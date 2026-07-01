Sebastián Beccacece se despidió de Ecuador tras la eliminación en el Mundial: “Los resultados mandan”

Todo era desilusión para Ecuador antes de estar obligado a ganarle a Alemania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial; todo fue ilusión cuando se impusieron en una jornada histórica y vieron que México, uno de los anfitriones, lo esperaba en dieciseisavos de final; todo fue impotencia al enfrentarlo el martes por la noche, con un un primer tiempo para el olvido y un segundo sin reacción en una derrota por 2-0. Sebastián Beccacece volvió a reunirlos en ronda sobre el campo, pero esta vez no hubo rezo sino una rápida devolución ante el dolor de la eliminación y la culminación de su contrato.

En caliente, todavía sobre el césped del mítico estadio Azteca, el argentino no quiso emitir un análisis demasiado profundo ni extendido. Apenas respondió la primera pregunta de la transmisión oficial. “Fuimos muy superados en el primer tiempo. Creo que después reaccionamos, pero no encontramos el gol que nos hubiese dado un poco más de ánimo y nos hubiese puesto más cerca”, lanzó sobre el desarrollo. Y cerró con una despedida incipiente: “Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, el país. No tengo reproche”.

Cabeza gacha al retirarse al vestuario en el entretiempo con la desventaja de dos goles, postal que Sebastián Beccacece y sus jugadores replicaron con la eliminación concretada. Eduardo Verdugo - AP

Hubo que esperar un rato largo para confirmar esa salida, ya que hubo un cónclave en el vestuario, que también fue visitado por los principales directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aunque el presidente de la misma, Francisco Egas, salió tras media hora de reunión, el detalle es que los protagonistas se mantuvieron encerrados por un total de casi dos horas.

En definitiva, el final del ciclo de Beccacece no era noticia: su contrato finalizaba una vez culminada esta Copa del Mundo. Su etapa en la Tri, tras la caída, terminó con 24 encuentros dirigidos, nueve triunfos, 12 igualdades y tres caídas, dos de ellas en el presente certamen (perdió en el debut con Costa de Marfil). “Una conversación bastante extensa”, confirmaron los primeros futbolistas en salir, que además de despedir a Beccacece, confirmaron que se despidió, además, a Hernán Galíndez y Enner Valencia, pilares del equipo.

"NO TENGO REPROCHES, SOLO AGRADECIMIENTO". Las palabras de Sebastián Beccacece tras la eliminación de Ecuador ante México en los 16vos de final de la Copa del Mundo.



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Hasta que el ahora extécnico, antes de la conferencia, apareció para dialogar con DSports Ecuador, al que le confirmó su salida: “Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Sí se ha marcado un legado, un vestuario muy unido y muy familiero. Lo que pasó recién ha sido... je, realmente maravilloso. No apaga el dolor ni la tristeza que tiene el pueblo, pero créanme que queda mucho entusiasmo para lo que viene”, inició.

“Sé muy bien el legado que se ha sembrado. A veces los planes de Dios son los que son, queda aceptarlos. No es lo que nos habíamos imaginado ni lo que nos hubiese gustado que pasara. Nos hubiese gustado seguir, de haber salido victoriosos. Un partido más era cumplir ese objetivo. El fútbol es así: los resultados son los que mandan. Hoy toca despedirme de una familia hermosa y maravillosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo”, continuó.

“Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, un mejor Mundial, pasar otro partido y no lo pudimos hacer, y corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Son las reglas del juego. Y lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”, amplió el DT.

"El primer tiempo de hoy no estuvo a la altura de lo que fue el proceso", dijo Sebastián Beccacece sobre un partido que su equipo padeció en el primer tramo. CARL DE SOUZA - AFP

“Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia. Con mucho debutante en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la clasificatoria y en la preparatoria. Y con un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble", habló sobre el balance. Que enseguida mezclaría con lo ocurrido anoche.

“Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario. Cuando llegamos, había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos, estoy convencido. Y me voy a sentir muy parte de eso, y muy orgulloso. Estos chicos se lo merecen”, cerró, conmovido.

Lo más destacado del triunfo de México a Ecuador

En ese contexto, Jordy Caicedo, el delantero de Huracán, destacó: “Se habló en el vestuario, se vivió un momento muy emotivo que nos llevaremos en el corazón. Lastimosamente es así, el profesor (Beccacece) se va. Tenemos un gran grupo y una hermosa selección para seguir dando pelea en los próximos años. Yo sólo tengo palabras de agradecimiento para él y para su cuerpo técnico, nos ayudaron muchísimo”.