estado israelí en la Franja de Gaza y tomar partido a favor del pueblo palestino.

🇽🇰🇮🇱 Kosovo fans booed and whistled during Israel's national anthem ahead of today's Nations League match between Kosovo and Israel.



Fans continue to boo every time an Israeli player touches the ball. pic.twitter.com/LC9Z7qPDTP — kos_data (@kos_data) November 14, 2026

El encuentro entre kosovares e israelíes culminó 0-0, aunque la selección local tuvo más la pelota y triplicó en remates (16-5) a la visitante. En uno de los palcos se ubicó la presidenta kosovar, Justina Shiroka Pula, quien felicitó a los futbolistas de su país por su actuación. “Gracias por su entrega y por la emoción que nos han brindado. Sigan trabajando con el mismo compromiso y confianza. ¡Vamos, Kosovo!“, alentó la presidenta.

“Los aficionados de la selección nacional de Kosovo que asistieron al partido de su equipo contra Israel abuchearon durante la interpretación del himno nacional, ‘Hatikvah’; un hecho que se ha repetido en los encuentros con público desde el 7 de octubre [de 2023]”, se lee en el medio israelí Israel Yalom.

La selección de Israel, antes del partido con Kosovo, por la Nations League Visar Kryeziu - AP

“Durante la actual campaña, la selección nacional de Israel se ha enfrentado a protestas en varias ocasiones mientras sonaba su himno nacional. Los jugadores irlandeses fueron un paso más allá: bajaron la cabeza durante la interpretación de ‘Hatikvah’ y, posteriormente, se negaron a estrechar la mano a los jugadores israelíes”, recuerda aquel medio de comunicación. Y completa: “A diferencia de los irlandeses —y en consonancia con lo ocurrido en la anterior ventana de partidos internacionales—, los jugadores kosovares estrecharon la mano al equipo israelí al finalizar el encuentro. No se produjeron más incidentes en Pristina y el partido transcurrió con normalidad, sin provocación alguna”.

Más allá de lo ocurrido durante la reproducción del himno, la prensa israelí refleja la pobreza de resultados del equipo, que no pudo ganar hasta ahora (dos derrotas y tres empates, incluido el 0-0 de este sábado en Pristina) y que se medirá a Austria en la última fecha de su grupo en la Liga de Naciones europea. Corre serio riesgo de descender a la tercera categoría de la competencia (está último en su grupo).

Ran Ben Simon, entrenador del seleccionado israelí, emocionado durante la ejecución del himno de su país antes del partido con Kosovo por la Nations League, en Pristina Visar Kryeziu - AP

En este sentido, el entrenador Ran Ben Shimon dio su parecer: “El equipo se esforzó al máximo, mostrando entrega y un compromiso increíble. El plan de juego consistía en centrarse en la defensa durante los primeros sesenta minutos. En la última media hora, buscamos atacar, y eso fue precisamente lo que hicimos. Las condiciones no fueron las ideales; el estado del terreno de juego dificultó el juego técnico en el último tercio, lo que, naturalmente, favoreció al equipo que defendía. Creamos suficientes ocasiones para marcar: realmente queríamos ganar este partido”, lamentó.

“Nos faltaron los goles”, apuntó por su parte Franco Foda, el entrenador de Kosovo. Y agregó: “Empezamos muy bien, sobre todo en los primeros 25 minutos. Presionamos mucho. Tuvimos una o dos oportunidades para pasar al frente. Pero el problema fue ese: que no marcamos un gol en esa primera parte”. En el segundo tiempo, el partido cambió: el equipo local se quedó con un hombre menos a los 21 minutos por la expulsión de Veldin Hodza. Y el empate terminó siendo un buen negocio para Kosovo, que trepó al segundo puesto del grupo con seis puntos.