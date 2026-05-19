Junior - Sporting Cristal: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Junior y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles desde las 23.00h (hora de Argentina) en el estadio Romelio Martínez, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Junior viene de perder ante Cerro Porteño por 1-0 mientras que Sporting Cristal llega de perder ante Palmeiras por 2-0.
El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal, Junior.
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