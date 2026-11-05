La chicana de Claudio “Chiqui” Tapia, el trofeo de más de 11 kilos, la sonrisa de Jorge Almirón y los chistes de Arruabarrena

Futbolistas, entrenadores y dirigentes de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central palpitaron la última fecha del torneo Clausura, que consagrará a uno de estos equipos como el campeón de la tabla anual. La conferencia de prensa se hizo en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza. Primero hablaron Nicolás Oroz (Argentinos), Leandro Paredes (Boca) y desde Rosario apareció Ignacio Ovando (Central) por Zoom. Más tarde fue el turno de los DTs: Nicolás Diez (Argentinos) y Rodolfo Arruabarrena (Boca), mientras que Jorge Almirón (Central) aportó lo suyo a través de una computadora. Cerraron el encuentro Cristian Malaspina (presidente del Bicho) y Juan Román Riquelme (máximo directivo de Boca), acompañados por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Gonzalo Belloso, presidente de Central, se ausentó por cuestiones familiares.

Juan Román Riquelme (presidente de Boca), Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA) y Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors), durante la conferencia de prensa previa a la última fecha del torneo Clausura Liga Profesional de Fútbol

La estrella de la tarde en Ezeiza fue el “Vasco” Arruabarrena. Así como hay pocos futbolistas que se atreven a gambetear, el entrenador de Boca fue el único que apeló a las risas del auditorio. Y que también provocó sonrisas en sus colegas, Diez y Almirón. “La tabla anual demuestra quiénes son los equipos que estuvieron mejor durante el año. Te da la posibilidad de la Libertadores y es un título más. Al estar tan parejo está lindo porque hay quilombo”, dijo el Vasco. Y todos rieron.

Hubo más. Porque unos segundos después Arruabarrena giró el cuello para ver a Almirón en la pantalla gigante y le lanzó una chicana al aire: “¡Estás más ancho, Jorge!“, le dijo. El entrenador de Rosario Central (y ex de Boca) se excusó con una sonrisa: ”¡Es la pantalla!“. Todos volvieron a reír. Más tarde, y ante una pregunta sobre la incentivación en la última fecha, Arruabarrena estaba por contestar y Almirón comenzó su respuesta. ”Esperá, Jorge, que acá me están hablando de plata", pidió el Vasco. Almirón calló. “La incentivación... nunca le di bola. Si alguien quiere gastar plata al pedo, que gaste plata al pedo”, se sinceró el Vasco. Ya había hecho su parte para descontracturar una conferencia de prensa que también tuvo su costado político.

Es culpa de la pantalla, ¿o no, Jorge? ¡Espectacular ida y vuelta de Arruabarrena y Almirón en conferencia de prensa! pic.twitter.com/yaaWYPd3oO — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Finalizada la charla con los entrenadores, el jefe de prensa de la Liga Profesional, Miguel Ángel “Chiqui” Rubio, les pidió que posaran para la foto de rigor: Nicolás Diez de un lado, Rodolfo Arruabarrena del otro y, en el medio, el monitor con la cara de Almirón. “Yo sé que mucho no le gusta, pero le vamos a pedir a Almirón una sonrisa. A ver los dientes...”, le reclamó, en tono de broma. El entrenador sonrió. La ceremonia se repitió para la fotografía grupal: jugadores, entrenadores y dirigentes más Tapia. Almirón no sonreía. Hasta que Rubio volvió a pedírselo: “Los dientes...”. Y el DT, al fin, posó.

Había pasado casi una hora del inicio de la conferencia y había transcurrido el discurso de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la AFA exaltó la “competitividad” de la Liga Profesional y chicaneó a los clubes que el año pasado protestaron por el estreno del trofeo al “campeón de la liga”, que se entrega desde 2025: “Que este sábado tengamos la posibilidad de disfrutar y que el equipo que más se lo merezca pueda coronarse. Es un título muy justo, merecido. El año pasado quizás alguno lo discutía, pero las cosas a veces cambian, ¿no?“, se preguntó el máximo dirigente del fútbol argentino.

El trofeo de campeón de liga que obtendrá el mejor equipo de la temporada 2026 Liga Profesional de Fútbol

La pregunta era retórica, porque a continuación mostró el trofeo que se entregará al próximo campeón de liga: pesa 11,350 kilos. “No es el del año pasado”, dijo con ironía. Fue otra chicana para todos aquellos (Estudiantes de La Plata y River) que protestaron en on y en off por la entrega del trofeo a Rosario Central. El Canalla lo festejó con una famosa foto en el interior de un auto. Y luego, la celebración continuó en Rosario.

Si Central llega a ser campeón -corre de atrás porque tiene un punto menos que Boca y Argentinos-, Tapia prometió entregar el trofeo en el Gigante de Arroyito. Eso sí, el presidente de la AFA les pidió a los hinchas que lo esperen: “Que los hinchas disfruten de este espectáculo, que es el más lindo del mundo, y de esta definición que me va a tener en la Liga Profesional viendo los tres partidos. Y con tres escenarios, uno en cada estadio, para la posible celebración. Si les toca salir campeones a Rosario Central, pedirles a los hinchas paciencia, en dos horas llegaremos a Rosario. Si toca en Capital, la premiación será mucho más rápido”, adelantó. Así, la Liga Profesional se prepara para una premiación sin precedentes. Con tres posibles campeones en una misma tarde. La gloria será sólo para uno.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en la conferencia de prensa previa a la última fecha del torneo Clausura Prensa LPF

En sintonía con Tapia habló el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors. El máximo dirigente del Bicho fue uno de los impulsores de este formato de mata-mata. Y, por supuesto, cuando le tocó hablar destacó la “competitividad” del fútbol argentino: “Es un orgullo tener una línea tan competitiva, y que después de tantos partidos que un club como Argentinos esté cerca de salir campeón. Hay que resaltar el nivel de competitividad de la liga argentina. No es normal, hay que decirlo. Como presidente de un club... vendimos jugadores. Estamos en obras. Estamos peleando un campeonato. Hay que valorarlo. Agradecerle al presidente la liga que tenemos: estamos peleando contra estos equipos en igualdad de condiciones. A jugar el último como venimos haciendo. Va a ganar el mejor, en la cancha, jugando al fútbol”.

¿Y el fútbol?

Los primeros en hablar fueron Oroz, Paredes y Ovando, los verdaderos protagonistas de la definición. “Creo que este equipo viene haciendo un trabajo muy importante a lo largo del año. Tuvimos unos golpes importantes, también. El grupo se pudo levantar con mucho trabajo, a pulmón. Hoy estamos en esta instancia por el esfuerzo de los chicos y del grupo de trabajo que tenemos. Sería importante poder darles una alegría. Cuando jugamos de local nos apoyan demasiado. Se siente su cariño”, dijo Oroz, de Argentinos Juniors.

Paredes, por su parte, elogió a Arruabarrena, su entrenador: “Coincido mucho con el entrenador en lo que piensa. En que tenemos un grupo de jugadores muy inteligente, que sabe lo que quiero. Después, de parte de él, nos dio ese empujoncito que necesitábamos de confianza. Es alguien que ha logrado muchísimo con esta camiseta. Y fue un plus muy importante para todos”.

Nicolás Oroz (Argentinos Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central, en la pantalla) y Leandro Paredes (Boca), durante la conferencia de prensa previa a la última fecha del torneo Clausura Liga Profesional de Fútbol

Ovando lamentó la ausencia de Ángel Di María, el capitán del Canalla, quien no estará en el último partido ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto: “Mucho perdemos. Para nosotros, Di María es una figura, un jugador muy importante. Perderlo es complicado para nosotros. Pero tenemos muy buenos competidores en ese puesto. Juli (Fernández) me gusta mucho. Perdemos un referente, un líder de nuestro grupo. Pero tenemos jugadores para sustituirlo muy bien”.

Hasta ahí, las palabras. El sábado, desde las 17.30, los tres equipos jugarán ante su público por una estrella, un título de campeón de liga y un pasaje a la próxima Copa Libertadores. Todo, en noventa minutos de fútbol.