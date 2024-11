La AFA abrirá un expediente por posible violación del Código de Ética en el debut de Spreen en Riestra

El debut en primera división del streamer Iván Buhajeruk -más conocido como “Spreen”- durante el cruce entre Deportivo Riestra y Vélez generó repercusiones en el fútbol argentino. Desde el club que protagonizó el episodio justificaron que se trata de un “contrato”, mientras que en el Fortín y otros equipos mostraron su malestar.

En este contexto, la dirección general de Asociación de Fútbol Argentino (AFA) realizó una presentación en virtud de la inscripción, habilitación y participación del joven de 23 años, lo que la entidad madre aceptó y resolvió la apertura de un expediente.

Por medio del boletín 6587, presentado por el Tribunal de Ética, la AFA consideró que “prima facie” la inclusión de Spreen al primer equipo de Riestra podría “encuadrar en una o más de las acciones del Código de Ética”. Además, solicitó la intervención de la sección de instrucción del órgano.

A su vez, aseguraron que la participación del creador de contenido en la primera división podría implicar “conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol argentino”.

El caso Spreen comenzó a provocar murmullos en redes sociales el 19 de septiembre, luego de que un usuario de la red social X publicara que encontró una figurita con la imagen del streamer en un paquete correspondiente a la edición de fútbol argentino.

Inmediatamente, Buhajeruk bromeó sobre el comentario y tras una investigación a la ficha de jugadores se comprobó que Riestra lo había inscripto como jugador profesional.

El 27 de septiembre, luego de que el “Malevo” le empatara un partido a Newell’s en el último minuto y con un jugador menos por la Liga Profesional, el streamer ironizó en redes sociales: “Y eso que no estaba yo”. A partir de ese momento, sus seguidores comenzaron a incentivar la participación de Buhajeruk en el primer equipo.

Finalmente, el 9 de noviembre se confirmó la convocatoria de Spreen para el partido con Vélez -que está puntero en la tabla- y el lunes mismo se anunció que seria titular. Sin embargo, fue reemplazado al minuto de juego.

Los comentarios por el debut

El primero en reaccionar ante el insólito episodio fue Marcos “Huevo” Acuña, jugador de River y campeón del mundo, quien publicó una story de Instagram indignado. También se quejó Juan Sebastián Verón -que además está enemistado con Claudio Tapia- quien expresó: “Una falta total de respeto al fútbol y a los futbolistas”.

De los protagonistas del partido, Braian Romero, goleador de Vélez, sostuvo: “Hoy el televisor les mostró a los chicos un atajo y no es ese. Lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo a la sociedad, a los chicos y a los que lo intentan hasta lo último. Hoy me tocó ver a un selectivo en la Villa Olímpica y los chicos se iban tristes porque no quedaban. Eso es el fútbol, intentarlo hasta el final, dejar a tu familia y viajar horas para jugar. Hoy mostramos un mensaje erróneo para los que vienen de abajo”.

Por otro lado, desde Riestra justificaron la participación de Spreen. Milton Céliz, capitán del equipo de Bajo Flores, señaló: “Es un amigo de la casa. Tiene un contrato, todos los chicos lo quieren por lo que hace. Como dijo el Ogro (Fabbiani, el DT) la otra vez, a nosotros nos paga una latita, así que... La verdad, si viene a sumar, bienvenido sea”.

