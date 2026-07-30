La Concacaf se sumó a la UEFA y rechazó el plan de la FIFA para privatizar el Mundial

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) se sumó a la UEFA y también rechazó el plan de FIFA impulsado por el presidente de la entidad, Gianni Infantino, para vender una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado.

El ente mantuvo una reunión este jueves con participación de los 41 países miembro para debatir la propuesta de la creación del “FIFA Forward Enterprise”, un nuevo organismo que administraría los derechos de televisión, patrocinio, venta de entradas, licencias y la gestión operativa de los torneos.

Infantino es el principal impulsor del proyecto Eduardo Verdugo - AP

Después de esa cita, la Concacaf manifestó en un comunicado que los miembros “expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA”.

Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras el Mundial de la FIFA más rentable de la historia. “El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada”, agregó la Concacaf.

Los líderes de Estado de los últimos tres países organizadores del Mundial: Donald Trump por Estados Unidos, Claudia Sheimbaum por México y Mark Carney por Canadá Jacquelyn Martin - AP

La confederación, que tiene entre sus miembros a los recientes organizadores del Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá, rechazó la propuesta e instó a la FIFA a intentar determinar cómo se podrían utilizar “las reservas existentes” de dinero para aumentar la financiación del FIFA Forward para el “desarrollo del fútbol” en la región.

A su vez, encomendó a los miembros del consejo del máximo ente del fútbol mundial la “tarea de instruir” a Infantino para “garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados ”.

“Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística“, concluyó.

Rechazo de la UEFA

La UEFA también había anticipado su rechazo al plan y anunció un boicot de todas las selecciones bajo su ala a las próximas competiciones de la FIFA. La más cercana es el Mundial femenino sub-20 que se desarrollará en Polonia a partir del 5 de septiembre.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA”, indicó el ente rector del fútbol europeo tras una reunión de sus 55 miembros y a través de un comunicado publicado en su página.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA Armando Franca - AP

“La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, sentenció la UEFA.

Y agregó que “resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte”.

“Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial”, consideró.