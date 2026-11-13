Jürgen Klopp ya tiene a su columna vertebral, pero se juega todo en la Liga de Naciones de Europa

Tras el período de pruebas con su lista XXL de septiembre, el entrenador de Alemania, Jürgen Klopp, necesita ganar los partidos contra Serbia y Países Bajos para llevar a su equipo a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa. Los primeros resultados de su ciclo no fueron los esperados, ya que sufrió una sorprendente derrota por 1-0 contra Grecia, en Augsburgo, dos empates en Países Bajos (1-1) y en Grecia (0-0) y una victoria sin ofrecer la mejor versión contra Serbia (2-0), en Munich.

La selección germana suma cinco puntos, tres menos que la neerlandesa y la griega, antes de los dos últimos encuentros de la etapa de grupos. “Estamos aquí para ganar partidos, aunque hasta ahora no lo hayamos logrado”, admitió el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool.

Jürgen Klopp ya parece tener definido su columna vertebral. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) KARL-JOSEF HILDENBRAND - AFP

“Tenemos que trabajar para volver a ser un equipo de clase”, dijo Klopp, que para las últimas convocatorias armó una lista de 44 jugadores para disponer de un amplio abanico de futbolistas con los que formar una base de trabajo. Para los partidos de noviembre volvió a una lista más clásica con 24 nombres.

Columna vertebral definida

De cara al objetivo a medio plazo de la Eurocopa 2028 de Reino Unido e Irlanda, Escocia y Gales, cuyas clasificatorias comenzarán en marzo, Klopp parece tener definida la columna vertebral del equipo. El arco estaría resuelto con Marc André ter Stegen, en la defensa aparecen Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, le daría la cinta de capitán al volante Joshua Kimmich, el organizador de juego sería Florian Wirtz y Kai Havertz el goleador.

Klopp pretende recuperar la identidad de la selección alemana, que no logra resultados destacados desde su cuarto título Mundial en Brasil 2014. “Siento la responsabilidad, sé que es algo grande. Intentamos hacer lo que se espera de nosotros, es decir, construir un equipo contra el que nadie quiera jugar. Tengo la sensación de que ya va en la buena dirección”, dijo Klopp cuando comenzó esta concentración.

Joshua Kimmich el capitán elegido por Klopp. Megan Briggs/Getty Images/AFP MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Semifinalista de la Liga de Naciones 2024/25 y anfitriona de la Final Four en Munich y Stuttgart en junio de 2025, Alemania sigue dependiendo de sí misma para clasificarse para los cuartos de final de la edición 2026/27, que se jugarán en marzo.

Ambiente menos caldeado

Para avanzar de etapa debe ganar sus dos próximos partidos en campo de Serbia y en Berlín, contra Países Bajos. Este viernes comenzará la acción en Belgrado, en el estadio Marakana del Estrella Roja, en un ambiente que será mucho menos caliente de lo habitual. Es que la UEFA impuso jugar a puerta cerrada, aunque se permitirá la entrada a la cancha de unos 5000 jóvenes menores de 15 años acompañados.

El organismo europeo castigó el “comportamiento racista y/o discriminatorio” de los fanáticos serbios en las derrotas de su selección, como locales, contra Grecia (2-1) y Países Bajos (2-1). “El viernes es súper importante. Tenemos que asegurarnos de estar preparados y de poder clasificarnos para esa final en Berlín”, subrayó Klopp.

El otro desafío, ante Países Bajos, será el lunes próximo, en un encuentro que podría resultar decisivo en la búsqueda de uno de los dos pasaportes para los cuartos de la Liga de Naciones de Europa .