Hay 182 futbolistas repartidos por Brasil y el resto del mundo que, sin vestir la camiseta de Palmeiras, todavía pueden generar dinero para el club. Algunos juegan en Europa, otros en equipos brasileños y muchos de ellos probablemente nunca vuelvan a pisar la Academia de Futebol. João Paulo Sampaio, el hombre que conduce las divisiones inferiores del gigante paulista, tiene una manera bastante particular de referirse a ese patrimonio; suele llamarlo “caja de ahorro” (conta poupança, en portugués). Cada vez que uno de esos jugadores cambia de escudo mediante una transferencia que contempla los derechos conservados por el Verdão, la institución de Barra Funda puede volver a cobrar por un profesional del que ya se desprendió.

El rival de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores perfeccionó durante la última década un sistema de formación y comercialización de jugadores, una máquina casi perfecta que lo convirtió en una de las grandes potencias económicas de Sudamérica. Pero, paradójicamente, después de vender a algunas de las mayores promesas del fútbol brasileño, entendió que necesitaba algo más que jóvenes talentosos para ganar las grandes definiciones. Y salió a buscar campeones.

Sampaio, más conocido en Brasil simplemente como JP, llegó a Palmeiras en 2015 y se convirtió en uno de los responsables de una transformación que alteró la economía de la institución. Según sus estimaciones, reveladas este mes en una entrevista con CNN Brasil, las negociaciones de futbolistas surgidos de las inferiores generaron alrededor de 2800 millones de reales (unos 500 millones de dólares) en los últimos diez años. Endrick, hoy en Real Madrid, Estêvão (Chelsea), Vitor Reis (Manchester City) y Luis Guilherme (actualmente en Sporting, de Portugal) son algunos de los exponentes más conocidos de un proyecto cuyos resultados también se explican por lo que sucede con aquellos chicos que nunca llegan a convertirse en estrellas del equipo principal.

João Paulo Sampaio recibe un homenaje Leila Pereira, presidenta de Palmeiras Fabio Menotti / Palmeiras

Para Palmeiras, el negocio no necesariamente termina el día en que un futbolista se despide de sus compañeros y retira sus pertenencias del locker en la Academia de Futebol, complejo donde se entrena el plantel profesional del Verdão. Una parte de la estrategia consiste en conservar porcentajes de los derechos económicos en las negociaciones con otros clubes. Si el jugador se valoriza en su nuevo destino, Palmeiras puede participar de esa operación sin tener que afrontar los costos de su salario o de su preparación diaria.

El caso de Jhon Jhon, un mediocampista que no tuvo demasiado espacio en el esquema de Abel Ferreira, ilustra el mecanismo. Transferido a Red Bull Bragantino por 7.000.000 de euros, volvió a generar ingresos para el club paulista cuando fue vendido a Zenit de San Petersburgo, este año. Palmeiras, en este caso, había conservado el 20% de sus derechos económicos. Deportivamente, Jhon Jhon era parte del pasado; en los negocios, seguía siendo parte del futuro.

La magnitud de las operaciones permite entender hasta qué punto las inferiores modificaron la estructura financiera del club. Desde que Leila Pereira asumió la presidencia, a fines de 2021, y hasta agosto de este año, Palmeiras contabilizó 27 ventas directas por un valor total de 414.000.000 de euros, según cifras de la institución publicadas por el portal web Globoesporte.com; 18 de esos futbolistas habían pasado por sus categorías formativas. Los cinco primeros del ranking surgieron de allí, de la Academia de Futebol 2, el complejo en el que se entrenan las inferiores del Porco, en el Parque Ecológico do Tietê, en Guarulhos.

Endrick encabezó la lista con su transferencia al Real Madrid, una operación valorada en hasta 72 millones de euros. Detrás quedaron Estêvão, cuyos derechos fueron adquiridos por Chelsea por hasta 61,5 millones; Allan (40 millones) y Vitor Reis (37 millones), ambos negociados con Manchester City, y Luis Guilherme (30 millones), transferido a West Ham en su momento, hoy en Portugal. Los montos incluyen objetivos y componentes variables. Es decir, no todo ese dinero ingresó necesariamente en las arcas de Palmeiras.

Para tener una idea, en 2025, según el balance de la institución de Barra Funda, los ingresos brutos por transferencias de futbolistas alcanzaron los 653,2 millones de reales, alrededor del 40% de los recursos del club. La venta de jugadores se convirtió en una fuente de ingresos inclusive superior a la de los patrocinios y las premiaciones deportivas.

A semejante escala, la formación de futbolistas dejó de ser solamente una actividad destinada a abastecer al plantel profesional. También le otorgó al club capacidad para planificar su crecimiento, negociar desde una posición más favorable y salir al mercado en busca de jugadores que difícilmente podrían ser contratados por buena parte de sus competidores sudamericanos.

Sin embargo, todo ese trabajo perdería una parte importante de su valor si los jóvenes no encontrasen un espacio en el equipo principal. Es allí donde aparece la figura de Abel Ferreira, el portugués que llegó a San Pablo en 2020 y que el sábado, en Montevideo, buscará su tercera Copa Libertadores. Sampaio le atribuye una responsabilidad decisiva al DT en la valorización de los chicos que pasan por sus manos. “Las inferiores forman, pero quien revela a los jugadores es el primer equipo, principalmente el entrenador”, explicó a CNN Brasil.

Para el fútbol argentino, acostumbrado a producir talentos que muchas veces debe vender antes de disfrutarlos, hay una diferencia que merece atención. Una institución con recursos para afrontar sus compromisos tiene más posibilidades de decidir cuándo desprenderse de un jugador, negociar mejores condiciones y conservar una participación en sus futuros movimientos. La necesidad o no de vender puede terminar siendo tan importante como la calidad del futbolista que se vende.

Estevao, en su presentación en Chelsea Difusión Chelsea FC

Lo curioso es que uno de los secretos de esta sofisticada maquinaria de producción de futbolistas se encuentra en una cancha de tierra. Un “potrero”, como tantos de los que supo tener la Argentina. En tiempos en los que los grandes clubes invierten fortunas en tecnología, superficies de entrenamiento y profesionales especializados en el análisis del juego, Palmeiras decidió recuperar algunas de las características del fútbol que se practicaba en las calles. La precariedad del terreno, la imprevisibilidad del pique de la pelota y la posibilidad de resolver situaciones sin las indicaciones permanentes de un adulto forman parte de la metodología de Sampaio.

En ese espacio existe, incluso, un cartel que llama la atención. “Prohibidos los entrenadores, solamente formadores”, dice una parte del letrero. La intención es que los jóvenes valores recuperen la capacidad de improvisar. El club también promovió visitas de sus equipos infantiles a comunidades de bajos recursos para enfrentarse a chicos que jugaban allí. Una suerte de regreso al potrero, organizado y financiado por una de las instituciones más ricas del continente.

Sampaio, además, es crítico de la tendencia del fútbol brasileño a importar los métodos de juego europeos. Considera que su país debió incorporar las virtudes organizativas y financieras de los clubes del Viejo Continente, en lugar de intentar reproducir sus estilos futbolísticos en detrimento de la identidad brasileña. Lo que Palmeiras propone desde sus inferiores es, en cierta medida, una combinación de ambos mundos. La estructura de una institución europea al servicio de la formación de un futbolista sudamericano.

Pero el modelo, que le permitió al Verdão nutrir sus equipos y financiar buena parte de su crecimiento, encontró un límite deportivo. La temporada pasada, Palmeiras perdió ante Flamengo la final de la Libertadores y también quedó detrás del rubronegro carioca en el Brasileirão. En el diagnóstico interno de la dirigencia paulista aparecieron el desgaste físico, la falta de experiencia de algunos integrantes del plantel y los problemas defensivos. Abel agregó otro componente después de aquella final: el temor a equivocarse que había condicionado a sus dirigidos.

La respuesta llegó en el mercado de pases. Para 2026, Palmeiras decidió incorporar futbolistas que ya conocieran la sensación de levantar una Copa Libertadores. Y pagó fortunas por ellos. El colombiano Jhon Arias, campeón continental con Fluminense en 2023, regresó al fútbol brasileño después de su paso por Wolverhampton, de Inglaterra, a cambio de 25 millones de euros; se convirtió en la segunda contratación más cara de la historia de Palmeiras, solamente superada por la de Vitor Roque. También llegó Marlon Freitas, uno de los líderes del Botafogo que conquistó la Libertadores y el Brasileirão en 2024. Entre ambos, la inversión ascendió a 188 millones de reales (aproximadamente USD 32.000.000).

Jhon Arias va al piso ante GUGA, de Fluminense, durante la semifinal de la Copa Libertadores Andre Penner - AP

A ellos se sumó, meses más tarde, un argentino. Alexander Barboza, formado en River y con pasos por Atlético de Rafaela, Defensa y Justicia e Independiente, había compartido con Marlon Freitas las históricas conquistas del conjunto de la estrella solitaria. Palmeiras pagó 4.000.000 de dólares por el defensor. A diferencia de muchos de los jóvenes contratados o promovidos durante los últimos años, los tres llegaron con escaso margen para incrementar significativamente su valor de reventa. Lo que el club compró, además de sus condiciones futbolísticas, fue experiencia.

La búsqueda de títulos también llevó a Palmeiras a modificar su comportamiento como vendedor. Durante buena parte de este año, la dirigencia priorizó la continuidad de sus principales figuras y rechazó, entre otras, una interesante propuesta por el argentino José Manuel López. La decisión tuvo consecuencias en las cuentas de la institución, que hasta fines de julio registró un déficit acumulado de 27.000.000 de dólares. La interrupción de las competencias durante el Mundial también contribuyó a que los ingresos quedaran por debajo de lo presupuestado.

Era un riesgo calculado. La expectativa de Palmeiras era compensar parcialmente la postergación de las ventas con los ingresos derivados de una buena campaña deportiva, desde los premios de las competencias hasta la recaudación de los partidos. La posterior negociación de Allan con Manchester City, de Inglaterra, por una suma que podría alcanzar los 40.000.000 de euros, significó un alivio para las finanzas.

Este sábado, frente a Estudiantes, Palmeiras tendrá la posibilidad de conquistar su cuarta Copa Libertadores y la tercera desde la llegada de Abel Ferreira. Lo hará después de otra frustración en el campeonato brasileño -otra vez se lo quedó Flamengo- y con una estructura que dispone de recursos económicos, talento propio y futbolistas que conocen el camino hacia los grandes títulos. Durante una década, el Verdão aprendió, como nadie, el arte de ponerle precio a sus jóvenes promesas. En Montevideo, intentará comprobar si también acertó al pagar fortunas por la experiencia de aquellos que ya saben cómo alcanzar La Gloria Eterna.