La confesión de un histórico árbitro de la Premier League: “A ver cuánto aguantamos sin cobrar”

Durante más de dos décadas, Mike Dean fue uno de los árbitros más reconocibles de la Premier League. Su personalidad, sus gestos y una particular manera de vivir los partidos lo convirtieron en una figura singular dentro del fútbol inglés. Cuatro años después de su retiro, el exjuez volvió a quedar en el centro de la escena por una confesión inesperada: reveló que durante algunos encuentros se proponía “juegos” con su equipo arbitral, como intentar pasar 20 o 25 minutos sin cobrar una infracción o permanecer dentro del círculo central durante un cuarto de hora.

Las declaraciones aparecieron en Jamie Vardy’s Having A Party, el podcast del exdelantero de Leicester City. El árbitro, de 58 años, recordó allí algunas de las particularidades de su etapa dirigiendo y explicó cómo buscaba divertirse en medio de los encuentros. “Solíamos decir: ‘Bueno, arrancamos ahora, ¿no? A ver cuánto podemos estar sin hacer sonar el silbato’”, relató.

La revelación no terminó allí. “Lo hicimos varias veces en la Premier League, antes del VAR, obviamente. Estuvimos 20 o 25 minutos sin hacer sonar el silbato un par de veces. Dejalo seguir, dejalo seguir, dejalo seguir”, aseguró.

El gesto de Mike Dean durante un partido de la Premier League OLI SCARFF - AFP

Dean contó otro desafío: consistía en no abandonar el círculo central durante la mayor cantidad de tiempo posible. “Otra cosa que hacía en la Premier League era quedarme en el círculo central y ver cuánto tiempo podía estar ahí antes de tener que salir”, explicó.

“Era simplemente yo bromeando. Corría más o menos por ahí, pero intentaba no salir. Una vez llegué a estar unos 15 minutos en un partido sin abandonar el círculo central”, recordó. Y aclaró que aquellas prácticas eran para “divertirse”.

Las palabras tuvieron repercusión en Inglaterra. The Guardian informó que integrantes de la organización arbitral Pro Ref, rectores del fútbol inglés, recibieron con desconcierto la historia y consideran altamente improbable que un juez pudiera permanecer durante tanto tiempo en el círculo central sin que nadie advirtiera ese comportamiento. También cabe destacar que no existen evidencias conocidas de que esas situaciones hayan ocurrido.

Graham Scott, también exárbitro de la Premier League, fue más lejos y puso directamente en duda el relato. “Es un disparate palpable”, sostuvo en TalkSport. Scott describió a Dean como una persona tímida fuera del campo y planteó que su antiguo colega pudo haber exagerado sus anécdotas ante la necesidad de entretener durante un podcast.

Otro excolega, Mark Halsey, que dirigió en la máxima categoría inglesa entre 1999 y 2013, cuestionó las declaraciones desde otro ángulo. Según sus palabras en BBC Sports, aseguró que la historia había generado “mucha controversia” y remarcó que jamás había escuchado hablar de esos desafíos durante su carrera profesional. Además, consideró que las afirmaciones perjudican la reputación del colectivo arbitral.

En medio de las críticas también apareció una defensa. Ref Support UK, una organización dedicada a la capacitación, el apoyo y el desarrollo de árbitros, relativizó la controversia: “Apuesto a que después del partido en el que ‘no hizo sonar el silbato durante 25 minutos’ los hinchas decían: ‘Hoy no noté al árbitro, estuvo genial y nunca hizo que todo girara alrededor suyo’”, expresó la entidad.

Los jugadores de Manchester City rodean para protestarle al árbitro Mike Dean PAUL ELLIS - AFP

La personalidad de Dean dentro de la cancha había sido justamente uno de los temas que llevaron a Jamie Vardy a preguntarle por aquellas particularidades. El exárbitro admitió: “Como disfrutaba de mi trabajo, me involucraba un poco... bueno, probablemente algunas veces era el centro de atención”. “Me metía un poco más, participaba del partido como si quisiera formar parte de él más de lo que debería haberlo hecho”, reconoció.

También explicó que celebraba internamente algunas decisiones acertadas. “Si das una ventaja y funciona, la celebrás. Si acertás una decisión, querés festejarlo. Lo celebraba con los muchachos por el auricular, pero si das ventaja y alguien convierte, me parece fantástico”, contó.

Dean tuvo una extensa carrera profesional de 28 años. Comenzó como árbitro en 1985, llegó a la Football League una década después y alcanzó la Premier League en el 2000. Se mantuvo en la máxima categoría durante más de dos décadas y dejó la actividad dentro del campo en 2022. Tiene más de 500 partidos y un récord de 113 expulsiones, según The Guardian. Tras dejar el arbitraje de campo, pasó a trabajar como VAR y abandonó esa función en 2023 para iniciar una carrera en los medios.

Precisamente su paso por el VAR había provocado otra controversia que ahora volvió a aparecer en Inglaterra. En agosto de 2022, cuando ya cumplía funciones como VAR, quedó involucrado en una decisión muy discutida durante el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham. La jugada involucró al argentino Cristian Romero y al español Marc Cucurella. Mucho antes de que se cruzaran por la final del Mundial, Cuti le tiró del pelo al lateral izquierdo dentro del área, pero Dean no llamó al árbitro Anthony Taylor para que revisara la acción en el monitor.

CUTI ROMERO TIRÁNDOLE DEL PELO A CUCURELLA ☠️⚰️☠️⚰️⚰️💀⚰️💀💀⚰️💀⚰️⚰️☠️⚰️☠️⚰️💀⚰️💀⚰️ pic.twitter.com/M164QSONWU — Santriste (@FuckSanti) August 14, 2022

La discusión no terminó con el partido: ya retirado, en 2023, Dean reconoció públicamente que decidió no intervenir porque quería evitarle más problemas a Taylor. “No quería mandarlo al monitor porque también es un amigo, además de árbitro”, reveló. Según BBC Sport, aquel episodio y sus palabras posteriores causaron un daño real a la reputación del arbitraje.

Las nuevas confesiones volvieron a colocar bajo discusión una figura que durante años dividió opiniones en Inglaterra. Dean fue considerado uno de los árbitros destacados de la Premier, pero su forma de conducir los encuentros también alimentó una fama que trascendió sus decisiones. Incluso los hinchas llegaron a dedicarle un cántico: “Mike Dean, todo gira alrededor tuyo”.