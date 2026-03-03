La agenda de la TV del martes: el torneo Apertura, la Copa del Rey y la Premier League
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Sarmiento vs. Estudiantes (RC). TNT Sports
- 19 Huracán vs. Belgrano. ESPN Premium
- 21.15 Atlético Tucumán vs. Racing. TNT Sports
Copa Libertadores
- 21.30 Barcelona de Guayaquil vs. Botafogo, por la tercera fase de playoffs. Fox Sports
Copa del Rey
- 17 Barcelona vs. Atlético de Madrid. La semifinal, partido de vuelta. Canal 116 (Flow)
Premier League
- 16.30 Everton vs. Burnley. ESPN 2
- 16.30 Bournemouth vs. Brentford. Disney+
- 16.30 Leeds United vs. Sunderland. Disney+
- 17.15 Wolverhampton vs. Liverpool. ESPN
Copa Italia
- 17 Como vs. Inter. La semifinal, partido de ida. DSports (1610)
Copa Sudamericana
- 19 Independiente Petrolero vs. Guabirá. La primera rueda, partido de ida. DSports2 (1612)
- 19 Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting. La primera rueda, partido de ida. DSports+ (1613)
- 21.30 Cobresal vs. Audax Italiano. La primera rueda, partido de ida. ESPN 2
- 21.30 Puerto Cabello vs. Monagas. La primera rueda, partido de ida. ESPN 4
- 23 Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso. La primera rueda, partido de ida. ESPN 3
Copa de Portugal
- 17.30 Sporting de Lisboa vs. Porto, la semifinal. Fox Sports
