Este 19 de agosto se cumple un mes de la final del Mundial entre Argentina y España y el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó en sus redes sociales una aguerrida defensa de los jugadores albicelestes y criticó a quienes acusaron a los futbolistas de no haber dado el cien por cien en ese encuentro que finalmente perdió contra el combinado europeo. “Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, inició en la extensa carta.

“Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, prosiguió con dureza.

A un mes de la final del Mundial: la carta de Tapia en defensa de los jugadores. @tapiachiqui

Para Tapia, “equivocarse puede pasar”, pero “lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”.

A un mes de la final del Mundial: la carta de Tapia en defensa de los jugadores. @tapiachiqui

El presidente de la AFA defendió a los futbolistas y al cuerpo técnico: “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una selección que se ganó el respeto de millones”.

Fuerte mensaje de Chiqui Tapia contra las teorías conspirativas sobre la final: “De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”. AFA

“De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve. No se vuelve a poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”, sumó.

A un mes de la final del Mundial: la carta de Tapia en defensa de los jugadores. @tapiachiqui

“No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, prosiguió el máximo dirigente del fútbol argentino en su cuenta de X y añadió que “hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas”.

A un mes de la final del Mundial: la carta de Tapia en defensa de los jugadores. @tapiachiqui

“¿Cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto? ¿Cómo miran a sus hijos a los ojos y les hablan de honestidad, de respeto, de dignidad? ¿Cómo les enseñan que hay valores que deben defenderse si cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo eligieron mentir, señalar y esconderse?“, sumó.

En un tramo final de la carta, el dirigente insistió en que los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores mantienen la frente en alto pese a las críticas que recibieron: “Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”.

Los posteos de Chiqui Tapia en su cuenta de Instagram @chiquitapia

“Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó Tapia, que resaltó estas últimas palabras.