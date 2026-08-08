Cómo queda el Top 10 de compras del fútbol argentino tras la llegada de Thiago Almada a River

Los 20 millones de dólares que River invertirá en el pase de Thiago Almada configuran un nuevo récord para el mercado argentino. El pase del mediocampista ofensivo nacido en Fuerte Apache hace 25 años es el más caro de la historia de la liga local. Una inspección por el Top 10 de los traspasos más importantes muestra, además, que River tiene ocho de los diez pases más onerosos. A continuación, un repaso por las 10 transferencias más caras del fútbol argentino según el portal Transfermarkt, especializado en datos del mercado.

Thiago Almada (US$ 20 millones, de Atlético de Madrid a River, 2026)

El futbolista de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y segundo en el último Mundial, era la figurita difícil en el mercado de pases de River. El equipo millonario encaró una profunda cirugía en su plantel, que incluyó la separación de 15 futbolistas, quienes se entrenaron a contraturno en el predio de la avenida Cantilo. Mientras, la dirección deportiva encabezada por el español Pablo Longoria, negociaba con los representantes de Almada y con el Atlético de Madrid. El Mundial sólo prolongó las charlas. El acuerdo contractual con el futbolista, que nunca fue titular indiscutido en la capital española desde su llegada proveniente de Lyon, aceleró los tiempos. Se metió Flamengo, con su billetera potentísima, pero a última instancia desistió. Y Almada regresó al fútbol argentino para ponerse la camiseta de River luego de una inversión récord por la mitad de su ficha. Para la historia.

Thiago Almada, con la selección argentina antes de la final del Mundial contra España FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kevin Castaño (US$ 16 millones, de Krasnodar de Rusia a River, 2025)

En 16 meses, el mediocampista colombiano Kevin Castaño pasó de ser pedido por Marcelo Gallado y transformarse en el pase récord de la historia de River a quedar marginado del plantel profesional. Su transferencia desde el Krasnodar ruso le significó a River una inversión total cercana a los US$ 16 millones, lo que nunca antes había gastado. Lo hizo con la esperanza de solucionar sus problemas en la mitad de la cancha. Sin embargo, el colombiano no estuvo a la altura de las expectativas depositadas en él. Con la banda roja, Castaño lleva 45 partidos. En ellos, apenas dio tres asistencias y coleccionó 14 tarjetas amarillas y una roja. En los próximos días se cerraría su partida a préstamo a Atlético Mineiro, de Brasil.

Cristian Medina (US$ 15 millones, de Boca a Estudiantes de La Plata, 2025)

El mediocampista surgido en las inferiores de Boca cambió la Bombonera por el estadio Uno, en La Plata, luego de ejercer el pago de su cláusula de rescisión y transformarse en la transferencia récord de club a club en el fútbol argentino. Se trató del pase con el que el millonario estadounidense Foster Gillett se presentó en sociedad. Tenía un acuerdo con Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, que debía ser refrendado en la Asamblea del club platense. Sin embargo, y pese a que había más nombres apuntados para reforzar al León, todo quedó en la nada. Disputó 48 partidos con la camiseta del club platense y emigró a Botafogo, de Brasil, donde aún juega. Su idea es dar el salto grande al fútbol europeo.

Cristian Medina, con la camiseta de Estudiantes de La Plata

Ángel Correa (US$ 15 millones, de Tigres de México a River, 2026)

Angelito era otro de los nombres que tenía la secretaría técnica de River para reforzar el equipo de cara al segundo semestre de 2026. Su gran paso por México luego de dejar Atlético de Madrid era un problema: Tigres no iba a abrirle las puertas al traspaso a no ser que recuperara la inversión realizada (US$8 millones) y se alcanzara un acuerdo en base al momento del atacante argentino, formado en San Lorenzo. Luego de ser el jugador con más aportes ofensivos de la liga mexicana en la fase regular del último torneo, la vidriera de Correa creció. Su polivalencia -puede ser 9, segunda punta o incluso enlace- es un factor adicional. De toda maneras, la voluntad por regresar al país y el contrato ofrecido por River hicieron que el rosarino de 31 años dejara la tierra azteca y se calzara la camiseta del equipo de Núñez.

Lucas Pratto (US$ 14 millones, de San Pablo a River, 2018)

Para muchos hinchas millonarios, la compra del delantero surgido en Boca fue el primer paso hacia el título en la Copa Libertadores de 2018. Si bien hubo quienes protestaron por el altísimo costo (US$ 14 millones brutos), el Oso llegaba vigente desde San Pablo, donde era titular y había sumado 11 aportaciones (seis goles y cinco asistencias) en 35 partidos en 2017. Artífice del 3-1 de Madrid -anotó el primer tanto-, Pratto se convirtió en uno de los héroes de aquella final de Libertadores disputada en el estadio Santiago Bernabéu. Se fue de River -hoy milita en Coquimbo de Chile y será rival de Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores- con cuatro títulos en la vitrina. Anotó 26 goles en 109 partidos.

Juan Román Riquelme (US$ 12 millones, de Villarreal de España a Boca, 2007)

Luego de jugar en Barcelona y destacarse en Villarreal, el Torero había vuelto a ser el 10 de Boca. Pero estaba a préstamo en la Bombonera. Mauricio Macri, entonces presidente del club xeneize, decidió comprarle el pase y, para eso, invirtió cerca de diez millones de dólares tras una negociación que se demoró por varios meses. En el medio, Riquelme guio a Boca a la Copa Libertadores, que obtuvo luego de vencer a Gremio en Porto Alegre. Sería el último título del Xeneize en el principal torneo continental hasta hoy.

Rodrigo Villagra (US$ 12 millones, de Talleres a River, 2024)

A comienzos de febrero de 2024, cuando los cordobeses y los millonarios cerraron la transferencia del mediocampista central, Rodrigo Villagra era el pase más caro realizado de club a club en la historia del fútbol argentino. La inversión por el futbolista incluyó US$ 12 millones brutos -hay que descontar la parte impositiva; le quedaron 9 a la T-, y un 25% de la ficha de Federico Girotti, hoy en el fútbol peruano. En su paso por River, Villagra disputó 35 partidos. Y no convirtió goles. Hoy, el futbolista se desempeña en Inter (Porto Alegre, Brasil).

Esequiel Barco (US$ 11,4 millones, de Atlanta United, de Estados Unidos, a River, 2023)

El buen nivel de Esequiel Barco con la camiseta de River en 2022 hizo que el club argentino lo adquiriera en forma definitiva a comienzos del año siguiente. Entre los 4,4 millones de dólares que había invertido en su cesión y los 7 que pagó por su ficha, el futbolista formado en Independiente costó US$ 11,4 millones. Y se transformaría en pieza clave del equipo con Martín Demichelis como entrenador. En total, levantó tres títulos: Liga Profesional, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina. El aporte de Barco consistió en 17 goles y 19 asistencias durante 127 partidos disputados con la banda roja. A mediados de 2024 fue vendido a Spartak de Moscú (Rusia) en una cifra cercana a los 15 millones de dólares.

Esequiel Barco festeja un gol con la camiseta de River LA NACION/Gonzalo M. Colini

Sebastián Driussi (US$ 10 millones, de Austin, de Estados Unidos, a River, 2025)

Un llamado de Marcelo Gallardo, entonces entrenador de River, terminó por decidir el regreso de Sebastián Driussi a River, el club que lo vio nacer. Desde el Monumental se comprometieron a pagar US$ 10 millones por su pase y el delantero firmó un contrato hasta fines de 2028. Lleva 51 partidos jugados y 17 goles convertidos, a un promedio de un tanto cada tres encuentros disputados, y su segundo ciclo en el club está marcado por diferentes problemas físicos. En total, Driussi se perdió más de 20 partidos por lesiones.

Alan Velasco (US$ 10 millones, de FC Dallas, de Estados Unidos, a Boca, 2025)

Mientras River repatriaba a Driussi, Boca buscaba a Alan Velasco, un futbolista que había encandilado a Juan Román Riquelme con la camiseta de Independiente. Para traerlo desde el Dallas FC de la MLS estadounidense, desde la Bombonera invirtieron diez millones de dólares. Desde entonces, el mediocampista ofensivo alternó titularidades con suplencias y aciertos con errores. Lleva 45 partidos jugados y cinco goles convertidos.