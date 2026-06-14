Kendry Páez: del paso en falso en River al desafío de volver a mostrarse como crack con Ecuador en el Mundial

Envuelto en duras críticas por su flojo rendimiento en River y cuestionado por disciplina fuera de cancha, el ecuatoriano Kendry Páez afrontará su primer Mundial con el reto de relanzar su promisoria carrera y demostrar que todavía puede ser una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.

Lejos de las expectativas que generó su llegada a Chelsea por 20.000.000 de euros, en 2023, el joven delantero de 19 años no para de sumar contratiempos. El entrenador Sebastián Beccacece, que lo respaldó incluso cuando tuvo escasos minutos con Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, decidió sacarlo del equipo titular en la previa del Mundial 2026. Pero lo mantiene como una posible carta ganadora para utilizar en cualquier momento, con la mira de cara al debut en el Mundial, que será el domingo ante Costa de Marfil.

Kendry Páez, en la producción con la selección de Ecuador, previa Copa del mundo 2026 FIFA via Getty Images

En paralelo, su futuro contractual también está en discusión. En las últimas semanas comenzó a circular la versión de que River evalúa interrumpir el préstamo de un año y medio debido a la falta de rendimiento y continuidad. Estaría en conversaciones con Chelsea, de Inglaterra, dueño de su pase, porque la apuesta que habían realizado en el Monumental no está dando los resultados esperados. Pero mientras hizo una producción de fotos para el seleccionado ecuatoriano, sorprendió haciendo un gesto típico de su compañero Sebastián Driussi, abriendo los brazos como en cada festejo de gol. Ya había hecho el mismo gesto tras su tanto a Aldosivi, por el torneo Apertura.

Así y todo, es considerado una pieza importante para el entrenador Beccacece, quien confía planamente en su recuperación y en lo que puede aportarle al equipo en los momentos que le toque jugar. “Es un chico que tiene mucho para dar. Lo mejor de él no se dio. Tiene que cargar con todo eso, dimensionar todo lo que implica la fama”, agregó el técnico, que resaltó el peso que debe llevar por su precoz eclosión.

Paéz confía en recuperar su nivel y la titularidad Instagram

Pese al respaldo del técnico en las distintas conferencias de prensas y entrevistas concedidas a diferentes medios ecuatorianos, el delantero de River no tendría asegurado su lugar entre los once titulares que enfrentarán a Costa de Marfil, en Philadelfia, por el grupo E que también comparten con Curazao y Alemania.

Sin embargo, la decisión de Beccacece de ubicar a Páez como recambio no solo pasa por el flaco presente futbolístico. También tiene que ver con cuestiones tácticas mas afines a una idea de juego ofensiva, pero diferente, y hay que tener en cuenta que Ecuador llega a la cita máxima con un invicto de 19 partidos (tras perder con Brasil, la Tricolor ganó 8 encuentros y empató 11). La competencia en el sector ofensivo es feroz y otros futbolistas como John Yeboah, Gonzalo Plata y Alan Mindase se ganaron un lugar en la consideración del técnico por encima del jugador del Millonario.

Kendry Paez como titular en River y ante Boca, en el Monumental, el 19 de Abril de 2026: no jugó bien Manuel Cortina

Sin dudas, el presente de Páez hoy esta lejos de lo que avizoraba a los 15 años, cuando jugó su primer partido como profesional con el Independiente del Valle y marcó su primer gol, convirtiéndose en el debutante y el goleador más joven en la historia del fútbol de Ecuador.

Hoy el futuro de Páez en River esta sumamente en duda y, según quienes están cerca del Monumental, figura en la lista de jugadores prescindibles, aunque en principio el préstamo se extiende hasta mediados de 2027. “Me dio la confianza Chacho y siento que le puedo aportar al equipo. Es maravilloso para mí sumar minutos, porque no venía haciéndolo. No es lo mejor que Kendry ha hecho. Falta mucho todavía...”, había dicho luego de sumar un puñado de minutos y entusiasmado por vestir la banda roja, pero hasta él mismo sorprendía hablando en tercera persona y asumiendo que, más allá de alguna buena gambeta e intento de remate al arco, estaba lejos de su techo, de lo que realmente podía dar desde su juego colectivo y el entendimiento con sus compañeros de ataque.

Desde su llegada al club de Núñez solo jugó un partido como titular (nada menos que el superclásico ante Boca, en Núñez), acumuló un total 315 minutos en ocho partidos disputados y solo marcó un gol. Un recorrido muy irregular para alguien que llegó como una fuerte apuesta.

Antes de ese partido en donde Coudet sorprendió con su inclusión como titular en el superclásico, la prensa le consultaba a Chacho por los pocos minutos o titularidades que tenía Páez. “No pasa nada [con Kendry]. Cuando el equipo engrana un poco, a mí me gusta jugar con dos delanteros y tener dos presencias en el área constantemente. En algún momento lo vamos a utilizar. Su característica, si bien lo utilizamos como un falso segundo atacante, es más de un volante, un mediapunta, y ya vamos a necesitarlo”, decía. E incluso antes de que el chico mostrara desparpajo contra Carabobo, por la Sudamericana, Coudet no le daba rienda suelta: “Kendry no deja de tener 18 años, es muy jovencito y tenemos que trabajar. Vamos a necesitar de todos por la seguidilla de partidos”. Pero nunca terminó de despegar y recién ingresó en la final ante Belgrano a un minuto del final, junto con Juanfer Quintero y cuando el título se le escapaba a River de las manos.

Tampoco, antes de llegar a River, había logrado encontrar su lugar en Racing de Estrasburgo. En Francia fue peor, porque lo acusaban los medios de tener “salidas nocturnas” y de estar “mal acompañado”. Páez había sido elegido la “mejor esperanza de la Ligue 1” en septiembre de 2024, tras buenos desempeños ante Nantes y Paris FC. Hasta Liam Rosenior, su DT en ese momento y que luego pasara por Chelsea, lo cuestionó públicamente: “No hay más excusas. Estoy cansado de justificar todo con la juventud de los jugadores”. Un informe del diario Le Équipe había sido lapidario al referirse a Páez como “un talento precoz que no entendió lo que exige el fútbol europeo”.

Kendry Páez, en un entrenamiento con Ecuador: el delantero quiere volver a reír Instagram

Esa chispa inicial no se consolidó y lejos quedaron sus buenos momentos en Independiente del Valle, en Ecuador. En ese contexto, el Mundial se presenta como una oportunidad para mostrar su talento y encauzar su incierto futuro futbolístico. Según publicaciones de medios de ingleses, el Chelsea -dueño de su pase- podría decidir repescarlo debido a su falta de minutos, con la intención de buscar una nueva cesión que le pueda dar más tiempo de juego y evolución. Los ojos de los representantes estarán puestos en el Mundial y también los de Coudet, por si de lo que observa le dan ganas de ofrecerle una segunda oportunidad en el Millonario.

Es un zurdo con condiciones pero deberá empezar a aprovechar sus oportunidades. En algún momento, como sucede con todas las apariciones que deslumbran con gambetas y desequilibrio, lo elogiaron llamándolo el “Messi de Ecuador”. También lo llegaron a comparar con Angel Di María, por su juego explosivo por el sector derecho, como un falso wing.

Por lo pronto, mientras se define su futuro, a los 19 años y 25 días, Kendry Páez está ante la oportunidad convertirse en el jugador ecuatoriano más joven en disputar un partido mundialista, superando a Carlos Gruezo, que en Brasil 2014 lo hizo con 19 años, un mes y 25 días. Otro hito que ganará trascendencia si logra reencauzar su carrera...