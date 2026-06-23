La agenda de la TV del martes: Inglaterra, Portugal y Colombia juegan por el Mundial
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 23 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 14 Portugal vs. Uzbekistán. Paramount +, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports
- 17 Inglaterra vs. Ghana. Paramount +, DSports2 (1610), Flow (109) y Disney+
- 20 Panamá vs. Croacia. Paramount +, DSports+ (1613), Disney+ y TyC Sports
- 23 RD Congo vs. Colombia. Paramount +, DSports2 (1610), Flow (109)
HOCKEY SOBRE CESPED
Pro League
- 8 España vs Las Leonas. ESPN 2
- 12:30 Los Leones vs. España. ESPN 2
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 La primera ronda del draft. ESPN 2
LA NACION
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La TV del lunes. Mundial imperdible: Argentina frente a Austria, Francia-Irak y Noruega-Senegal
La TV del jueves. Empieza la segunda fecha del Mundial, con México ante Corea del Sur, y arranca el US Open de golf
La TV del miércoles. Sigue el Mundial: el duelo Inglaterra-Croacia y los debuts de Portugal y Colombia
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