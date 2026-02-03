Las fijas de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: históricos y promesas que buscan continuar el legado

De los 26 futbolistas de la lista, 20 tienen el pasaje casi asegurado para la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México

Si hoy comenzara el Mundial, Lionel Scaloni pondría en su canchita de planificación para el debut a diez de los once titulares que se consagraron en 2022. La excepción sería Ángel Di María, quien decidió retirarse de la selección tras su brillante actuación en la final de la Copa América, pese a que el cuerpo técnico deseaba seguir contando con él. No se trata de un homenaje a aquel grupo de jugadores que levantó el trofeo en la inolvidable noche en Lusail, sino el resultado de un proceso largoplacista -el tercero más extenso en la historia del combinado- potenciado por el nivel de los futbolistas en sus clubes y por una regla de oro que rige a la selección: para estar, hay que jugar, y rendir. Bajo esa lógica, la base no se discute: de los 26 jugadores que estarán presentes en la Copa del Mundo, al menos el 65% repetirán respecto de los que alcanzaron la gloria en Qatar. Un detalle que va más allá de los números y que explica, en gran medida, por qué Argentina parte como favorita.

Actualmente, hay 20 nombres que se imponen por peso propio y que, exceptuando lesiones o circunstancias imprevistas, ya tienen el pasaje asegurado. El resto, entre juveniles y algunos históricos que no atraviesan su mejor momento, terminará de definirse más cerca del inicio -Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia, en el Kansas City Stadium-, ya que la lista definitiva deberá presentarse unos días antes del comienzo del torneo.

En el arco, dos lugares están reservados para Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. La plaza de tercer arquero, que en 2022 fue para Franco Armani, quien al igual que Di María anunció su salida de la selección tras la conquista de la Copa América, sería para Walter Benítez, quien estuvo en todas las convocatorias desde entonces, a pesar de que su único partido fue en marzo de 2024, en un amistoso ante Costa Rica, ya que actualmente no tiene rodaje en su club.

Emiliano Martínez lidera al Aston Villa, que marcha tercero en la Premier League BEN STANSALL� - AFP�

Tras su pase frustrado a Manchester United, Dibu recuperó rápidamente el protagonismo en Aston Villa, que hoy marcha tercero en la Premier League y cuenta con una de las vallas menos vencidas. Rulli, en tanto, es titular en Olympique de Marsella, donde llegó en 2024 desde Ajax buscando más minutos, pensando justamente en la recta final rumbo al Mundial. En una de las últimas jornadas de Champions League, su equipo cayó 3 a 0 ante Liverpool y Rulli no tuvo su mejor actuación, aunque sus números en la temporada siguen siendo buenos: 25 partidos con 32 goles en contra. Benítez es suplente en Crystal Palace, donde desde su arribo en junio perdió la regularidad que traía del PSV: atajó apenas seis encuentros, todos de competencias menores como la FA Cup, la EFL Cup y la Conference League.

De los nueve defensores que jugaron en Qatar, entre seis y siete irán en busca de la cuarta estrella. En silencio, Nahuel Molina se convirtió en parte del 11 ideal tanto para Lionel Scaloni en la selección como para Diego Simeone en el Atlético de Madrid, pese a que en el último tiempo perdió algo de terreno frente al español Marcos Llorente.

La opción en el puesto es Gonzalo Montiel, quien marcó el penal decisivo en la final del mundo frente a Francia y se mantuvo siempre en la consideración del cuerpo técnico, a pesar de las lesiones y de la falta de minutos en Sevilla, antes de recuperar ritmo en Nottingham Forest y concretar su regreso a River. Luego de un 2025 con altibajos, marcó el gol del triunfo del Millonario en la primera fecha ante Barracas Central. Un recambio importante en una posición donde no sobran variantes.

Nahuel Molina, una fija en el lateral derecho de la selección PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

En la zaga, Scaloni confía en los de siempre: Cristian Romero, de brillante actualidad en el Tottenham, y Nicolás Otamendi, que a punto de cumplir 38 años es el máximo referente del Benfica de José Mourinho, donde se perdió solo cuatro partidos en el último año y medio. Cuti, capitán de los Spurs, atraviesa además una impactante racha goleadora, con tantos consecutivos ante Burnley, West Ham y Dortmund, aunque su equipo no pasa su mejor momento. Otamendi, quien recuperó su lugar en la selección tras la rotura de ligamentos de Lisandro Martínez, fue un pilar en las eliminatorias, con goles ante Paraguay, Brasil y Venezuela.

Martínez volvió a jugar en noviembre tras diez meses de inactividad y no demoró en recuperar notoriedad en el United, donde incluso fue capitán en tres partidos. El lateral izquierdo, a su vez, tiene un solo indiscutido: Nicolás Tagliafico, de accidentado comienzo de año en la liga francesa. Ante Monaco recibió un planchazo en el pecho y luego, frente a Brest, padeció una dura entrada en el tobillo izquierdo que todavía lo mantiene en recuperación. Es el dueño del carril en la selección y, por ahora, no tiene una alternativa fija, con Marcos Acuña y Valentín Barco como posibles variantes.

Nicolás Tagliafico, histórico del ciclo Scaloni y dueño del lateral izquierdo Laurent Cipriani - AP

La lesión de Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en un partido entre Villarreal y Real Madrid, lo mantendrá entre cuatro y seis meses fuera de las canchas y lo deja casi descartado para el Mundial. En ese escenario, Scaloni tendrá que elegir algunos centrales más, con Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Marcos Senesi como principales candidatos.

En el medio campo, la selección puede seguir disfrutando de aquel núcleo joven que la llevó al título en Qatar. Rodrigo De Paul (31 años), Enzo Fernández (25) y Alexis Mac Allister (27) llegan a esta etapa en plenitud física y con un rendimiento sostenido en el tiempo. Más allá de que hoy De Paul actúe en una liga menos competitiva como la MLS, siguió teniendo peso en el equipo: desde su llegada en julio de 2025 apenas se ausentó en dos partidos -ambos por citaciones a la selección- y acumula dos goles y siete asistencias en 23 encuentros. Enzo es titular indiscutido y una de las figuras del Chelsea, donde lleva nueve goles en la temporada. En noviembre pasado se bajó del amistoso ante Angola por un edema óseo en la rodilla y, con aval del cuerpo técnico, priorizó no sobrecargar el físico en la previa del Mundial. Por su parte, Alexis vive un presente irregular en un Liverpool que tampoco logra estabilidad: alterna como enganche o doble cinco y suma tres goles -dos a Qarabag y otro ante Real Madrid- y cuatro asistencias en la temporada.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, juntos en Inter Miami

Un paso atrás, Leandro Paredes se anota como el jugador número doce de un equipo que se conoce de memoria. Forma parte de la vieja guardia, maneja la pelota parada y es un recurso ante rivales duros, cuando sea necesario reforzar la marca. En esta nueva etapa en Boca acumula 21 partidos y dos goles, el segundo lo anotó este domingo ante Newell’s, de penal.

Como alternativa aparece Giovani Lo Celso, hoy en Betis, quien se perdió el Mundial de Qatar por un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha y que, a pesar de sus problemas físicos, parece un número puesto para Scaloni: en 2025 sufrió tres lesiones y actualmente se recupera de un desgarro. Además, Giuliano Simeone y Nicolás Paz también parecen seguros en la nómina final, respaldados por su alto nivel en Europa y por sus buenas apariciones con la selección. El hijo del Cholo se consolidó definitivamente en el Atlético Madrid tras sus pasos por Zaragoza y Alavés y aporta una característica clave para este tipo de torneos: la polifuncionalidad. Estuvo presente en las últimas cuatro convocatorias por eliminatorias y sumó minutos en todos los partidos, con un gol ante Brasil en la victoria por 4 a 1.

Paz brilla en el Como, donde este martes le marcó a la Fiorentina su noveno gol de la temporada en 24 encuentros, y suma seis asistencias. Parte de la nueva camada del seleccionado, desde octubre de 2024 no se pierde un llamado y ya fue titular en dos oportunidades: ante Chile por eliminatorias y frente a Venezuela en un amistoso. Tuvo un domingo frustrante porque erró un penal para Como (el tercero desde que está en el club italiano) en el empate sin goles ante Atalanta, pero tanto el entrenador como sus compañeros salieron a respaldarlo. Más allá de que dejó la cancha llorando, es un detalle que no empaña su temporada.

Con 21 años, Nicolás Paz podría convertirse en el más joven de la lista de 26 Massimo Paolone� - LaPresse�

La presencia de Lionel Messi no precisa explicación. El capitán argentino todavía no confirmó su participación, pero todo indica que irá por su sexta Copa del Mundo. Más allá de algunos problemas musculares que lo afectaron en 2025, se mantiene activo en Inter Miami, donde incluso llegó a encadenar seis dobletes consecutivos y cerró el año con 29 goles. La particularidad es que la MLS comenzará recién el 21 de febrero. Así, Messi llegará a la Finalissima ante España con poco más de un mes de competencia y al Mundial con apenas cuatro, aunque también con una carga física menor y lejos del desgaste de las grandes ligas europeas.

Por afuera, Thiago Almada se metió de lleno en el corazón del equipo. El exBotafogo encontró su pico en el tramo final de las eliminatorias, fue figura en los clásicos ante Uruguay y Brasil y sumó también su cuota de gol: en proyección, aparece como reemplazo natural de Di María dentro del esquema del equipo campeón. Tras un período de alternancia en su llegada al Atlético Madrid, comenzó el año como titular. Es uno de los futbolistas que necesita continuidad para pelear un lugar en el once, aunque hoy se perfila dentro de la lista.

Nicolás González, a su vez, terminó 2025 con una lesión muscular que recién le permitió volver el último fin de semana, cuando fue titular ante Mallorca. En el conjunto español actúa como carrilero por izquierda, en un rol muy similar al que le asigna Scaloni, con la responsabilidad de recorrer toda la banda.

Thiago Almada y Julián Álvarez, compañeros en Atlético Madrid e indiscutidos en la selección PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Arriba, dos de los mejores delanteros del mundo ya tienen preparado el pasaporte: Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La Araña logró su mejor versión en el Atlético Madrid, con continuidad y goles decisivos, aunque atraviesa su racha más adversa desde su llegada al Colchonero: acumula más de 50 días sin convertir y 26 remates fallidos, pese a que en el balance de la temporada suma 11 goles en 30 partidos. Lautaro, capitán y emblema del Inter, es el segundo goleador de la era Scaloni con 36 tantos y lidera además la tabla de artilleros de la Serie A, con 12 goles en 22 encuentros. Máximo anotador de la Copa América 2024, buscará su primer gol en Mundiales, ya que no pudo anotar en Qatar 2022.

Con el gol a Cremonese de este domingo, llegó a los 128 -solo por la Serie A- y alcanzó a Alessandro Altobelli en el cuarto puesto de los máximos goleadores de Inter. Por delante tiene a Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) y Stefano Nyers (133). En lo relativo al global por todas las competencias oficiales, Lautaro suma 170 goles y está a tres de entrar en el podio que por ahora ocupa Roberto Boninsegna con 173 en el tercer puesto. En esta temporada, por todas las competencias, Martínez acumula 21 goles y seis asistencias en 36 cotejos.

Scaloni, con las ideas claras en la recta final rumbo al Mundial JOSE JORDAN - AFP

La selección tendrá apenas tres partidos por delante antes del inicio del Mundial: la Finalissima y los amistosos ante México y Honduras. En el borrador de Scaloni, la lista ya empieza a tomar forma, empezando por los campeones, que buscan sumar otro capítulo a su histórico legado.

Los 20 que tendrían su lugar en el Mundial

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Leandro Paredes

Giovani Lo Celso

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Nicolás González

Delanteros