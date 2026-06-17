La agenda de la TV del jueves: empieza la segunda fecha del Mundial, y arranca el US Open de golf
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 13 República Checa vs. Sudáfrica. Paramount +, DSports (1610) y TyC Sports
- 16 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
- 19 Canadá vs. Qatar. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y Flow (109)
- 22 México vs. Corea del Sur. Paramount +, Disney+, DSports (1610) y TyC Sports
GOLF
El US Open
- 13 La primera vuelta. ESPN 2
HOCKEY
Pro League Masculino
- 13 Argentina vs. Australia. ESPN 3
VÓLEIBOL
Nations League Femenino
- 5 República Checa vs. Estados Unidos. DSports (1614)
- 7 Ucrania vs. Polonia. DSports (1616)
- 9 Serbia vs. Italia. DSports (1616)
- 10 Bélgica vs. Brasil. DSports (1616)
- 13:30 Turquía vs. Francia. DSports (1616)
CICLISMO
Tour de Eslovenia
- 8.30 La segunda etapa. DSports (1614)
LA NACION
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