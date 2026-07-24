Jürgen Klopp asumió como DT de Alemania: “Si se comportan mal y no dejan en paz a mi familia, me voy”

Jürgen Klopp vivió este viernes en Frankfurt una de las jornadas más trascendentales de su dilatada trayectoria profesional. En su presentación oficial como nuevo DT de Alemania, el técnico de 59 años evidenció su emoción al tomar el mando de la “Mannschaft”, un desafío que considera el cierre lógico de su carrera. “Es un gran honor estar aquí hoy. Lo que me ha estado pasando estos últimos días es como una película que se reproduce en mi cabeza”, confesó ante la prensa, admitiendo que, al recordar sus orígenes en Mainz, llegar a este lugar era algo prácticamente inimaginable.

Con la mirada puesta en sacar a Alemania de los sucesivos fracasos en los últimos mundiales, Klopp fue contundente sobre sus aspiraciones futuras: “Idealmente, este es el punto culminante de mi carrera”, sentenció, dejando en claro que no tiene intenciones de emprender ningún otro proyecto profesional tras concluir su ciclo al frente del seleccionado nacional germano.

Klopp sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación del Mundial 2026 ante Paraguay en los 16avos de final por penales, tras la igualdad 1 a 1; una frustración que se encadena a lo que ocurrió en Rusia 2018 y Qatar 2022, cuando el seleccionado germano se despidió en la primera rueda.

El recién nombrado entrenador de la selección alemana de fútbol, Jürgen Klopp (centro-derecha), posa junto al presidente de la DFB, Bernd Neuendorf (izquierda), el director deportivo de la selección masculina de la DFB, Rudi Völler (centro-izquierda), y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke (derecha), Michael Probst - AP

El estratega, conocido por su humor e intensidad, marcó un límite claro respecto a su metodología de trabajo, alejándose de la figura de un simple gestor administrativo. “Nunca he sido un entrenador que simplemente llega, pone a los jugadores a trabajar y se va a casa”, explicó el flamante DT, subrayando que su sentido de la responsabilidad ahora abarca a todo el país. Con honestidad brutal, Klopp expuso una condición innegociable para su permanencia: “El día en que ya no me quieran, díganmelo. Y me voy. Sin indemnización. Si mañana dicen que soy una mierda, me voy. No basta con que lo digan unos pocos, tendrían que ser más. Si la DFB dice que soy una mierda, me voy. Si se comportan mal y no dejan en paz a mi familia, me voy”, advirtió. Asimismo, invitó a la crítica constructiva si los resultados deportivos no acompañan: “Critíquenme si algo no funciona. Con gusto lo solucionaré. Lo importante es el trabajo”, añadió con determinación.

En el plano táctico, el nuevo seleccionador realizó un análisis realista sobre la brecha que separa actualmente a Alemania de las potencias dominantes, citando a Francia como el espejo donde mirarse tras su reciente actuación en el Mundial. Reconoció que, al día de hoy, el plantel alemán carece de individualidades del peso específico de figuras como Dembélé, Mbappé, Doué o Barcola, aunque enfatizó con optimismo que, aun con esas carencias, “aún podemos ganar”. Respecto a nombres propios como Joshua Kimmich, el técnico evitó promesas sobre posiciones fijas, aclarando que su criterio será puramente deportivo: solo saltarán al campo aquellos que estén “muy buenos” y posean una vocación genuina por defender los colores del seleccionado nacional.

Jürgen Klopp, exentrenador de Liverpool y actual comentarista de TV durante el Mundial 2026, abraza a Kylian Mbappé luego de la victoria de Francia por 2-0 ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo Martin Meissner - AP

La hoja de ruta inmediata del entrenador prioriza la comunicación directa. Klopp confirmó que entablará contacto personal con cada futbolista antes de su debut en el banco, siguiendo de cerca su desempeño en las distintas ligas. En el aspecto futbolístico, prometió audacia: “Los jugadores tendrán oportunidades que quizás ni siquiera esperan ahora mismo, porque me gusta ser audaz”, aseguró, apostando por un estilo de juego atractivo, aunque reconoció que “no siempre tiene éxito de inmediato”. Su visión trasciende la táctica, ya que planea “involucrarse profundamente en las estructuras” del fútbol alemán, con el firme objetivo de reposicionar a la selección en la élite internacional del deporte más popular.

Finalmente, el exentrenador del Liverpool se refirió a la gestión de cargas físicas en el exigente calendario de la Liga de Naciones. Klopp busca alcanzar un equilibrio saludable, declarando: “No vamos a llevar a once jugadores al límite”, evitando así la sobreexigencia sobre un bloque reducido de futbolistas. Con este mensaje de ambición, el técnico de Stuttgart cierra una presentación inicial que, si bien carece de certezas sobre el éxito inmediato, inaugura una era basada en la renovación, el compromiso ético y la reestructuración profunda de las bases competitivas de una ‘Mannschaft’ que busca recuperar su histórico protagonismo en el panorama global bajo su liderazgo.