La clasificación a la Copa Sudamericana, en vivo: el minuto a minuto de Unión - Colón, Rosario Central - Huracán, Racing - Godoy Cruz, Patronato - Gimnasia y Argentinos - Sarmiento

18.19 ¡Gol de Racing!

A los 2 del ST, Javier Correa convierte el segundo de su equipo (había hecho el primero) y pone a los de Avellaneda 2 a 1 arriba contra Godoy Cruz. Con este resultado, el equipo dirigido por Fernando Gago se clasificaría a la Sudamericana 2022.

17.50 Huracán se pone 2 a 0 arriba

El conjunto de Parque Patricios aumenta gracias a un gol de Jhonatan Candia.

17.34 ¡Otro gol de Unión!

Aumenta el equipo santafesino con un gol de Juan Manuel García. Por ahora, el “Tatengue” se mete en la Sudamericana, aunque, claro, faltan muchos minutos y todo depende de cómo salgan Racing y Rosario Central.

17.25 Empate parcial por 1 a 1 en Avellaneda

Racing se había adelantado con una anotación de Javier Correa a los 25 minutos de juego. Sin embargo, cuatro minutos después, Godoy Cruz empató por medio de Ezequiel Bullaude.

17.19 ¡Gol de Huracán!

El “Globo” se pone arriba ante Rosario Central con un tanto de Matías Cóccaro.

17.15 Otro homenaje a “Licha” López

Los hinchas de la Academia cantan por él en el minuto 15. Eligen este momento por el número que el goleador lleva en su camiseta: el 15.

17.09 ¡Gol de Unión!

Imanol Machuca sorprendió a todos y abrió el marcador a los 9 minutos de juego. Por ahora, el “Tatengue” se mete en la Sudamericana, aunque, claro, faltan muchos minutos y todo depende de cómo salgan Racing y Rosario Central.

17.05 El recibimiento de Racing a Lisando López

El ídolo de Racing dejará el club, y la hinchada lo mima con una cálida bienvenida

17 Comienza la 25va fecha del Torneo 2021

Ya juegan Unión vs. Colón, Rosario Central vs. Huracán, Racing vs. Godoy Cruz, Patronato vs. Gimnasia y Argentinos vs. Sarmiento. A las 19.15 River visita a Atlético Tucumán. Y más tarde, a las 22, Boca juega contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

16.50 Cinco partidos a la misma hora

Todos los involucrados en la pulseada por el ingreso a la sudamericana juegan en el mismo horario; algunos, entre sí, y otros, contra rivales que ya no pelean por nada. A partir de las 17, podremos disfrutar de: Unión vs. Colón, Rosario Central vs. Huracán, Racing vs. Godoy Cruz, Patronato vs. Gimnasia y Argentinos vs. Sarmiento.

16.40 Bienvenidos a la cobertura de LA NACION

Con River como campeón, el Torneo 2021 finaliza aún con algunas definiciones en juego. Muchos equipos venían peleando en la tabla anual por las plazas de clasificación a los torneos continentales de 2022. Ahora, todo se reduce a una caliente pelea por el ingreso a la Sudamericana. De momento, Banfield, Independiente, Lanús y Defensa y Justicia ya están en la segunda competencia regional, y restan por completarse dos lugares, por los cuales se disputan en simultáneo seis equipos: Racing, Rosario Central, Unión, Gimnasia, Argentinos Juniors y Huracán. Soy Mariano Chaluleu, y los estaré acompañando a lo largo de la previa y el durante de esta apasionante definición.