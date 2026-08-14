Kevin Castaño fue presentado en Atlético Mineiro: la segunda compra más cara de River se va por la puerta de atrás

Atlético Mineiro anunció este viernes la contratación de Kevin Castaño, uno de los futbolistas que habían quedado al margen del plantel de River y a los que el club buscaba una salida en este mercado de pases. El mediocampista colombiano, de 25 años, pasó al conjunto brasileño a préstamo por un año, con una opción de compra obligatoria de cinco millones de dólares. De esta manera, se termina una etapa de apenas un año y medio en Núñez para una incorporación que fue récord para el millonario hasta este mercado.

“Kevin Castaño ahora es Galo. Con 25 años y la disputa de la última Copa del Mundo en el currículo, el volante colombiano es el nuevo refuerzo Atleticano. Castaño llega por préstamo de un año desde River Plate, con opción de compra al final del vínculo. ¡Bienvenido de corazón, Kevin Castaño!”, comunicó Atlético Mineiro en sus redes sociales.

El propio presidente Stefano Di Carlo había anticipado días atrás: “Lo de Castaño está cerrado a Brasil, cinco millones por el 50%”. Finalmente, como anunció el club de Belo Horizonte, se pagará el monto tras una cesión por 12 meses.

Más allá de la modalidad, la partida del colombiano representa otra salida dentro del numeroso grupo de futbolistas que dejaron de formar parte de los planes del cuerpo técnico. Los famosos jugadores del “container”. Castaño había sido declarado prescindible y debía trabajar apartado del plantel profesional después de su participación con Colombia en el Mundial. Tras conocer esa decisión, permaneció en su país y realizó tareas por su cuenta con un preparador físico mientras esperaba una definición sobre su futuro.

Su transferencia también vuelve a poner bajo la lupa la fuerte inversión que River realizó para contratarlo a comienzos de 2025 y el dinero que podrá recuperar por su salida. La llegada del volante demandó 16 millones de dólares, cifra que lo ubica como la segunda compra más cara en la historia del club y en la historia del fútbol argentino. Solo por detrás de la reciente llegada de Thiago Almada. River adquirió entonces los derechos económicos que estaban repartidos entre Krasnodar, de Rusia, y Cruz Azul, de México.

El contraste económico es considerable. Un año y medio después de aquella apuesta, Castaño deja el club luego de haber quedado señalado por los hinchas en los últimos partidos por sus bajos rendimientos mediante una cesión cuya opción obligatoria de compra fue fijada en cinco millones por la mitad de la ficha. El monto supone apenas una porción de lo desembolsado para incorporarlo.

Kevin Castaño durante el Mundial de Clubes del año pasado con River HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el aspecto deportivo, Castaño disputó 45 partidos con River, no convirtió goles y aportó dos asistencias. Sus primeros partidos generaron buenas impresiones, sin ser figura, y consiguió continuidad en el mediocampo, con Marcelo Gallardo como impulsor decisivo de su llegada, pero su rendimiento perdió peso con el paso de los meses. Integró el plantel que quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes y en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en 2025, además de la caída frente a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina de aquella temporada.

Su lugar también se redujo este año, más todavía desde la llegada de Eduardo Coudet al banco. Fue suplente en la final del Apertura perdida frente a Belgrano y, tras disputar el Mundial con la selección de Colombia, recibió la comunicación de que no sería tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

Castaño posando con la camiseta de Mineiro Mineiro

El número de los conocidos como los jugadores del “container” continúa reduciéndose. Además de Castaño, Maximiliano Salas pasó a préstamo a Independiente Rivadavia, Santiago Lencina fue presentado por Burgos, de la segunda división de España, y Facundo Colidio también llegó al fútbol brasileño, a Vasco da Gama.

Permanecen entrenándose separados del plantel principal Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Matías Viña, todos a la espera de resolver su futuro. La depuración avanzó en paralelo con una renovación que también incluyó nueve incorporaciones y que alteró buena parte de la estructura con la que River había iniciado la temporada.

Para Castaño, Atlético Mineiro representa una nueva oportunidad en Sudamérica. Allí será dirigido por Eduardo Domínguez y compartirá plantel con su compatriota Mateo Cassierra. El conjunto de Belo Horizonte ocupa el 11° puesto del Brasileirao y también compite en la Copa Sudamericana, certamen en el que se impuso por 1-0 ante RB Bragantino en la ida de los octavos de final.