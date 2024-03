Escuchar

El 19 de diciembre de 2022, el día de su cumpleaños, Karim Benzema anunció en su cuenta de Instagram que se retiraba del seleccionado de Francia. “¡Hice el esfuerzo y los errores que hacía falta para estar donde estoy hoy en día. Estoy orgulloso de ello! Escribí mi historia y la nuestra termina”, fue el comunicado del centro-delantero. La Argentina acababa de ser campeón en Qatar, en un Mundial que representa un recuerdo muy triste para Benzema, ya que fue desafectado días antes del comienzo por una lesión muscular en una práctica.

Muchos vincularon también la despedida de Benzema con la relación distante que mantenía con varios de sus compañeros, algunos de ellos referentes del plantel, y con el entrenador Didier Deschamps. Las crónicas de los medios franceses reflejaron la fría salida de Benzema de la concentración en Qatar. Lo hizo de medianoche, arrastrando su valija, sin despedirse de muchos miembros de la delegación. Alejado del seleccionado entre 2015 y 2021 por un caso judicial de chantaje sexual contra el futbolista Mathieu Valbuena, la reincorporación de Benzema, que sobrepasó lo futbolístico y llegó a ser una cuestión de estado, generó cierta resistencia en el plantel.

La actualidad de Benzema pasa por Al Ittihad, el equipo que dirige Marcelo Gallardo Khalid Alhaj/MB Media - Getty Images Europe

Tras cerrar la puerta del seleccionado mayor, Benzema acaba de entreabrir la que puede llevarlo al equipo nacional que participará en los Juegos Olímpicos de París. “¿Los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no? ¡Por supuesto, podría ser genial!”, fue la respuesta de Benzema que cita el diario L’Equipe.

Ante este escenario hay expectativas por la conferencia de prensa que Thierry Henry, entrenador del Sub 23 olímpico, ofrecerá este jueves. La prensa se pregunta si Henry será receptivo a esta postulación de Benzema. El plantel de 18 jugadores podrá contar con tres mayores de 23 años. La mayor esperanza de Henry es contar con Kylian Mbappé, pero si se concreta su incorporación a Real Madrid, el club español ya comunicó que no autorizará su cesión. Los clubes no están obligados por reglamento a ceder a sus jugadores. En el caso de Mbappé, Real Madrid privilegiará que haga la pretemporada en el momento que se desarrollan los Juegos.

“Todos quieren venir, pero si podrán hacerlo es otro debate. Tenemos que discutir y sondear un poco a todos, hay que planificar muchas situaciones”, expresó Henry, mientras los trascendidos apuntan también a Antoine Griezmann, Raphaël Varane y Oliver Giroud, como otros candidatos a los cupos para los tres mayores.

Thierry Henry, el entrenador del seleccionado olímpico de Francia que deberá decidir sobre la postulación de Benzema Sophie García - AP

Se desconoce si Al-Ittihad está dispuesto a ceder a Benzema. El equipo que dirige Marcelo Gallardo disputa el 26 de mayo la última fecha de la Pro League de Arabia Saudita. Con contrato hasta 2026, Benzema, de 36 años, tuvo desencuentros con Gallardo y los dirigentes del club. A principios de año dejó Arabia Saudita y se especuló con una salida. Luego se reintegró y solucionó diferencias con el Muñeco. Actualmente, no disputó los tres últimos partidos por dolores de espalda. Lleva marcados doce goles y dio siete asistencias en 23 partidos.

Su etapa en el seleccionado mayor abarca 97 partidos, 37 goles y un título (Nations League 2021). Ahora parece tentado por luchar por una medalla dorada.

El Sub 23 de Mascherano conoce los rivales

Este miércoles, en Le Pulse Building, en Saint-Denis, se hará el sorteo de los torneos de fútbol masculino y femenino de los Juegos Olímpicos. En la ceremonia estará presente Javier Saviola, campeón olímpico en Atenas 2004. En el caso de los hombres, participarán 16 seleccionados (12 en mujeres).

El seleccionado argentino que dirige Javier Mascherano es cabeza de serie en el bombo 1, junto con Francia y dos representantes asiáticos que restan clasificarse. Se conformarán cuatro grupos, de cuatro equipos, y los dos primeros avanzarán a los cuartos de final.

Bombo 1

Francia

Argentina

Asia 1

Asia 2

Bombo 2

España

Nueva Zelanda

Paraguay

Marruecos

Bombo 3

Estados Unidos

Egipto

Asia 3

Mali

Bombo 4

República Dominicana

Israel

Ucrania

Ganador Asia 4 vs Guinea

