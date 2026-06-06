Kosovo vs. Andorra, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 15.00 h en el Stadiumi Fadil Vokrri, ubicado en la ciudad de Prishtina.

El momento de los equipos

Kosovo arriba a este compromiso tras una reciente derrota por 2-1 frente a la República Checa, resultado que buscará revertir ante su público. Por su parte, Andorra llega con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 ante Liechtenstein en su último enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente muestra contrastes en la preparación de ambas selecciones para este amistoso. Mientras Kosovo intentará retomar la senda del triunfo apoyándose en su localía, Andorra pretende estirar su buen momento futbolístico obtenido en su anterior presentación internacional.

Lo que está en juego

Más allá del carácter amistoso del cotejo, el resultado será fundamental para que ambas selecciones continúen consolidando sus respectivos esquemas de juego y mejoren sus registros de confianza de cara a los desafíos oficiales que marca la temporada 2025.