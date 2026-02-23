La agenda de la TV del lunes: las ligas de Europa, el Super Rugby Américas y tenis en el Chile Open
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 23 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 17 Everton vs. Manchester United. ESPN
Serie A
- 14.30 Fiorentina vs. Pisa. ESPN 2
- 16.30 Bologna vs. Udinese. Disney+
Liga de España
- 17 Alavés vs. Girona. ESPN 2
Superliga de Turquía
- 14 Fenerbahce vs. Kasimpasa. Fox Sports 2
RUGBY
Súper Rugby Américas
- 20 Dogos XV vs. Cobras Brasil. ESPN 4
TENIS
Chile Open
- 13 La primera ronda, desde Santiago, con Dusan Lajovic vs. Yannick Hanfmann, Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena, Francisco Comesaña vs. Pedro Martínez y Nicolás Jarry vs. Dino Prizmic. Disney+
