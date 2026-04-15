Agenda de TV y streaming del jueves: San Lorenzo y más argentinos por las copas, Europa League, tenis y golf
Fútbol internacional, básquetbol, ATP Tour y PGA Tour en el menú deportivo del día en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 16 de abril de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Lanús vs. Always Ready (Bolivia). Fox Sports y Disney+
- 19 Palmeiras (Brasil) vs. Sporting Cristal (Perú). Fox Sports 2 y Disney+
- 21.30 Flamengo (Brasil) vs. Independiente Medellín (Colombia). Fox Sports 2 y Disney+
- 21.30 Peñarol (Uruguay) vs. Platense. Fox Sports y Disney+
Copa Sudamericana
- 19 Mineiro (Brasil) vs. Juventud (Uruguay). DSports 2
- 19 Tigre vs. Macará (Ecuador). ESPN y Disney+
- 21.30 Bragantino (Brasil) vs. Blooming (Bolivia). ESPN 2 y Disney+
- 21.30 San Lorenzo vs. Cuenca (Ecuador). DSports
- 23 Cienciano (Perú) vs. Puerto Cabello (Venezuela). ESPN 3 y Disney+
Europa League
- 13.45 Celta de Vigo (España) vs. Freiburg (Alemania). Cuarto de final, partido de vuelta. ESPN 2 y Disney+
- 16 Aston Villa (Inglaterra) vs. Bologna (Italia). Cuarto de final, desquite. ESPN y Disney+
- 16 Betis (España) vs. Braga (Portugal). Cuarto de final, encuentro de vuelta. ESPN 2 y Disney+
- 16 Nottingham Forest (Inglaterra) vs. Porto (Portugal). Cuarto de final, partido de desquite. ESPN 4 y Disney+
Conference Leage
- 13.45 AZ Alkmaar (Países Bajos) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania). Cuarto de final, partido de vuelta. Disney+
- 16 Fiorentina (Italia) vs. Crystal Palace (Inglaterra). Cuarto de final, desquite. Disney+
- 16 AEK Athens (Grecia) vs. Rayo Vallecano (España). Cuarto de final, encuentro de vuelta. Disney+
- 16 Strasbourg vs. Mainz 05. Cuarto de final, partido de desquite. Disney+
TENIS
ATP 500 de Barcelona
- 6 Octavos de final. Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 15.15 Olympiacos (Grecia) vs. Milano (Italia). DSports 2
GOLF
- 15 RBC Heritage. La primera vuelta. ESPN 3 y Disney+
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