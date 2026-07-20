Messi no viaja con sus compañeros de la selección de regreso a la Argentina

El plantel de la selección argentina no volverá completo al país. Según trascendió, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, no viajará junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026. El astro, en cambio, voló desde Nueva York a Miami con Rodrigo De Paul, compañero en el Inter Miami, para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

Tampoco viajarían al país Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero y Juan Musso.

Luego de la victoria de España en la final del Mundial 2026, el director técnico Lionel Scaloni fue el único que se refirió a la derrota y sus implicancias, incluso puso en duda su continuidad en la selección. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente [de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia] le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy”, dijo en conferencia de prensa luego del partido.

Scaloni Se Quebró En La Conferencia De Prensa Y Habló Sobre Su Continuidad

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en tanto, publicó un comunicado. “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”, introdujo.

La entidad destacó que “cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar”. “El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”, agregó.

El último entrenamiento de la selección argentina antes de la final con España Aníbal Greco - La Nación

La AFA indicó luego que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, sin aclarar quiénes serían los que volverían a la Argentina.

Por último, la entidad reforzó el mensaje de agradecimiento. “Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”, cerró.

Feriado

El presidente Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

El Gobierno nacional esperaba el domingo por la noche la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas.

“Estamos aguardando una comunicación oficial con Selección para determinar los pasos a seguir”, definieron fuentes consultadas por LA NACION a la espera de lo que definiera el seleccionado argentino.

El presidente Javier Milei confirmó que el feriado será “en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar”.