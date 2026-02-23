LA NACION

La agenda de la TV del lunes: las ligas de Europa, el Super Rugby Américas y tenis en el Chile Open

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Manchester United y Everton cierran la fecha 27 de la Premier League
Manchester United y Everton cierran la fecha 27 de la Premier League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 23 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 17 Everton vs. Manchester United. ESPN

Serie A

  • 14.30 Fiorentina vs. Pisa. ESPN 2
  • 16.30 Bologna vs. Udinese. Disney+

Liga de España

  • 17 Alavés vs. Girona. ESPN 2

Superliga de Turquía

  • 14 Fenerbahce vs. Kasimpasa. Fox Sports 2

RUGBY

Súper Rugby Américas

  • 20 Dogos XV vs. Cobras Brasil. ESPN 4

TENIS

Chile Open

  • 13 La primera ronda, desde Santiago, con Dusan Lajovic vs. Yannick Hanfmann, Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena, Francisco Comesaña vs. Pedro Martínez y Nicolás Jarry vs. Dino Prizmic. Disney+
