Lorianne, el club fantasma en el que nunca patearon una pelota pero tiene voto en la AFA y responde a Toviggino

La Asamblea de la AFA es el Congreso de la pelota. En ese órgano, compuesto por 46 miembros, el voto del fútbol femenino remite a un departamento a dos cuadras de la avenida Santa Fe, en pleno corazón de Martínez, en la zona norte del AMBA. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen tiene su sede una asociación civil llamada Lorianne, que nació en 2017 como protectora de animales en extinción y dos años más tarde comenzó su vínculo con el fútbol. Tuvo en su comisión directiva a dirigentes vinculados con Pablo Toviggino y aún hoy responde políticamente al tesorero de la AFA. Esta es su historia.

21 01 26 Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en Pilar Nicolas Suarez

Para la actual conducción de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, asegurarse estos apoyos es blindar su permanencia. Lo que empezó en 2019 como una serie de trámites administrativos, terminó construyendo una estructura de asociaciones civiles diseñada para sostener al poder de turno. Una verdadera “mamushka” de influencias donde cada pieza encaja para empantanar un cambio de gestión. O, incluso, imposibilitarlo.

Esta historia comienza el 24 de agosto de 2017. Ese día se firma en una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires “Lorianne Asociación Civil”. La conforman un grupo de veterinarios de la zona norte y tiene como objetivo “prevenir y actuar ante el sufrimiento animal” y “promover la adopción de animales en situación de calle”. No hay ni un solo artículo en su acta fundacional que remita al fútbol o a algún deporte. Lorianne se radica en un departamento sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en Martínez, sede social que mantiene hasta hoy.

Unos meses más tarde, en abril de 2018, la flamante asociación civil fue noticia por haber ayudado a efectivos de la Policía de la Ciudad a capturar una serpiente pitón que había aparecido sobre la calle Miranda, en el barrio porteño de Villa Luro. Según la crónica del portal Pura Ciudad, una joven de 15 años que forma parte de Lorianne intervino para devolver al animal a su hábitat natural. Hasta acá, no había nada que remitiera a la asociación civil con el fútbol.

La Asociación Civil Lorianne contribuyó a atrapara a una serpiente pitón que estaba suelta en Villa Luro

La pelota llegaría a la vida de Lorianne recién el 17 de julio de 2019. Ese día se juntan para la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria unos 20 socios, según el acta a la que accedió LA NACION. Los firmantes del documento ya no son veterinarios, ni fanáticos de los animales, como en 2017. Ahora aparecen Juan Pablo Beacon y Carlos Bruno Seguel. El primero fue mano derecha de Pablo Toviggino -tesorero de la AFA- y asesor legal del Consejo Federal hasta 2024. El segundo fue gerente de Malte SRL.

La relación entre Toviggino y Beacon, inseparables desde, al menos, 2017, terminó pésimo. En septiembre de 2025, y antes de que explotaran todas las investigaciones periodísticas contra Tapia & Toviggino ,el tesorero de la AFA y su asesor preferido rompieron relaciones. Ahora no se pueden ni ver. Beacon supo gerenciar el fútbol de Arsenal y Sol de Mayo (Viedma), además de dedicarse a los temas legales del Consejo Federal.

En aquella reunión se modifica el objeto de la asociación civil. Y por primera vez, de la mano de Beacon & Seguel, aparecen los deportes. El fútbol y... el hipismo. “Se fueron incorporando otras actividades íntimamente relacionadas con el fin originario de la asociación y otras que, si bien no tenían ninguna relación, hoy son parte medular de la vida de la entidad. (...) devino en la suscripción de un convenio de colaboración con asociaciones equinas de la cual surgió la posibilidad que muchos chicos del barrio que colaboran con nuestra lucha pudieran empezar a practicar equitación como deporte”, se lee en el acta.

Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon Crédito: Ascenso del Interior

Hay más: “El predio conseguido en comodato donde se encuentran las caballerizas de sanación se empezó a utilizar también como canchita de fútbol (...) Hay dos divisiones que se encuentran jugando un torneo interbarrial, y el equipo de mayores también se encuentra anotado en un torneo amateur”. Entonces, cantaron bingo: Lorianne ya podía dedicarse a la pelota y esa posibilidad queda instalada en su objeto social. Traducido: una asociación civil que había sido creada para preservar animales se transforma en un club. De hípica o de fútbol. Será de fútbol.

Si bien el estatuto de la AFA admitía desde 2017 a los “grupos de interés” en su asamblea, todavía faltaban casi tres años para la primera elección presidencial con las nuevas reglas. Si el plan era incluir a Lorianne, debían apurarse. Porque ningún dirigente del fútbol estaba -todavía- en su comisión directiva, en la que seguían siendo mayoría los veterinarios que la habían creado.

Luciano Pantano, el supuesto dueño de la quinta de Pilar, con su madre y otras personas.

La historia acelera en plena postpandemia. Lorianne tenía elecciones en abril de 2021 y era el momento para cambiar su comisión directiva. Una vez trasplantados los hombres del fútbol a su organigrama, el siguiente paso era afiliarla a la AFA para... ¿jugar en Primera D? Tal vez. Pero conviene ir por partes. El 19 de febrero de 2021, y ante la presencia de 28 socios, Lorianne celebra su asamblea para elegir nuevas autoridades. Se presenta una sola lista, que tiene como candidato a presidente a Mauro Javier Paz (Malte SRL), su vicepresidente es Luciano Nicolás Pantano (Central Park Drinks SRL, la dueña en los papeles de la mansión de Tevez en Pilar) y su secretario es Juan Pablo Beacon. Como tesorero aparece Carlos Bruno Seguel (gerente de Malte SRL). Los otros cargos van para Claudio Fabián Selvaggio (vocal 1), Emanuel Hernán Godoy (vocal 2), José Norberto Pantano (vocal suplente), Alan Federico Cardoso (revisor de cuentas titular 1), Federico Nicolás Zullo (revisor de cuentas titular 2) y Maximiliano Javier Mastantuono (revisor de cuentas suplentes).

Estos últimos seis no eran desconocidos para el mundo del fútbol y ya tenían relación con la AFA. Mastantuono era secretario de la Asociación Argentina de Futsal y de Fútbol de Playa, otro “grupo de interés” con voto en la Asamblea de la AFA. Cardozo fungía como tesorero. Norberto José Pantano, como vocal titular, Selvaggio como revisor de cuentas titular y Zullo como revisor de cuentas suplente. El presidente de esta asociación civil, creada el 13 de diciembre de 2019 era... Luciano Pantano. En resumen, Beacon y sus hombres -relacionados con Toviggino- ya estaban presentes en dos de las tres asociaciones civiles que votarían en la asamblea de la AFA. La mamuschka estaba creada.

Mauro Paz y Luciano Pantano no eran nombres conocidos en el fútbol argentino hasta que dos empresas, Malte SRL y Central Park Drinks SRL, empezaron a aparecer en todos lados: desde construir el edificio del VAR en el predio Lionel Andrés Messi hasta proveer kits de Covid-19 o comprarle una mansión a Carlos Tevez. Pero detrás de esos negocios millonarios, hoy bajo la lupa de la Justicia, se esconde su verdadera importancia: sus nombres aparecieron vinculados a dos de los tres “grupos de interés” del fútbol argentino, que tienen voto en la Asamblea de la AFA y acompañaron la llamada “gestión Tapia”.

Para entender por qué esos votos importan, hay que mirar los números. La Asamblea de la AFA es como un Congreso con 46 integrantes. Aunque los clubes grandes parecen los más poderosos, la realidad es otra: si el Ascenso se une a los denominados “grupos de interés”, suman 24 votos contra los 22 de la Liga Profesional. En el fútbol argentino, el que domina las categorías menores y estos grupos pequeños, tiene el poder para elegir o mantener a un presidente.

Volvamos a 2021: sólo faltaba un documento para que tanto Lorianne como la Asociación de Futsal y Fútbol de Playa quedaran formalmente incorporadas a la AFA: su homologación como grupos de interés por parte del comité ejecutivo, una mera formalidad. Sin embargo, Lorianne redobló la apuesta: el 10 de marzo de 2021 mandó una carta firmada por Paz y Seguel (pero redactada por Beacon) para participar en la Primera D. La asociación, nacida para proteger animales en peligro, solicitaba competir en la menor de las categorías del fútbol argentino. Por primera vez se conocían sus colores, pese a que jamás había competido, siquiera, en una liga local: eran el rojo y el negro. La misma combinación que lleva en su camiseta el club Comercio Central Unidos, de Santiago del Estero. El club donde Toviggino empezó como dirigente.

“Si bien la institución que representamos nació como una asociación cuyo objeto principal era la prevención del maltrato animal, hemos ido promoviendo y fomentando la práctica deportiva en el seno de nuestra institución, razón por la cual el 17 de julio de 2019 se amplió el objeto social, incluyéndose el desarrollo de la práctica de fútbol como deporte amateur y federado”, aseguran Paz y Seguel en la misiva, dirigida a Claudio “Chiqui” Tapia, y a la que accedió LA NACION.

Las firmas de Carlos Bruno Seguel y Mauro Javier Paz al pie de la carta de afiliación de Lorianne FC a la AFA, en marzo de 2021

Lorianne -que en ese momento se hacía llamar Lorianne FC- incluso se comprometía a alquilar un complejo deportivo para disputar sus compromisos deportivos: “Es menester resaltar que la inclusión de Lorianne F.C. a la primera categoría “D”, con estatus de afiliado a la AFA, representará para la institución una herramienta de crecimiento institucional que coadyuvará a consolidar todos los proyectos de infraestructura que exige tamaña responsabilidad, sin perjuicio que hasta tanto ello suceda, nuestra institución asume el irrevocable compromiso de suscribir con un club afiliado dentro de la jurisdicción, un contrato de uso de instalaciones deportivas adecuadas a las exigencias reglamentarias".

La AFA no afilió a Lorianne (que, si bien iba a representar al fútbol femenino, había pedido su afiliación para jugar en la D... del fútbol masculino), pero de aquella época data un presunto diálogo atribuido a Beacon y Toviggino: “Ya lo dejé en una bolsa en el segundo, al lado de la gloriosa casaca del Lorianne, jajajajaja”, le dice el primero al tesorero de la AFA en junio de 2021. Su interlocutor ríe: “Qué camiseta que hicimos. Jajajajaja”.

El fútbol femenino está representado en la asamblea de la AFA por una asociación civil que, en sus orígenes, se dedicó a la protección de animales ARMANDO PRADO - AFP

Una vez sorteados los inconvenientes burocráticos, la primera representante de Lorianne (y del fútbol femenino) en la asamblea de la AFA fue una mujer: la doctora María Sylvia Jiménez. “Yo soy amiga de Pablo [Toviggino]”, declaró la dirigente catamarqueña al programa Tiempo Real, como para que a nadie le quedaran dudas de quién era su jefe político. Y añadió: “Es nuestro referente y la persona a la que le debo todo mi crecimiento dirigencial”. Jiménez fue la representante del fútbol femenino en la Asamblea hasta 2024. En 2025 la sucedió Angélica Paola Soto, referente de la actividad en el Consejo Federal.

La AFA pudo haber tomado otro camino. Y, en lugar de absorber a una asociación civil creada con otro fin, darle el voto de las futbolistas a la Asociación Femenina del Fútbol Argentino (AFFAR). “Tuvimos la aprobación para ingresar a la AFA el 12 de diciembre de 2019 y en 2020 cambió la presidenta. La AFFAR se disolvió lamentablemente adentro”, cuenta a LA NACION una fuente cercana a la AFFAR, que no dependía políticamente del Consejo Federal y estaba integrada por jugadoras, exjugadoras y entrenadoras.

¿Qué hay en Lorianne?

Según los documentos, la sede social de Lorianne -que detenta la representatividad del fútbol femenino- está en el segundo piso de un edificio al 234 de la calle Hipólito Yrigoyen, en Martínez. Es una construcción de tres plantas, en pleno centro comercial, a dos cuadras de la avenida Santa Fe, la principal arteria de esa localidad contigua a la Ciudad de Buenos Aires. LA NACION tocó el timbre en reiteradas oportunidades. Nadie contestó. Como si la asociación civil no existiera. O fuera una pantalla. “Las instituciones son representativas de sus directivos. ¿Acaso María Sylvia Jiménez o Paola Soto no trabajaron por el fútbol femenino?“, se escudan en la AFA.

“Si la pregunta es si los ‘grupos de interés’ los controla el Consejo Federal, la respuesta es sí. No hay mucho más que eso, y porque en el interior jugamos cientos de torneos de fútsal y de fútbol femenino y somos cientos de dirigentes”, contestaron en la AFA ante la consulta de LA NACION. En palabras más simples, tanto Lorianne como la Asociación Civil Argentina de Fútsal y Fútbol Playa responden al presidente del Consejo Federal, que es Pablo Toviggino. De allí, los nombres que figuraron en sus comisiones directivas, como Beacon, Paz, Seguel o Pantano. Y sus votos para Tapia. Aunque el sufragio sea secreto.

Producción: Ezequiel Díaz.