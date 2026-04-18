LA NACION

Agenda de TV y streaming del sábado: Messi, Independiente, Copa del Rey, Top 14, NBA, Boca en básquet

Una jornada deportiva intensa, que tendrá fútbol local y exterior, rugby, tenis, básquetbol y golf en las pantallas

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Koke Diego Simeone, Pellegrino Matarazzo y Mikel Oyarzabal y la Copa del Rey: los capitanes y los directores técnicos de Atlético de Madrid y Real Sociedad vivirán uno de los partidos más importantes de la temporada de España.X @Atleti

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 18 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes (Río Cuarto). ESPN Premium
  • 17.15 Instituto vs. Estudiantes de La Plata. TNT Sports
  • 19.30 Independiente vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium
  • 21.45 Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
Independiente viene de un 1-1 en la Bombonera y ahora le toca Defensa y Justicia, también por el torneo Apertura.Manuel Cortina

Copa del Rey

  • 16 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad. La final. Canal 116 (Flow)

Premier League

  • 8.30 Brentford vs. Fulham. ESPN y Disney+
  • 11 Leeds United vs. Wolverhampton. ESPN y Disney+
  • 11 Newcastle vs. Bournemouth. Disney+
  • 13.30 Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove. Disney+
  • 16 Chelsea vs. Manchester United. ESPN y Disney+

Serie A

  • 10 Udinese vs. Parma. Disney+
  • 13 Napoli vs. Lazio. ESPN y Disney+

Major League Soccer

  • 17.30 Colorado Rapids vs. Inter Miami. Apple TV
Lionel Messi afrontará el primer partido de Inter Miami posterior a la renuncia del DT Javier Mascherano, frente a Colorado Rapids, por la MLS.Peter Joneleit - FR171563 AP

Bundesliga

  • 10.30 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 y Disney+
  • 10.30 Bayer Leverkusen vs. Augsburg. Disney+
  • 10.30 Werder Bremen vs. Hamburger. Disney+
  • 10.30 Union Berlin vs. Wolfsburg. Disney+
  • 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Leipzig. ESPN 2 y Disney+

Championship

  • 8.30 Portsmouth vs. Leicester City. Disney+

RUGBY

Seven de Hong Kong

  • 4.35 La segunda jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
  • 8.15 Los playoffs, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+
  • 23.40 El tercer día, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
  • 6.30 La jornada final, con las Yaguaretés y los Pumas 7s. Fox Sports y Disney+

Top 14 de URBA

  • 15.30 Los Matreros vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 Alumni vs. Newman. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Rosario vs. CASI. Disney+
  • 15.30 La Plata vs. Buenos Aires. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. Belgrano. Disney+
  • 15.40 Champagnat vs. SIC. ESPN 3 y Disney+
Hindú sostendrá contra Belgrano uno de los encuentros más atractivos de la 5ª fecha del Top 14.Santiago Filipuzzi

Top 14 de Francia

  • 9.30 La Rochelle vs. Bordeaux. ESPN 3 y Disney+
  • 17 Castres vs. Toulouse. Disney+

Premiership

  • 11 Exeter Chieffs vs. Northampton Saints. Disney+
  • 13.30 Bath vs. Harlequins. Disney+

TENIS

ATP 500 de Barcelona

  • 6 Andrey Rublev (Rusia) vs. Hamad Medjedovic (Serbia) y Arthur Fils (Francia) vs. Rafael Jódar (España), las semifinales. Disney+

BÁSQUETBOL

NBA

  • 21.30 Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets, el partido 1 de su serie de playoffs. ESPN 2 y Disney+
LeBron James iniciará otra campaña de playoffs en su inmensa carrera en la NBA: Los Angeles Lakers recibirá a Houston Rockets.Sue Ogrocki - AP

Champions League Américas

  • 17.40 Flamengo (Brasil) vs. Nacional (Uruguay), por el tercer puesto. DSports 2
  • 21.40 Boca Juniors vs. Franca (Brasil), la final. DSports 2
Martín Cuello, uno de los jugadores de Boca que irán por la gloria de la Champions League Americas, en Obras Sanitarias y contra Franca, de Brasil.X @BasquetBocaJrs

GOLF

  • 14 RBC Heritage. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
