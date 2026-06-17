LA NACION

La agenda de la TV del jueves: empieza la segunda fecha del Mundial, y arranca el US Open de golf

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
México se mide ante Corea del Sur
México se mide ante Corea del SurNatacha Pisarenko - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 13 República Checa vs. Sudáfrica. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
  • 16 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
  • 19 Canadá vs. Qatar. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
  • 22 México vs. Corea del Sur. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y TyC Sports
Bosnia y Herzegovina se mide ante Suiza
Bosnia y Herzegovina se mide ante SuizaMICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

GOLF

El US Open

  • 13 La primera vuelta. ESPN 2

HOCKEY

Pro League Masculino

  • 13 Argentina vs. Australia. ESPN 3

VÓLEIBOL

Nations League Femenino

  • 5 República Checa vs. Estados Unidos. DSports (1614)
  • 7 Ucrania vs. Polonia. DSports (1616)
  • 9 Serbia vs. Italia. DSports (1616)
  • 10 Bélgica vs. Brasil. DSports (1616)
  • 13:30 Turquía vs. Francia. DSports (1616)

CICLISMO

Tour de Eslovenia

  • 8.30 La segunda etapa. DSports (1614)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El encendido reclamo del DT de Irán a Infantino, que visitó el vestuario después del empate con Nueva Zelanda
    1

    El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación

  2. Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
    2

    Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina

  3. Un mural en pleno centro: la huella que Messi dejó en la ciudad del debut donde hasta ayer nadie hablaba de fútbol
    3

    Messi ya tiene su mural en Kansas City: la huella que dejó el 10 en una ciudad donde hasta ayer nadie hablaba de fútbol

  4. El delantero que había sufrido un ataque con ácido en los ojos y hoy consumó una hazaña: gol para el empate ante Portugal
    4

    Yoane Wissa, de sufrir un ataque con ácido en los ojos a anotar un gol para Congo ante Portugal en el Mundial