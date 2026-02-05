La agenda de la TV del jueves: el Seis Naciones, la Copa Argentina y las copas de Europa
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 5 enero de 2026.
FÚTBOL
Copa del Rey
- 17 Real Betis vs. Atlético de Madrid. Flow (Canal 116)
Copa Libertadores
- 21.30 Juventud de las Piedras vs. Universidad Católica, de Ecuador. La primera rueda, partido de ida. Fox Sports
Copa Argentina
- 19 Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú. TyC Sports
- 21.15 Barracas Central vs. Temperley. TyC Sports
Brasileirão
- 19 Bahía vs. Fluminense. Flow (Canal 116)
Copa de Portugal
- 17.45 Sporting Lisboa vs. AVS. Fox Sports
Copa de Italia
- 17 Atalanta vs. Juventus. Dsports (1610)
Copa de Francia
- 17 Estrasburgo vs. Mónaco. Dsports (1611)
RUGBY
Seis Naciones
- 17 Francia vs. Irlanda, por la primera fecha. ESPN 2
HOCKEY
Pro League
- 7 España vs. Países Bajos. Selecciones masculinas. Disney+
- 8:30 China vs. Países Bajos. Selecciones femeninas. Disney+
- 9:30 España vs. Bélgica. Selecciones femeninas. Disney+
TENIS
Copa Davis
- 14 Noruega vs, Gran Bretaña, con Viktor Durasovic vs. Jack Draper y Nikolai Budkov Kjær vs. Cameron Norrie. DSports (1615)
Challenger de Rosario
- 17 La segunda ronda. Fox Sports 2
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 13 Dubai Basketball vs. Real Madrid. DSports (1615)
- 16 Hapoel Tel Aviv vs. Valencia Basket. DSports (1615)
- 16.30 Bayern Munich vs. Mónaco. DSports (1616)
BOXEO
ESPN Knockout
- 21:30 Alberto Ramirez vs. Lerrone Richards, por el título semipesado AMB. ESPN 2
