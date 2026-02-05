LA NACION

La agenda de la TV del jueves: el Seis Naciones, la Copa Argentina y las copas de Europa

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Francia e Irlanda abren el Seis Naciones de rugby en el Stade de France
Francia e Irlanda abren el Seis Naciones de rugby en el Stade de FrancePAUL FAITH - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 5 enero de 2026.

FÚTBOL

Copa del Rey

  • 17 Real Betis vs. Atlético de Madrid. Flow (Canal 116)

Copa Libertadores

  • 21.30 Juventud de las Piedras vs. Universidad Católica, de Ecuador. La primera rueda, partido de ida. Fox Sports

Copa Argentina

  • 19 Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú. TyC Sports
  • 21.15 Barracas Central vs. Temperley. TyC Sports
Barracas Central debuta en la Copa Argentina
Barracas Central debuta en la Copa ArgentinaSuriel_Escobar - Barracas Central

Brasileirão

  • 19 Bahía vs. Fluminense. Flow (Canal 116)

Copa de Portugal

  • 17.45 Sporting Lisboa vs. AVS. Fox Sports

Copa de Italia

  • 17 Atalanta vs. Juventus. Dsports (1610)

Copa de Francia

  • 17 Estrasburgo vs. Mónaco. Dsports (1611)
Joaquín Panichelli y Valentín Barco, jugadores de Estrasburgo
Joaquín Panichelli y Valentín Barco, jugadores de EstrasburgoX @RCSA_English

RUGBY

Seis Naciones

  • 17 Francia vs. Irlanda, por la primera fecha. ESPN 2

HOCKEY

Pro League

  • 7 España vs. Países Bajos. Selecciones masculinas. Disney+
  • 8:30 China vs. Países Bajos. Selecciones femeninas. Disney+
  • 9:30 España vs. Bélgica. Selecciones femeninas. Disney+

TENIS

Copa Davis

  • 14 Noruega vs, Gran Bretaña, con Viktor Durasovic vs. Jack Draper y Nikolai Budkov Kjær vs. Cameron Norrie. DSports (1615)

Challenger de Rosario

  • 17 La segunda ronda. Fox Sports 2
Camilo Uno Carabelli defiende el título en el torneo de Rosario
Camilo Uno Carabelli defiende el título en el torneo de RosarioMondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 13 Dubai Basketball vs. Real Madrid. DSports (1615)
  • 16 Hapoel Tel Aviv vs. Valencia Basket. DSports (1615)
  • 16.30 Bayern Munich vs. Mónaco. DSports (1616)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 21:30 Alberto Ramirez vs. Lerrone Richards, por el título semipesado AMB. ESPN 2
