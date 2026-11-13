Kosovo vs. Israel por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo del grupo B3 de la Liga de Naciones 2026 en el marco de la jornada 5; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Kosovo y Israel correspondiente al grupo B3 de la Liga de Naciones se jugará este sábado 14 de noviembre a las 11.00 h en el Stadiumi Fadil Vokrri, ubicado en la ciudad de Prishtina.
El momento de los equipos
Kosovo llega a este compromiso con la necesidad de sumar tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Austria. Por su parte, el seleccionado de Israel también arriba con el antecedente de un empate, tras finalizar 1-1 en su último duelo disputado ante la República de Irlanda.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta quinta jornada con registros similares en cuanto a sus resultados más recientes, manteniendo la paridad en sus últimas actuaciones. La paridad mostrada en sus encuentros previos ante Austria e Irlanda, respectivamente, sugiere un choque de fuerzas equilibradas en el Stadiumi Fadil Vokrri.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo B3 de la Liga de Naciones, donde cada unidad sumada resulta vital para definir las posiciones finales en esta instancia de la competencia.
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