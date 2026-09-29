La AFA presentó la apelación a las sanciones recibidas en la final del Mundial: busca que reduzcan las penas

El Departamento de Legales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó en la tarde de este martes una apelación a las fuertes sanciones que la FIFA le impuso a tres jugadores de la selección y a un integrante del cuerpo técnico -Roberto Ayala- por los incidentes en el campo de juego tras la final del Mundial 2026 ante España.

Justo en el día en el que Leandro Paredes visitó la concentración en Ezeiza y estuvo conversando con el entrenador Lionel Scaloni, con sus compañeros convocados y empleados, la entidad que maneja el fútbol en nuestro país cumplió con la presentación del escrito ante la Comisión de Apelaciones. El número 5 de Boca, parte del plantel campeón en Qatar 2022 y subcampeón en la reciente Copa del Mundo, no integra el grupo actualmente por haber sido el más afectado, con 10 fechas de suspensión. Y el DT le dedicó palabras elogiosas y le dejó las puertas abiertas en la conferencia de prensa.

Luego de aquel desenlace, en el que varios jugadores y Ayala quedaron involucrados en medio de corridas, golpes y un tumulto que empañó el final, la FIFA determinó con rigurosidad, además, que Nahuel Molina tuviera una pena de siete partidos, Thiago Almada recibiera una fecha y Ayala, una sanción de tres encuentros, además de una multa por 321.000 dólares a la AFA en total y la obligación de jugar un partido con 50% de aforo más otro en suspenso.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Luego de conocerse aquel dictamen, la AFA ya había dado un primer paso en la búsqueda de reducir las penas, sobre todo las de Paredes y Molina, quienes no son parte de esta convocatoria. Por entonces, logró que la FIFA aprobara el pedido de considerar los amistosos para descontar la cifra aplicada a cada uno.

Así, con tres partidos programados en estas dos semanas, a partir del de este miércoles en Córdoba con Bolivia, a ellos le quedarían por saldar siete y cuatro fechas, lo cual es mucho para el bajo caudal de encuentros que se juegan en el año. El conjunto nacional jugará luego el sábado próximo con Burkina Faso y el martes 6 de octubre, ante Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi de la selección.

Tras la final del Mundial 2026, Leandro Paredes se enfrenta a golpes con Gavi; más tarde, el Tribunal de la FIFA le dio una sanción de 10 fechas CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En España, solamente tuvo sanción el mediocampista Gavi, entreverado en el incidente con Paredes, que recibió un partido de suspensión y 30.000 dólares de multa. El jugador europeo ya cumplió con la pena en el inicio de la Nations League.

“En virtud de las notificaciones recibidas, en defensa de los derechos de la Asociación y de sus futbolistas, la Gerencia de Legales de AFA, en tiempo y forma, solicitará a la FIFA los fundamentos de los fallos que son revisables a fin de interponer los recursos ante el Comité de Apelación de la entidad rectora del futbol mundial, quedando en el futuro la posibilidad de recurrir al TAS como última instancia”, anticipó a LA NACION el mes pasado al recibir la noticia.

Eric García llega a separar a Rodri y Nahuel Molina después de un golpe del argentino y la reacción del capitán de España en medio de la celebración del título del Mundial 2026 Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf - Getty Images North America

Los incidentes ocurrieron una vez terminada la final que el 19 de julio último España le ganó por 1 a 0 a Argentina, en el estadio de Nueva Jersey. En ese momento, mientras los futbolistas españoles corrían a celebrar la conquista, Molina increpó y golpeó a Rodri, cuando el defensor ibérico Eric García se metió, intervino Paredes con un empujón. Acto seguido, Gavi lanzó un golpe contra el mediocampista de Boca, que contestó con vehemencia arrojando al de Barcelona al piso, en una secuencia de la que también participó Almada.

Desde la AFA se trabaja con varias instancias para reducir las penas y que, a diferencia de aquellos hechos, queden en el olvido pronto.