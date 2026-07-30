La altura derrumbó la ilusión de Lanús: goleada y eliminación para el último campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa

La altura fue un rival indescifrable en la temporada para Lanús: tres visitas, tres derrotas y ningún gol anotado. En la Copa Libertadores, pero también en la Copa Sudamericana. Los resultados enseñaron cuánto se complicó la aventura internacional del Granate. En el máximo torneo que organiza la Conmebol, perdió por 4 a 0 ante Always Ready, en los 4150 metros de El Alto, en Bolivia, pero también por 2 a 0 frente a Liga Universitaria, en los 2850 metros de Quito. Tercero en el Grupo G, el emparejamiento de los playoffs de la Sudamericana fue con Cienciano, en Cusco, a 3362 metros. Los dos goles de ventaja en el partido de ida resultaron insuficientes: los peruanos se impusieron por 4 a 0, con tres tantos en el primer tiempo, y eliminaron al último campeón de la Sudamericana y de la Recopa.

El pelotazo del paraguayo Claudio Núñez para el goleador y capitán Carlos Garcés, que Carlos Izquierdoz no logró medir y controlar, fue una señal de cómo influye la altura en el vuelo de la pelota. La acción fue un aviso de lo que resultó la apertura del marcador y el método de Cienciano para golear. Con apenas siete minutos de juego, Cristian Souza ensayó el centro, Tomás Guidara no logró cerrar y el artillero, que hizo el gesto de definir con la cabeza, descubrió en un rebote en su pierna izquierda la llave del gol. El extraño movimiento de Garcés sorprendió y dejó sin reacción al arquero Nahuel Losada. En el tiempo adicionado al primer tiempo, se repitieron los protagonistas del conjunto peruano y Cienciano estiró, antes del descanso, el marcador a 3-0 y por primera vez estaba arriba en la serie.

Festeja Alejandro Hohberg, que sumó dos goles para Cienciano ante Lanús; el Granate no logró competir en la altura de Cusco Cienciano

El delantero ecuatoriano, de 36 años, con cuatro festejos y presencia perfecta en la campaña de Cienciano en la Copa Sudamericana, es el referente del área y el jugador que sus compañeros buscaron con múltiples envíos al área. Lanús no hizo pie para defender: fue desbordado por los laterales y siempre estuvo un paso atrás para bloquear a los lanzadores rivales. Con el resultado a favor, a Garcés se le sumó otro futbolista con experiencia, como Alejandro Hohberg (34 años), que no llegó a conectar en el área chica un lanzamiento desde la banda, luego hizo trabajar a Losada y en el tercer intento hizo blanco. Garcés hizo de pivot, y el futbolista con la camiseta N°10 martilló: la pelota viajó rasante y se incrustó junto al poste derecho.

La impotencia por el marcador desfavorable y por el desarrollo cuesta arriba, a pesar de que Lanús intentó incomodar con remates desde fuera del área, se enseñó en el juvenil Dylan Aquino. “Profesor, es revisable: es plancha”, se quejó el director técnico Horacio Melgarejo, por una falta en la mitad de la cancha, que el árbitro colombiano Carlos Betancurt sancionó con una tarjeta amarilla para Aquino, que más tarde, en una reacción desmedida -pateó la pelota contra los carteles de publicidad-, tras cometer una nueva infracción, pudo ganarse una segunda amonestación, con apenas un cuarto de hora de juego.

El resumen de la caída y eliminación de Lanús

La frustración iba en aumento y en la detención del juego, por la pausa de hidratación, el entrenador Mauricio Pellegrino pidió mayor atención sobre los lanzadores y que debían moverse para jugar, porque la repetición de pelotazos no era la receta: Lanús perdía con rapidez la posesión y el rival no le ofrecía respiro. En ese desarrollo esquivo, Eduardo Salvio debió ser reemplazado por una molestia, por el chileno Matías Sepúlveda.

Cambió nombres Lanús, con la intención de protagonizar una noche heroica, como lo hizo en Río de Janeiro, cuando venció a Flamengo en la final de la Recopa. Benjamín Acosta y Ronaldo Dejesús, al inicio del segundo tiempo, las caras nuevas para un partido en el que no se alteró quién era el equipo dominante. Cienciano bajó el ritmo, pero siguió marcando el pulso, mientras que con el paso de los minutos las energías de los futbolistas granates se agotaban: Agustín Cardozo y Agustín Medina, dos ejemplos del agotamiento. Los volantes tuvieron un despliegue restringido y sumaron infinidad de errores en los pases.

Carlos Cabello controla la pelota, Cienciano manejó el campo, el tiempo y el resultado ante un flojo Lanús Cienciano

En la reacción anímica y la vergüenza deportiva se concentró la posibilidad de dar un golpe, a través de una jugada con balón detenido: Sepúlveda intentó sorprender con un tiro libre... Futbolísticamente, Lanús nunca descubrió el camino para alimentar la ilusión, esa que se derrumbó con la segunda estocada personal de Hohberg, el cuarto gol de Cienciano, que será rival de Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.