La agenda de la TV del lunes: Argentina se enfrenta con Austria, y también juegan Francia y Noruega
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 14 Argentina vs. Austria. Paramount +, DSports (1610), Disney+, Telefé, TV Pública y TyC Sports
- 18 Francia vs. Irak. Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109)
- 21 Noruega vs. Senegal. Paramount +, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports
- 00 (del martes) Jordania vs. Argelia. Paramount +, DSports2 (1612), Flow (109)
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 15 Barcelona vs. Valencia Basket. La final, juego 3. Fox Sports 3
HOCKEY
Pro League Femenino
- 11:30 Argentina vs. España. ESPN 4
HANDBALL
Sur Centro de Clubes
- 17 Colegio Ward vs. SAG Ballester. Fox Sports 2
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La TV del miércoles. Sigue el Mundial: el duelo Inglaterra-Croacia y los debuts de Portugal y Colombia
TV y streaming del martes. Argentina debuta en el Mundial contra Argelia, además de Francia-Senegal y Austria-Jordania
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