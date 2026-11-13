La Conmebol confirmó al árbitro de la final entre Boca y Atlético Mineiro: sus antecedentes con el xeneize

La Conmebol confirmó este viernes que el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, desde las 19.30. El juez de 38 años ya dirigió al conjunto xeneize en dos oportunidades durante esta edición del certamen, ambas con victorias del equipo argentino, y cuenta con experiencia en otras definiciones internacionales.

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció la designación del uruguayo, que tendrá como asistentes a sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas. Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente, mientras que Antonio García, también de Uruguay, estará a cargo del VAR. El equipo de videoarbitraje se completará con Ulises Mereles, de Paraguay, Agustín Berisso, de Uruguay, y Leodan González, también uruguayo, como AVAR 1, 2 y 3 respectivamente.

Su balance dirigiendo a Boca: fue el árbitro de la recordada final de vuelta ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2023, en la que expulsó a Marcos Rojo Andre Penner - AP

Matonte tiene antecedentes favorables para Boca en la actual Copa Sudamericana. Estuvo a cargo de la victoria por 1-0 ante O’Higgins de Chile, en la Bombonera, por la ida del repechaje, y del triunfo por 4-0 frente a Recoleta FC de Paraguay, en la revancha de los octavos de final.

En total, el árbitro dirigió nueve partidos de Boca, con un balance de cinco victorias, dos empates y dos derrotas (con dos triunfos por penales y uno perdido por esa vía). Entre sus antecedentes aparecen el triunfo por 1-0 ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2024, el empate sin goles frente a Racing por los cuartos de final de la Libertadores 2023 y la goleada por 4-0 contra Monagas en esa edición del torneo continental. Además, sacó 21 amarillas y tres rojas contra el xeneize (en contraposición, 26 y dos para los rivales), y cobró un penal a su favor, contra ninguno en contra, sumando todos los encuentros.

Nacido en Montevideo en 1988, Matonte debutó en la primera división uruguaya en 2017 y es árbitro internacional FIFA desde 2019. Participó del Mundial de Qatar 2022, donde dirigió el encuentro entre Croacia y Canadá, y también estuvo presente en la Copa América 2024.

A la Argentina la dirigió ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024 y en la fase de grupos ante Chile OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su trayectoria incluye varias finales. Entre ellas, la Recopa Sudamericana 2023 entre Flamengo e Independiente del Valle, la Copa Sudamericana 2021 entre Atlético Paranaense y Red Bull Bragantino, y las definiciones de la Supercopa Uruguaya de 2022 y 2024. También estuvo a cargo de partidos decisivos de los playoffs del campeonato uruguayo en 2019, 2022 y 2023.

Uno de sus episodios más recientes ocurrió en agosto de este año, durante el empate sin goles entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el encuentro, Ángel Di María le reprochó una decisión vinculada con la atención médica y posterior sustitución de un futbolista brasileño, que había permanecido en el suelo durante el tiempo adicionado.

“No es cambio. Se quedó en el piso porque estaba lesionado... Sale y dejás que entre. No, no puede entrar. Obvio que va a hacer el cambio, se queda tirado en el piso. Aprovecha. Vos te equivocaste”, le cuestionó el futbolista argentino.

Los jugadores de Rosario Central se quejan ante el árbitro Andrés Matonte en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians Gustavo Garello - AP

En aquel partido, Matonte también había desestimado un posible penal a favor de Rosario Central después de revisar la jugada en el monitor, por recomendación del VAR. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir la final de la Sudamericana, en la que Boca buscará conquistar un nuevo título internacional, y cortar la sequía de más de 18 años, frente a Atlético Mineiro.