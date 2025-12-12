Karim Benzema quiere jugar el Mundial, luego de retirarse de la selección de Francia y criticar a Didier Deschamps
“Ya está, se acabó. ¿Vamos a hablar de esta historia durante 30 años?“, dijo el goleador sobre el entredicho con el director técnico
El delantero Karim Benzema no cierra las puertas a un regreso al equipo nacional de Francia, a pesar de que había anunciado su retiro internacional tras el Mundial Qatar 2022. “Si me decís que vaya a la selección de Francia para jugar un Mundial y yo te digo que no, soy un mentiroso. Yo soy futbolista. Juego al fútbol. Cuando me llaman, voy, juego”, enunció el atacante en una entrevista con el diario francés L’Equipe publicada este jueves.
“Me gusta el fútbol y me gusta ganar. Me gustan los trofeos. Son lo que más me importa. Si me llaman a la selección, voy para jugar al fútbol. Y ahí se acaba”, explicó el jugador del saudita Al-Ittihad.
Las declaraciones de Benzema, que el viernes 19 de este mes cumplirá 38 años, tienen lugar a seis meses de la Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá y que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. “Aquí hablamos de un Mundial. Evidentemente, no son cosas ante las que haya que decir «no, no me apetece». Porque sería mentir decir «no, no me apetece jugar un Mundial»”, añadió el ganador del Balón de Oro de 2022, cuando era parte de Real Madrid.
La carrera internacional del francés ha tenido numerosos altibajos en la era del seleccionador Didier Deschamps. El ex jugador de Lyon ue apartado de la Eurocopa 2016 debido a su implicación en el caso del “sex tape” de Mathieu Valbuena, por el que fue condenado en 2021 a un año de prisión suspendida por complicidad en intento de chantaje. Luego fue reconvocado por el director técnico para la Eurocopa de 2021.
La exestrella merengue renunció después in extremis al Mundial Qatar 2022 y abandonó el grupo justo antes del debut de Les Bleus debido a una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento en Doha. Y al día siguiente de la derrota de Francia en la final a manos de Argentina, anunció que ponía fin a su aventura en la selección y retomó pronto los entrenamientos en el club español.
No dudó de arremeter contra Deschamps en las redes sociales con términos enigmáticos, desatando una controversia sobre las causas de su apartamiento. Consultado por L’Equipe sobre ese abrupto final, Benzema no quiso alimentar la polémica con el seleccionador. “Yo no estoy aquí para hablar de esas cosas. Y no estoy aquí para volver sobre eso... Ya está, se acabó. ¿Vamos a hablar de esta historia durante treinta años? No estoy aquí para seguir alimentando la polémica. Para mí es pasado. Pasemos a otra cosa”, enfatizó.
