LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Argentina se enfrenta con Austria, y también juegan Francia y Noruega

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La Argentina se mide ante Austria
La Argentina se mide ante AustriaEd Zurga - FR34145 AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 14 Argentina vs. Austria. Paramount +, DSports (1610), Disney+, Telefé, TV Pública y TyC Sports
  • 18 Francia vs. Irak. Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109)
  • 21 Noruega vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports
  • 00 (del martes) Jordania vs. Argelia. Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109)
Francia buscará un triunfo ante Irak que le permita clasificarse a los 16avos de final
Francia buscará un triunfo ante Irak que le permita clasificarse a los 16avos de finalDAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 15 Barcelona vs. Valencia Basket. La final, juego 3. Fox Sports 3

HOCKEY

Pro League Femenino

  • 11:30 Argentina vs. España. ESPN 4

HANDBALL

Sur Centro de Clubes

  • 17 Colegio Ward vs. SAG Ballester. Fox Sports 2
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico
    1

    Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: qué dice el parte médico

  2. Fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos
    2

    Fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

  3. Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026
    3

    Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026

  4. La ciudad de los magnates recibe a la selección bajo un calor agobiante y un estadio de lujo
    4

    Mundial 2026: Dallas, la ciudad de los magnates, recibe a la selección bajo un calor agobiante y un estadio de lujo