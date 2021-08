Kylian Mbappé tras la llegada de Messi: el posible foco de conflicto que se cuece en las profundidades de PSG

Los flashes repiquetearon en la misma dirección durante 24 horas frenéticas en París. Lionel Messi no deja lugar para nada más. Su nivel de atracción es ineludible. El magnetismo que genera parece atraparlo todo. Por ahora, en medio de un clima de euforia y felicidad por el comienzo de un proyecto que cautiva y promete.

El aparato de marketing del club lo explotó de un modo inimaginable. Cada paso de la estrella se presentó con el nivel de producción de una película destinada a ganar el Oscar. Neymar, Leandro Paredes y Ángel Di María ya disfrutan de su presencia. Son sus amigos y sueñan con lo que pueden lograr juntos. Están en Disneylandia. Se ilusionan con la Champions League que tanto desea PSG. ¿Será ahora?

Pero mientras ese tornado incontenible impide mirar hacia otro lado, fuera de escena, se cuece una situación de tensión que no termina de resolverse en el conjunto parisino. El martes, exactamente en el mismo momento en el que Messi recorría las calles de París entre fanáticos que se desesperaban por verlo en el aeropuerto, en la clínica, en el estadio y en el hotel, Kylian Mbappé subió dos fotos en su cuenta de Instagram, en Euro Disney: una con los trajes de Ironman y otra con Minnie.

Con el obligatorio barbijo, en las imágenes no se puede observar si está sonriente o no. Levanta el pulgar, en señal de que lo está pasando bien. Pero…

Desde hace un año que el PSG intenta renovar su contrato. Mbappé tiene 22 años, pero ya fue campeón del mundo con Francia y está llamado a ser el dueño del fútbol mundial. Si no lo logró hasta ahora es por una razón que tiene nombre y apellido: Lionel Messi.

El joven francés cobra 18 millones de euros por año, una cifra nada despreciable... hasta que se la compara con los 35 millones que los medios difunden que recibirá su nuevo compañero argentino.

Y en el medio de la conferencia de prensa de presentación de Messi, Nasser Al Khelaifi, presidente de PSG, lanzo una frase que tuvo una enorme carga de tensión: “Creo que todo el mundo sabe cuál es el futuro de Kylian: ser jugador del PSG. Dijo que quería un equipo competitivo y no se puede tener un equipo más competitivo. No hay excusa para hacer otra cosa ahora que quedarse ”.

Kylian Mbappe el sábado pasado, en el debut de PSG en el torneo francés, con triunfo por 2 a 1 sobre Troyes FRANCOIS NASCIMBENI - AFP

El presidente del club no se anda con vueltas. Por un lado, quiere que el Dream Team funcione a la perfección y en armonía. Por el otro, necesita mostrar su firmeza en la conducción. Ahora, habrá que ver qué tipo de reacción puede esperarse del jugador.

Se dijo en los medios franceses que el gran problema de Mbappé era Leonardo, el mánager, con quien no tiene relación. Por eso las negociaciones quedaron directamente en manos del grupo qatarí. El brasileño Leonardo es el mismo que estuvo a los abrazos con Messi durante la presentación, y que seguramente será el vínculo dirigencial con el argentino, por su cercanía con Neymar y por los orígenes latinoamericanos. ¿Cómo puede agitar esa marea interna los destinos de PSG?

Durante todo el mercado de pases se habló de la posibilidad de que Mbappé se fuera a Real Madrid. Más allá de los conflictos financieros que aquejan a todos los clubes de la Liga española, PSG también tiene sus problemas. Deberá rendir cuentas por el fair play financiero, aunque por la reglamentación francesa tiene más tiempo para conseguir los recursos que le permitan equilibrar su masa salarial con el presupuesto global del equipo.

Con pérdidas superiores a los 200 millones de euros en la temporada 2020/21, se especula que debe vender jugadores por entre 180 y 200 millones de euros para conseguir el monto que le permita adecuarse a la regla. Pero todavía tiene un año más para hacerlo.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino debutó el sábado en la Ligue 1 (triunfo por 2-1 sobre Troyes), y Mbappé fue titular. Y parece difícil que en este momento el grupo qatarí esté dispuesto a desprenderse de su joya.

Claro que nada es sencillo en este mundo de los negocios del deporte. Si Mbappé se queda un año más en París, pero tensa la cuerda en la relación y sigue sin renovar contrato, en junio de 2022 podría hacer lo mismo que hizo Messi ahora con Barcelona: irse gratis a otro club.

Kylian Mbappe fue campeón en 2018 con Francia, pero sufrió un mal trago en la Eurocopa de este año, donde fue eliminado por Suiza en octavos de final Matthias Schrader - AP

Las ventajas de salida como jugador libre son muchísimas. En primer lugar, puede cobrar una prima por “derecho de firma”, una especie de garantía del pase. Pero además, el club que quiera contratarlo, al no tener que asumir el costo de la transferencia, puede ser más generoso en la oferta salarial. Es todo ganancia para el jugador. Esos son los beneficios que también está disfrutando Messi en este momento.

Lo que viene será lo más difícil. Los egos de las mega estrellas del deporte no son sencillos de manejar. Hay una historia que unió, curiosamente, a Messi, Neymar y PSG hace algunos años, cuando ambos jugaban en Barcelona. Fue en marzo de 2017, cuando el equipo catalán remotó con un 6-1 un resultado que parecía imposible en la Champions League ante los franceses.

Si bien Messi y Neymar son amigos (y se llevaban muy bien), ese día se empezó a gestar la salida del brasileño de Barcelona. Porque aunque fue la gran figura del partido, todos los medios se enfocaron en el argentino para ilustrar la imagen del heroico triunfo.

Neymar, Mbappé y Di María: los astros de PSG necesitan estar juntos si quieren luchar por la Champions; el talento lo tienen, pero formar un equipo competitivo será el mayor desafío AFP - AFP

Neymar, que aún creía que podía ser considerado el mejor del mundo, recibió muchas sugerencias de su entorno, para que entendiera que mientras estuviera cerca de Messi, nunca iba a poder ser el número 1 en exclusividad. Por eso decidió su partida a París ese mismo año. Luego se arrepintió, intentó volver y ya no pudo. Ahora, consiguió juntarse con su amigo, a los 29 años, más maduro, y con otra mentalidad. Tal vez ya no necesite sentirse el N° 1 y acepte ser el segundo. O tal vez aprendió que para serlo, simplemente tiene que ser el mejor compañero posible en un deporte de conjunto. Que la ansiedad por llegar a la cima no garantiza que lo logre. Es un mérito que puede llegar como consecuencia de sus acciones, pero sin pensar exclusivamente en él.

Mientras todos los ojos de PSG se posaban sobre Messi, el joven Mbappé, de 22, eligió irse a Euro Disney. Todavía no compartieron ni una práctica juntos. Todos esperan el momento de la presentación entre ambos. Ver cómo funcionan juntos en la cancha, por supuesto, pero también estar atentos a cómo será la convivencia entre ellos. El bloque latinoamericano parece tener el control de ese vestuario. Mbappé parece estar de salida y puede sentirse como un extraño en su propia casa. Tendrá la posibilidad de elegir si quiere sumarse al bien común y luchar por el ansiado título de la Champions League o si la competitividad por el trono del fútbol mundial lo encierra en una competencia interna en su equipo.