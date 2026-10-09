La alegría del Kily González por el retiro de Lionel Messi de la selección: “Ahora es mío, así que lo tengo que disfrutar”

Cristian “Kily” González, entrenador de Inter Miami, contó qué sintió en la despedida de Lionel Messi de la selección argentina y explicó cómo consensuó con el club su viaje a Buenos Aires para estar presente en el estadio Monumental. Además, se esperanzó con lo que le queda de carrera profesional al capitán argentino: “Ahora es mío, así que lo tengo que disfrutar”, dijo el DT.

“La va a extrañar”, avizoró González acerca de lo que sentirá Messi con respecto a la Albiceleste. “Hasta el día en que se retire y hasta el día en que esté acá. No tengo ninguna duda. Para él la selección fue vestirte, ponerte la camiseta... la huella, el legado que dejó ahí lo va a extrañar siempre”, postuló el Kily. Y continuó: “Lamentablemente, nosotros no lo vamos a poder ver más con esa camiseta, así que nosotros de acá lo tenemos que disfrutar. Ahora es mío, así que lo tengo que disfrutar”, ahondó.

Kily Gonzalez discussed the decision to miss training to attend Leo Messi’s Argentina farewell:



“We spoke about it a lot, not just with (Messi) but with people within the club. There was planning and I have people prepared (to take on my responsibilities).”#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/aB5DOnitoO — Franco Panizo (@FrancoPanizo) October 9, 2026

El entrenador aprovechó el contacto con los medios para explicar que su viaje a Buenos Aires para la despedida del 10 fue consensuado con el club: “Lo hemos hablado mucho, no solamente con él, sino con con la gente del club. No es que uno decide irse y deja... Se dejó una una planificación, tengo gente que está preparada para para asumir. He llegado y y los jugadores estaban energéticamente muy bien”, detalló.

Y sobre la despedida del rosarino en el Monumental, el Kily recordó: “Fue fuerte, fue muy fuerte. Yo estuve muy pegado a él, pero fue de él, es de él, ese tiempo es de él. Solamente tocaba que él lo disfrute. Le dije que lo disfrute, que reciba todo el amor, no solamente de Argentina, sino del mundo, y que se lo va a extrañar con esa camiseta, pero hoy lo tenemos nosotros y hay que disfrutarlo acá. Es nuestro solo ahora”, dijo el DT, ilusionado porque no perderá más al jugador-símbolo del equipo por las convocatorias con la selección argentina.

Así arrancó nuestra mañana 😁☀️ pic.twitter.com/Gj21fRxrAX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2026

Más sobre la despedida de Messi en el Monumental: “Fue un momento muy muy emotivo. Deja de jugar en la selección un jugador que traspasó todo, en todo sentido, y que le dio tantísimas alegrías a nuestro país. No tenerlo nuevamente o que vista esa camiseta es muy fuerte. Y fue muy fuerte para todos y va a ser fuerte. Entonces no hay muchas palabras para decir: se lo va a extrañar muchísimo”, opinó.

Y sobre la figura de Messi, el Kily añadió: “Es un es una persona que cada día transmite y le transmite a sus compañeros y a todos, nos exige que tenés que estar al 100 en todo sentido. Es un competidor nato, lo ves en cada entrenamiento y no no se puede creer lo que tiene: 39 años. Es como que quiere continuamente ese desafío. Entonces, eso está buenísimo para todos, no solamente para sus compañeros, sino para el staff, para el club. Él él te obliga a a ser mejor cada día. Entonces, desde ahí es un ejemplo, por eso vuelvo a repetir, se lo va a extrañar en la selección porque él ha dejado un legado. Y acá está dejando un legado, porque él desde que llegó el club cambió. Entonces, eso nos obliga, vuelvo a repetir, nos obliga a ser cada día mejores y a estar preparados en todo sentido. Y está feliz, está feliz, está contento. Lo veo disfrutar y eso es lo que me pone muy feliz a mí también”.

Lionel Messi ejecuta un córner durante el último partido de Inter Miami, ante Columbus ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Kily también respondió por el nivel de Benín como rival de Argentina en la despedida de Messi: “Con todo respeto a Benín, ha hecho un partido bueno. Son las cosas que se eligieron y hay que respetar”, apuntó.

Inter Miami se prepara para enfrentar este sábado -desde las 20.30, hora de la Argentina- a DC United, por la MLS. Las Garzas perdieron en su último encuentro contra Columbus Crew, y no ganan por el torneo local desde el 29 de agosto (goleada 7-1 a Montreal). Messi se reintegró a las prácticas con un buen semblante y todo hace pensar que estará desde el arranque.