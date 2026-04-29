Julián Alvarez fue la medida del Atlético de Madrid: jerarquía, gol, lesión e incertidumbre

Julián Alvarez nunca deja a su equipo con uno menos, déficit de aquel jugador que aun estando de cuerpo presente en el campo pareciera ausente por su nula aportación. La Araña encarna lo contrario: el compromiso, la voluntad y la jerarquía individual. Se pone al frente sin demagogias. Justo lo que necesita el Atlético de Madrid, en un momento de la temporada en el que las vacilaciones y las inseguridades hacen más cuesta arriba la consecución de los objetivos.

Lo único que sacó al cordobés fue el dolor por un par de duros contactos con los rivales. A los 15 minutos del segundo tiempo, Declan Rice lo golpeó fuerte en la tibia derecha; quedó tendido durante varios segundos. Quince minutos más tarde, en un cuerpo a cuerpo con Eze le quedó enganchado el tobillo izquierdo. Aguantó unos minutos más, pero no pudo seguir. Fue reemplazado y salió caminando por sus propios medios. “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán estudios, esperemos que sea lo menos posible (la lesión). Conociéndolo, el martes [la revancha] va a estar, estoy seguro”, expresó Diego Simeone minutos después del final.

Julián pide el cambio

La salida de Julián, a los 32 de la segunda etapa, influyó en el desarrollo. El Atlético se quedó sin el hombre que le daba envergadura ofensiva en el mejor momento de su equipo y Arsenal creció, hubo un vuelco anímico. Atlético se sintió un poco desamparado sin su mejor jugador y su rival tomó el impulso que le faltaba.

Alvarez representó el espíritu y la determinación en la primera semifinal de la Champions League disputada en el estadio Metropolitano. Fue 1-1 ante Arsenal, en un empate con dos penales (uno convertido por el ex-River), uno sancionado a instancias del VAR (mano de Declan Rice no advertida por el árbitro Danny Makkelie) y otro que hubiera merecido la intervención de la tecnología, ya que la carga desde atrás de Hancko sobre Gyökeres fue mínima, a primera vista insuficiente para provocar la caída del sueco, que luego anotó el penal que pasó por debajo del cuerpo del reaparecido Jan Oblak en lugar de Juan Musso, de meritorio desempeño en los cuartos de final frente a Barcelona. Hubo un tercer penal, sancionado por el referí y luego anulado por el VAR tras un leve pisotón de Hancko a Eze.

Declan Rice y Griezmann luchan por la pelota Manu Fernandez - AP

Alvarez llegó a los 10 goles (tres penales) en esta Champions y ya es el máximo anotador del Atlético en una edición, por delante de los ocho de Diego Costa en el curso 2013/14. La producción del cordobés fue integral: retrocedió para armar juego y enfiló al área para buscar posiciones de remate. Ya antes del primer minuto había encarado y se fabricó el espacio para un disparo que bloqueó Rice en la puerta del área. Sus movimientos tenían cambio de ritmo y profundidad, lo que le faltaba a un partido con un primer tiempo demasiado acartonado. La respuesta de Arsenal venía por la derecha, donde el zurdo Noni Madueke tenía a maltraer a Ruggeri y llevaba peligro sobre el arco de Oblak.

Lo más destacado de Atlético de Madrid 1 - Arsenal 1

Julián no paraba de revolverse entre la nutrida defensa inglesa. Entre tres defensores filtró un tiro que despejó Raya; otro remate se topó con dos contrarios; un cabezazo salió por arriba del travesaño. Era el jugador del Atlético con más intervenciones y una acción lo llevó a su campo, a dar un pase de cabeza hacia atrás que no encontró a un compañero, sino a Zubimendi, que armó un pared con Odegaard y la carga de Hancko sobre Gyökeres en el penal.

Cualquier otro jugador se hubiera caído anímicamente por el fallo que fue el punto de partida para el gol de Arsenal, pero otra de las virtudes de Julián es su fortaleza mental. En vez de estancarse en lo que pasó, se enfoca en la reacción. Otra de las facetas en que evolucionó es en la ejecución de tiros libres; un remate combado salió rozando un ángulo superior.

Llegó el penal para el Atlético y el arquero Raya escuchó de un integrante del cuerpo técnico de Arsenal varios consejos, insuficientes para adivinar el derechazo cruzado de Julián. El Atlético se vio en condiciones de conseguir el triunfo y el partido se puso áspero, con consecuencias sobre el cuerpo de Álvarez.

Eberechi Eze, de Arsenal, se cayó sobre el tobillo izquierdo de Julián Álvarez; el argentino quedó muy dolorido y salió por precaución Captura TV

En cuanto al desarrollo general, de arranque se respetaron mucho, o quizá la cautela y las prevenciones hayan sido la consecuencia de que esta cita tan trascendente los enfrentó en un momento de la temporada en la que los dos andan bajos de confianza, con golpes recientes de los que no parecen repuestos. Para el Atlético, la derrota en la final de la Copa del Rey fue un shock que llevó al Cholo Simeone a mantener charlas en los entrenamientos para levantarle el ánimo al plantel. Su equipo era favorito contra Real Sociedad y antes del minuto ya perdía, prólogo de la caída en la definición por penales.

A Arsenal también se le agrietaron las convicciones en el último mes y medio. Dejó de ser el equipo imponente que fue primero en la Liguilla de la Champions, con un pleno de ocho victorias, y que llegó a sacar ocho puntos de ventaja como líder de la Premier League. Era aspirante a cuatro títulos de la temporada y la eliminación en la FA Cup y la derrota en la final de la Copa de la Liga (Carabao Cup) frente a Manchester City lo sumió en las dudas y lo hizo futbolísticamente más conservador.

En síntesis, son dos equipos que actualmente están un par de escalones por debajo del potencial que Paris Saint Germain y Bayern Munich desplegaron en el impactante 5-4 del martes. Atlético y Arsenal disputarán el desquite el martes próximo, en el Emirates Stadium, donde en la Liguilla el conjunto de Mikel Arteta goleó 4-0, con cuatro tantos en 14 minutos. Eran otros tiempos, hoy están más equiparados y también achatados. Por eso el Atlético necesita de Julián más que nunca.