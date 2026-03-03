LA NACION

La agenda de la TV del martes: el torneo Apertura, la Copa del Rey y la Premier League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Atlético Madrid viaja a Cataluña con ventaja para medirse ante Barcelona por el pase a la final de la Copa del Rey
Atlético Madrid viaja a Cataluña con ventaja para medirse ante Barcelona por el pase a la final de la Copa del ReyOSCAR DEL POZO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Sarmiento vs. Estudiantes (RC). TNT Sports
  • 19 Huracán vs. Belgrano. ESPN Premium
  • 21.15 Atlético Tucumán vs. Racing. TNT Sports
Racing visita a Atlético Tucumán
Racing visita a Atlético TucumánFACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Copa Libertadores

  • 21.30 Barcelona de Guayaquil vs. Botafogo, por la tercera fase de playoffs. Fox Sports

Copa del Rey

  • 17 Barcelona vs. Atlético de Madrid. La semifinal, partido de vuelta. Canal 116 (Flow)

Premier League

  • 16.30 Everton vs. Burnley. ESPN 2
  • 16.30 Bournemouth vs. Brentford. Disney+
  • 16.30 Leeds United vs. Sunderland. Disney+
  • 17.15 Wolverhampton vs. Liverpool. ESPN
El Liverpool de Alexis Mac Allister juega por la liga de Inglaterra
El Liverpool de Alexis Mac Allister juega por la liga de InglaterraPAUL ELLIS - AFP

Copa Italia

  • 17 Como vs. Inter. La semifinal, partido de ida. DSports (1610)

Copa Sudamericana

  • 19 Independiente Petrolero vs. Guabirá. La primera rueda, partido de ida. DSports2 (1612)
  • 19 Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting. La primera rueda, partido de ida. DSports+ (1613)
  • 21.30 Cobresal vs. Audax Italiano. La primera rueda, partido de ida. ESPN 2
  • 21.30 Puerto Cabello vs. Monagas. La primera rueda, partido de ida. ESPN 4
  • 23 Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso. La primera rueda, partido de ida. ESPN 3

Copa de Portugal

  • 17.30 Sporting de Lisboa vs. Porto, la semifinal. Fox Sports
LA NACION
