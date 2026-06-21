La agenda de la TV del lunes: Argentina se enfrenta con Austria, y también juegan Francia y Noruega

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

14 Argentina vs. Austria. Paramount +, DSports (1610), Disney+, Telefé, TV Pública y TyC Sports

18 Francia vs. Irak. Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109)

21 Noruega vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports

00 (del martes) Jordania vs. Argelia. Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109)

Francia buscará un triunfo ante Irak que le permita clasificarse a los 16avos de final DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BÁSQUETBOL

Liga ACB

15 Barcelona vs. Valencia Basket. La final, juego 3. Fox Sports 3

HOCKEY

Pro League Femenino

11:30 Argentina vs. España. ESPN 4

HANDBALL

Sur Centro de Clubes