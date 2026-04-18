Agenda de TV y streaming del sábado: Messi, Independiente, Copa del Rey, Top 14, NBA, Boca en básquet
Una jornada deportiva intensa, que tendrá fútbol local y exterior, rugby, tenis, básquetbol y golf en las pantallas
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 18 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes (Río Cuarto). ESPN Premium
- 17.15 Instituto vs. Estudiantes de La Plata. TNT Sports
- 19.30 Independiente vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium
- 21.45 Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
Copa del Rey
- 16 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad. La final. Canal 116 (Flow)
Premier League
- 8.30 Brentford vs. Fulham. ESPN y Disney+
- 11 Leeds United vs. Wolverhampton. ESPN y Disney+
- 11 Newcastle vs. Bournemouth. Disney+
- 13.30 Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove. Disney+
- 16 Chelsea vs. Manchester United. ESPN y Disney+
Serie A
- 10 Udinese vs. Parma. Disney+
- 13 Napoli vs. Lazio. ESPN y Disney+
Major League Soccer
- 17.30 Colorado Rapids vs. Inter Miami. Apple TV
Bundesliga
- 10.30 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 y Disney+
- 10.30 Bayer Leverkusen vs. Augsburg. Disney+
- 10.30 Werder Bremen vs. Hamburger. Disney+
- 10.30 Union Berlin vs. Wolfsburg. Disney+
- 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Leipzig. ESPN 2 y Disney+
Championship
- 8.30 Portsmouth vs. Leicester City. Disney+
RUGBY
Seven de Hong Kong
- 4.35 La segunda jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
- 8.15 Los playoffs, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
- 23.40 El tercer día, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
- 6.30 La jornada final, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
Top 14 de URBA
- 15.30 Los Matreros vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 Alumni vs. Newman. Disney+
- 15.30 Regatas Bella Vista vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Rosario vs. CASI. Disney+
- 15.30 La Plata vs. Buenos Aires. Disney+
- 15.30 Hindú vs. Belgrano. Disney+
- 15.40 Champagnat vs. SIC. ESPN 3 y Disney+
Top 14 de Francia
- 9.30 La Rochelle vs. Bordeaux. ESPN 3 y Disney+
- 17 Castres vs. Toulouse. Disney+
Premiership
- 11 Exeter Chieffs vs. Northampton Saints. Disney+
- 13.30 Bath vs. Harlequins. Disney+
TENIS
ATP 500 de Barcelona
- 6 Andrey Rublev (Rusia) vs. Hamad Medjedovic (Serbia) y Arthur Fils (Francia) vs. Rafael Jódar (España), las semifinales. Disney+
BÁSQUETBOL
NBA
- 21.30 Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets, el partido 1 de su serie de playoffs. ESPN 2 y Disney+
Champions League Américas
- 17.40 Flamengo (Brasil) vs. Nacional (Uruguay), por el tercer puesto. DSports 2
- 21.40 Boca Juniors vs. Franca (Brasil), la final. DSports 2
GOLF
- 14 RBC Heritage. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
