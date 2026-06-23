La agenda de la TV del martes: Inglaterra, Portugal y Colombia juegan por el Mundial

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

14 Portugal vs. Uzbekistán. Paramount +, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports

17 Inglaterra vs. Ghana. Paramount +, DSports2 (1610), Flow (109) y Disney+

20 Panamá vs. Croacia. Paramount +, DSports+ (1613), Disney+ y TyC Sports

23 RD Congo vs. Colombia. Paramount +, DSports2 (1610), Flow (109)

Luis Díaz, el futbolista más desequilibrante de Colombia, será titular en el encuentro ante RD Congo ALFREDO ESTRELLA - AFP

HOCKEY SOBRE CESPED

Pro League

8 España vs Las Leonas. ESPN 2

12:30 Los Leones vs. España. ESPN 2

BÁSQUETBOL

La NBA