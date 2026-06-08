La agenda de la TV del martes: la selección argentina cierra su preparación rumbo al Mundial
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de junio de 2026.
FÚTBOL
Amistoso Internacional
- 22 Argentina vs. Islandia. TyC Sports y Telefé
Segunda división de España
- 16 Almería vs. Castellón. Promoción por el ascenso, partido de vuelta. DSports (1616)
Liga de Naciones Femenina
- 20 Uruguay vs. Venezuela. DSports (1616)
- 21 Ecuador vs. Argentina. DSports (1614)
Torneo Proyección
- 19 River vs. Rosario Central. ESPN 2
CICLISMO
- 10 Tour of Auvergne-Rhône-Alpes. La etapa 3. ESPN3
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