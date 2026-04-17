Lionel Messi y el día que empezó su reinado: la crónica íntima de su primer Balón de Oro

El 6 de diciembre de 2009, en un salón discreto del Hotel George V de París, Lionel Messi dio un paso decisivo hacia la inmortalidad futbolística: ganó su primer Balón de Oro. Tenía sólo 22 años, una sonrisa tímida y el respaldo incondicional de sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol. Esa escena, lejos de los grandes escenarios y del protocolo que hoy rodea al premio, quedó registrada en la memoria de Enrique Sacco, el único periodista argentino que formaba parte del jurado del Ballon d’Or.

Aquel episodio íntimo, que marcó el inicio de una era, vuelve a cobrar vigencia en el contexto de un nuevo hito para el galardón: el lanzamiento de su sitio web oficial en español, una plataforma que busca acercar la historia y la actualidad del premio a millones de aficionados.

Lionel Messi con el Balón de Oro 2009, junto a sus hermanos: María Sol, Rodrigo y Matías

Sacco no sólo fue testigo privilegiado de aquella jornada, sino que también participó en la votación que consagró a Messi con una cifra récord de 473 puntos. En ese entonces, el rosarino ya brillaba en Barcelona, dirigido por Pep Guardiola y con compañeros de la talla de Xavi Hernández y Andrés Iniesta, aunque en la Argentina todavía persistían algunas dudas sobre su identidad futbolística, mientras se alistaba para disputar su segundo Mundial, en Sudáfrica 2010. El reconocimiento global terminó de consolidar su figura y, en cierto modo, también modificó la percepción local.

La historia que reconstruye el periodista tiene un punto de partida revelador. Semanas antes de la premiación, en los Campos Elíseos, una multitud se agolpaba frente a una tienda deportiva. “¿Quién está ahí adentro?”, preguntó alguien. “¡Messi!”, fue la respuesta que rompió la calma parisina. Ese instante anticipó lo que ocurriría poco más de un mes después.

Ya en el hotel, la escena fue austera. Messi llegó desde La Coruña en un vuelo privado y se reunió con sus hermanos. No estaban sus padres. Tampoco había una multitud. Sólo siete personas compartieron ese momento: los cuatro hermanos, un camarógrafo, un directivo de L’Équipe y Sacco.

Enrique Sacco en la gala del Balón de Oro

En ese entorno, el futbolista mostró una faceta poco habitual. Escuchaba con atención a su familia, hablaba más de lo acostumbrado y dejaba entrever la dimensión de lo que había logrado. La Masía, recordó, había sido su única oportunidad en medio de la incertidumbre.

El almuerzo posterior, junto a dirigentes de Barcelona encabezados por Joan Laporta, actual presidente del club catalán, tuvo un tono distendido. Sin embargo, la escena que quedó grabada fue otra: la de un joven que, aún en la cima, se refugiaba en su núcleo más cercano. Para Sacco, ese fue el instante en el que Messi “se recibía de leyenda”.

Lionel Messi con su primer Balón de Oro, de los ocho que ganó en su carrera FRANCOIS MORI - AP

Esa experiencia, que permaneció durante años como un recuerdo personal, hoy forma parte de un nuevo proyecto vinculado al Ballon d’Or. La organización anunció el lanzamiento de su sitio oficial en español, desarrollado en alianza con Global Sports Consulting, la productora liderada por el propio Sacco. El portal ofrece entrevistas exclusivas, cobertura en tiempo real, archivo histórico, análisis, entre otros contenidos. El objetivo es ampliar el alcance del premio en el mundo hispanohablante, un mercado clave en la cultura del fútbol.

“Para nosotros en Global Sports es un verdadero orgullo y un gran desafío profesional ser el puente entre el Ballon d’Or y el apasionado público de habla hispana”, señaló el periodista. Que aportó un artículo exclusivo sobre aquella primera consagración de Messi, en el que reconstruye la intimidad de una jornada irrepetible.

Lo que ocurrió después es conocido: siete Balones de Oro más y la consagración definitiva en el Mundial de Qatar.