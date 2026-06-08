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La agenda de la TV del martes: la selección argentina cierra su preparación rumbo al Mundial

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Rodrigo De Paul sería titular en el amistoso de este martes entre la selección argentina y la de Islandia
Rodrigo De Paul sería titular en el amistoso de este martes entre la selección argentina y la de IslandiaJUAN MABROMATA - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistoso Internacional

  • 22 Argentina vs. Islandia. TyC Sports y Telefé

Segunda división de España

  • 16 Almería vs. Castellón. Promoción por el ascenso, partido de vuelta. DSports (1616)

Liga de Naciones Femenina

  • 20 Uruguay vs. Venezuela. DSports (1616)
  • 21 Ecuador vs. Argentina. DSports (1614)
Argentina, actualmente segunda, intentará ir por el primer puesto de la Liga de Naciones
Argentina, actualmente segunda, intentará ir por el primer puesto de la Liga de NacionesGentileza AFA

Torneo Proyección

  • 19 River vs. Rosario Central. ESPN 2

CICLISMO

  • 10 Tour of Auvergne-Rhône-Alpes. La etapa 3. ESPN3
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