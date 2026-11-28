La polvareda que levantó su intento frustrado de ser transferido a Barcelona va quedando atrás. Como era de prever, en la medida en que Julián Alvarez retomara su versión goleadora y de delantero influyente, la relación tirante con el Atlético de Madrid sería reemplazada por los objetivos deportivos. La Araña sigue avanzando en esa dirección desde hace varios partidos, con goles y asistencias, ya constituido en el principal delantero del equipo.

El cordobés venía de marcar el miércoles de tiro libre, en la victoria ante Viking por la Champions League, y este sábado, con un zurdazo cruzado tras una asistencia de Álex Baena, hizo el tercer tanto en el 3-2 de visitante frente a Elche, por la 14a fecha de la Liga de España.

En los últimos nueve encuentros por todas las competencias oficiales, Alvarez suma cuatro goles y cuatro asistencias. En el medio de ese segmento de encuentros, su paso por la selección argentina lo revitalizó con un tanto a Uruguay y dos a Costa Rica.

El zurdazo de Alvarez se transformará en el tercer gol del Atlético de Madrid Pablo Miranzo - EFE

Atlético de Madrid consiguió el sexto triunfo consecutivo de visitante por la Liga, algo inédito en su historia. Sufrió más de lo previsto para superar a un adversario en puesto de descenso, que con Federico Redondo como volante central. Atlético ganaba 2-0 antes de los 10 minutos, con un penal de Alex Grimaldo -el lateral izquierdo se está revelando como uno de los mejores refuerzos del último mercado- y un gol del coreano Kang-in Lee, habitual pareja de ataque de Alvarez.

Neto descontó para Elche y Julián puso el 3-1 antes del final del primer tiempo. Sangaré achicó la diferencia al comienzo de la segunda etapa y a partir de ahí el Atlético retrasó las líneas y contraatacó, con un par de definiciones de la Araña que fueron bloqueadas por el cierre de defensores. Simeone reforzó la contención en los últimos 20 minutos con dos cambios defensivos: Mendoza por Kang-in Lee y Le Normand por Giuliano Simeone.

❝Hay que seguir por este camino, que vienen cosas muy importantes❞



— Julián Alvarez 🎙️ pic.twitter.com/G97hpL3QJt — Atlético de Madrid (@Atleti) November 28, 2026

Sigue sin reaparecer Cristian Romero, que se recupera de una distensión muscular. Tampoco estaría el próximo miércoles en la visita a Barcelona en el Camp Nou, encuentro en el que se pondrá en juego el primer puesto, ya que la sorpresiva derrota de Real Madrid (expulsado Bellingham) ante Alavés por 2-1 le permitió al Atlético subir al segundo puesto, a dos puntos del bicampeón vigente.

En la ida, en el estadio Metropolitano, Barcelona se impuso por 2-1, en un cotejo en el que Julián desperdició dos situaciones de gol. “No todos los partidos son iguales. No sabemos lo que va a pasar el miércoles; la otra vez, el equipo venía de un esfuerzo grande en la Champions [derrota ante Bayern Munich], jugando casi los mismos. Tendremos que sufrir en Barcelona”, vaticinó el Cholo Simeone.

Lo más destacado de Elche 2 - Atlético de Madrid 3

El entrenador del Atlético, que ya venía sosteniendo con sus declaraciones el valor que tiene Alvarez para el equipo, lo volvió a destacar tras la victoria sobre Elche: “Lo tengo claro, lo vengo diciendo. Hoy [Alvarez] volvió a hacer un partido extraordinario, hizo un golazo. Lo necesitamos fuerte, lo vamos a cuidar para que nos dé lo que necesitamos de él”.

Muy cerca cumplir los 15 años al frente del Atlético, Simeone disputó su partido 41 contra un entrenador argentino por la Liga. En esta ocasión enfrentó por primera vez a Martín Anselmi. Su balance contra compatriotas colegas por la Liga es de 24 victorias, nueve empates y ocho derrotas. Con el que más veces se midió es con Eduardo Berizzo: ocho cotejos (10 si se agregan dos por la Copa del Rey). El recuento le da al Cholo seis éxitos, dos empates y dos derrotas. Está invicto frente a Eduardo Coudet (cuatro victorias y tres empates). Perdió contra Antonio Mohamed el único partido que los cruzó en España (2-0 Celta).