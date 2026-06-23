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La agenda de la TV del martes: Inglaterra, Portugal y Colombia juegan por el Mundial

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Portugal buscará el primer triunfo en el Mundial 2026
Portugal buscará el primer triunfo en el Mundial 2026Ashley Landis - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 14 Portugal vs. Uzbekistán. Paramount +, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports
  • 17 Inglaterra vs. Ghana. Paramount +, DSports2 (1610), Flow (109) y Disney+
  • 20 Panamá vs. Croacia. Paramount +, DSports+ (1613), Disney+ y TyC Sports
  • 23 RD Congo vs. Colombia. Paramount +, DSports2 (1610), Flow (109)
Luis Díaz, el futbolista más desequilibrante de Colombia, será titular en el encuentro ante RD Congo
Luis Díaz, el futbolista más desequilibrante de Colombia, será titular en el encuentro ante RD CongoALFREDO ESTRELLA - AFP

HOCKEY SOBRE CESPED

Pro League

  • 8 España vs Las Leonas. ESPN 2
  • 12:30 Los Leones vs. España. ESPN 2

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21 La primera ronda del draft. ESPN 2
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