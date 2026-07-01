El equipo periodístico fue agredido mientras realizaba una transmisión en vivo dentro del estadio Azteca y tras el partido en el que México eliminó a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los periodistas Gisella Buendía, Alfonso Ayala y José Carlos Crespo recibieron insultos y el lanzamiento de vasos con cerveza por parte de hinchas mexicanos. Uno de los objetos impactó en la cara de Crespo.

El incidente ocurrió mientras los comunicadores de Teleamazonas analizaban la derrota del seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece. Segundos antes de la agresión, Buendía ya había advertido en vivo sobre la situación.

La agresión que sufrió un grupo de periodistas a manos de hinchas mexicanos tras el partido en el Azteca

“Hay distintas reacciones del público. Por un lado, festejan la victoria. Los jugadores de México recién se retiraron del campo de juego. Y, por el otro, la gente se aprovecha. Están lanzando cerveza. Ya avisamos a la policía para ver si puede poner un poco de orden; están aquí al lado haciendo calor en lugar de controlar un poco”, expresó.

Instantes después, un vaso lanzado desde la tribuna golpeó a Crespo, una escena que quedó registrada por las cámaras de la transmisión. “Lanzaron un vaso vacío en el rostro de José Carlos. Estamos diciéndole a la policía hace rato que están lanzando cosas. Cobardes, ignorantes. No es necesario porque hoy fueron superiores futbolísticamente”, agregó Buendía, mientras el periodista continuó con la cobertura sin inmutarse.

Más tarde, en un video en redes sociales, Crespo evitó hacer referencia al ataque y se limitó a analizar la eliminación de la selección ecuatoriana. “Normalmente, estas derrotas generan tristeza, pero hoy siento más molestia, antes que otra cosa. Nuestra final nos la jugamos el sábado; hoy no salimos a tope”, sostuvo.

El video que subió uno de los periodistas a redes sociales tras la agresión recibida

El desarrollo del partido

México confirmó su gran momento en la Copa del Mundo con una sólida victoria por 2-0 sobre Ecuador en el Azteca y se clasificó a los octavos de final. El encuentro comenzó con una hora de demora debido al protocolo por tormenta eléctrica, pero el equipo dirigido por Javier Aguirre no perdió intensidad y dominó desde el inicio.

El conjunto local impuso condiciones con una presión alta, circulación rápida de la pelota y un funcionamiento colectivo que desbordó a Ecuador durante gran parte del primer tiempo. Entre los puntos altos se destacó el juvenil Gilberto Mora, de 17 años, que mostró personalidad y generó varias situaciones de peligro, mientras que Raúl Jiménez y Luis Romo también inquietaron al arquero Hernán Galíndez.

La superioridad mexicana se tradujo en el marcador gracias a una gran acción individual de Julián Quiñones AFP

La superioridad mexicana se tradujo en el marcador gracias a una gran acción individual de Julián Quiñones, quien abrió el resultado tras una larga corrida, y poco después Raúl Jiménez amplió la diferencia con una definición al ángulo luego de recuperar la pelota y combinar con el propio Quiñones. Ecuador apenas pudo responder con un remate de John Yeboah que se estrelló en un poste.

En el complemento, México administró la ventaja con inteligencia. Cedió la posesión por momentos, cerró los espacios en defensa y buscó lastimar de contraataque, mientras que Ecuador nunca encontró los caminos para revertir la historia. El arquero Raúl Rangel respondió cuando fue exigido y el Tri conservó por cuarto partido consecutivo su arco en cero.

La derrota marcó además el final del ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la selección ecuatoriana Eduardo Verdugo - AP

La derrota marcó además el final del ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la selección ecuatoriana. Tras el encuentro, el entrenador confirmó que no continuará en el cargo y se despidió del plantel. “Los resultados son los que mandan. Hoy toca despedirme de una familia maravillosa”, expresó luego de la eliminación.

Con este triunfo, México estiró su invicto histórico en el Azteca en partidos mundialistas y avanzó con autoridad a la próxima instancia del torneo, donde se verá las caras con Inglaterra.