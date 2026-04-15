Agenda de TV y streaming del jueves: San Lorenzo y más argentinos por las copas, Europa League, tenis y golf

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 16 de abril de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

19 Lanús vs. Always Ready (Bolivia). Fox Sports y Disney+

19 Palmeiras (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú). Fox Sports 2 y Disney+

21.30 Flamengo (Brasil) vs. Independiente Medellín (Colombia). Fox Sports 2 y Disney+

21.30 Peñarol (Uruguay) vs. Platense. Fox Sports y Disney+

Lanús irá por su primera victoria en la Copa Libertadores, frente a Always Ready, de Bolivia. JUAN MANUEL BAEZ/ Fotobaires

Copa Sudamericana

19 Mineiro (Brasil) vs. Juventud (Uruguay). DSports 2

19 Tigre vs. Macará (Ecuador). ESPN y Disney+

21.30 Bragantino (Brasil) vs. Blooming (Bolivia). ESPN 2 y Disney+

21.30 San Lorenzo vs. Cuenca (Ecuador). DSports

23 Cienciano (Perú) vs. Puerto Cabello (Venezuela). ESPN 3 y Disney+

Europa League

13.45 Celta de Vigo (España) vs. Freiburg (Alemania). Cuarto de final, partido de vuelta. ESPN 2 y Disney+

16 Aston Villa (Inglaterra) vs. Bologna (Italia). Cuarto de final, desquite. ESPN y Disney+

16 Betis (España) vs. Braga (Portugal). Cuarto de final, encuentro de vuelta. ESPN 2 y Disney+

16 Nottingham Forest (Inglaterra) vs. Porto (Portugal). Cuarto de final, partido de desquite. ESPN 4 y Disney+

Duelo de argentinos: Santiago Castro, de Bologna, y Emiliano Martínez, de Aston Villa, estarán frente a frente por Europa League. STEFANO RELLANDINI - AFP

Conference Leage

13.45 AZ Alkmaar (Países Bajos) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania). Cuarto de final, partido de vuelta. Disney+

16 Fiorentina (Italia) vs. Crystal Palace (Inglaterra). Cuarto de final, desquite. Disney+

16 AEK Athens (Grecia) vs. Rayo Vallecano (España). Cuarto de final, encuentro de vuelta. Disney+

16 Strasbourg vs. Mainz 05. Cuarto de final, partido de desquite. Disney+

TENIS

ATP 500 de Barcelona

6 Octavos de final. Disney+

El italiano Lorenzo Musetti sostendrá un octavo de final del torneo Conde de Godó contra el francés Corentin Moutet. Enric Fontcuberta - EFE

BÁSQUETBOL

Euroliga

15.15 Olympiacos (Grecia) vs. Milano (Italia). DSports 2

GOLF