El Al-Hilal oficializó el fichaje de Karim Benzema y el futuro de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita pende de un hilo

Cristiano Ronaldo expuso su malestar en las últimas horas por la falta de inversión de su equipo Al-Nassr y se negó a jugar un partido por la liga local en señal de protesta. En ese marco, uno de los equipos más grandes de Arabia Saudita, Al-Hilal, hizo oficial el fichaje del francés Karim Benzema que no llegó a un acuerdo de renovación y se marchó en conflicto con las autoridades de Al-Ittihad.

“Al-Hilal Club, dirigido por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, fichó a la estrella francesa Karim Benzema para representar al primer equipo de fútbol durante un año y medio como transferencia gratuita”, destacó el nuevo club del exdelantero del Real Madrid.

French star Karim Benzema joins Al-Hilal 💙🇫🇷 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Benzema rescindió su contrato con el Al-Ittihad, otro de los clubes grandes de Arabia Saudita y rival histórico del Al-Hilal, después de entrar en conflicto con su equipo por considerar como “insultante” la oferta del club de Yeda, que implicaba “jugar gratis”.

Asimismo, el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita y el Fondo de Inversión Pública (PIF), que gestiona los traspasos de las grandes figuras del campeonato, había suspendido el fichaje frente al malestar de Cristiano Ronaldo que eligió no jugar para expresar su malestar por la falta de refuerzos y por una sensación de desigualdad que, puertas adentro, ya no estaría dispuesto a tolerar en el país saudí.

No obstante, a pesar del malestar de Ronaldo, el gobierno de Arabia Saudita dio luz verde al fichaje de Benzema y todo quedó confirmado en la tarde de Argentina. El francés, de 38 años, llegó a Arabia Saudita en 2023 y abandonó el Al-Ittihad tras dos temporadas y media.

Benzema asumió rápidamente como capitán del equipo tras su salida del Real Madrid NurPhoto - NurPhoto

Durante su estancia en el equipo de Yeda, disputó 83 partidos disputados, donde marcó 54 goles y dio 17 asistencias. A su vez, ganó el título de liga y la copa nacional la temporada pasada.

La salida de Benzema del Al-Ittihad generó un fuerte malestar en sus hinchas, que grabaron en las redes sociales su reacción y quemaron la camiseta que vistió durante dos temporadas. “Al basurero de la historia. Esta camiseta no se merece un cobarde como tú”, expresó un fanático del equipo en su cuenta de X.

To the dustbin of history



This shirt doesn't deserve a coward like you pic.twitter.com/yzGpqb3t1M — Msh (@JstMsh) February 2, 2026

Una etapa conflictiva en el Ittihad

La etapa de Benzema en el club saudí estuvo caracterizada por una compleja relación con sus entrenadores, a quienes no dudó en criticar públicamente cuando el rendimiento del equipo no era el mejor y estaba lejos de pelear por el título de liga.

El primer conflicto que tuvo el delantero francés fue con Nuno Espirito Santo, actual entrenador del West Ham, que lo tildó de “vago” por el bajo rendimiento que mostró en un partido de la Champions League de Asia. “Tú eres el líder del equipo, el ejemplo para los jugadores y el deportista más importante. Debes tomar la iniciativa y ser un ejemplo para todos los jugadores”, habrían sido las palabras dirigidas por el técnico portugués.

El club tardó apenas 24 horas en despedir al técnico portugués tras cruzarse en el vestuario con el delantero francés Dave Shopland - AP

Semanas antes, el exjugador del Real Madrid había también insinuado, a la directiva de Al-Ittihad, que la continuidad de Espírito Santo “respondía a la obstaculización del proceso para la entidad”. Finalmente, el técnico sería despedido de su cargo un día después de cuestionarlo al francés en el vestuario.

Asimismo, Benzema mantuvo una mala relación con Marcelo Gallardo, que no tuvo un paso exitoso por el club saudí. Louay Nazer, presidente del club, señaló que el escaso vínculo entre ambos fue una de las principales razones que motivaron la desvinculación del técnico argentino y que también cometió “errores significativos” al solicitar la salida del jugador francés del equipo.

La mala relación con Benzema fue determinante para que Gallardo dejara su puesto como entrenador al final de la temporada X @ittihad_en

“No me gusta hablar del pasado, pero es verdad que hubo muchos problemas. No estábamos concentrados en el fútbol”, remarcó el exjugador del Real Madrid para describir el ciclo de Gallardo en el Al-Ittihad.