En la última convocatoria de la selección argentina para los amistosos con Uruguay y Costa Rica no coincidieron porque Lautaro Martínez se estaba recuperando de un desgarro. Ya retirado Lionel Messi de la selección, la posibilidad de que el Toro y Julián Alvarez compartan el ataque es más alta. La realidad de cada uno en sus clubes europeos es diferente. Mientras Lautaro es capitán y referente de Inter, adorado por los tifosi, la Araña está saliendo del fuerte sofocón y de la situación incómoda en que quedó en el Atlético de Madrid tras su intento fallido de ser transferido a Barcelona.

Por el motivo que sea, ambos necesitan revalidar la condición de goleador. Y cumplieron en los compromisos por la quinta fecha de la Liguilla de la Champions League. Tras una rehabilitación de 36 días por una lesión muscular que lo dejó al margen de siete cotejos, Martínez tiene un regreso progresivo; el fin de semana ya había disputado 13 minutos en el 4-4 ante Atalanta. Este miércoles, en San Siro, frente a Stuttgart, entró a los 24 minutos del segundo tiempo y cinco más tarde marcó el 2-0 con un derechazo que entró tras dar en un poste, al conectar una asistencia de Dimarco, uno de sus socios habituales.

Lo más destacado de Atlético de Madrid 2 - Viking 0

Con un gol a Uruguay y dos a Costa Rica, Alvarez hizo de su reciente paso por la selección una sala de terapia para que su mejor versión futbolística sea replicada en el Atlético de Madrid, en pleno proceso de limar asperezas con una hinchada que quedó dolida por su deseo de irse. En todo este tránsito de reconciliación, el cordobés siempre contó con el apoyo y contención de Diego Simeone: “Confío en él, creo en él, lo quiero como persona y lo defiendo como futbolista. Estoy feliz con él”.

También tiene el apoyo de sus compañeros, con el núcleo argentino Cuti Romero-Giuliano Simeone-Musso como sostén más cercano. De todas maneras, sigue habiendo algunos focos de resistencia en el estadio Metropolitano. Cuando fue reemplazado a los 12 minutos del 2-0 a Viking (Noruega) recibió silbidos desde el Fondo Sur.

Igual, la sensación general es que de a poco va revirtiendo la animosidad. Lo hará en la medida en que sea influyente en la producción ofensiva. De regreso de la fecha FIFA, dio dos asistencias en el 3-0 sobre Getafe. Y contra Viking marcó de tiro libre, casi desde un vértice del área grande, con un remate al primer palo que el arquero despejó cuando la pelota ya había traspasado la línea. Fue su sexto gol de tiro libre en Atlético de Madrid y el tercero por la Champions League, tras anotarle a Sparta Praga y Barcelona.

Las turbulencias no afectaron mayormente la condición de titular de la Araña. El Cholo va modificando la manera de acompañarlo en ataque. Siempre está Baena, a veces aparece Kang-in Lee, en otras Sorloth o Jonathan David; también está Lookman. De los últimos ocho goles del Atlético por diferentes competencias, tres llevaron la autoría del cordobés y en otros cuatro dio la asistencia. “Todas las jugadas de ataque pasan por él y para llegar a donde queremos necesitamos al mejor Julián Alvarez”, lo reivindicó Simeone en la conferencia de prensa posterior al triunfo. Desde que está en el Atlético, Julián se destaca en la Champions. En 30 partidos por la competencia europea suma 19 tantos y seis asistencias.

Lo más destacado de Inter 2 - Stuttgart 0

Lautaro respira en un entorno de reconocimiento y admiración en Inter. Solo tiene que ocuparse de que el físico le responda y no aparezcan lesiones que le resten continuidad. El entrenador Cristian Chivu conoce las fortalezas del bahiense: “Estamos contentos porque cuando un delantero marca después de una lesión, le da un enorme impulso de confianza y autoestima, aunque no diría que Lautaro lo necesitaba. Tenemos que ser muy cuidadosos con su condición física y salud”.

El desgarro se interpuso en lo que es una buena temporada de Lautaro. En nueve presencias acumula siete goles y una asistencia, con un promedio de un tanto o una asistencia cada 70,8 minutos en 566 disputados. Finalista en dos oportunidades, perdidas ante Manchester City y Paris Saint Germain, Lautaro lleva 15 goles en sus últimos 20 cotejos por la Champions.