Junior - Sporting Cristal: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Junior y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles desde las 23.00h (hora de Argentina) en el estadio Romelio Martínez, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Junior viene de perder ante Cerro Porteño por 1-0 mientras que Sporting Cristal llega de perder ante Palmeiras por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Junior vs. Sporting Cristal

Hora: 23.00h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Junior y Sporting Cristal en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal, Junior.