La Conmebol reveló los premios de la Copa Libertadores: Flamengo, el campeón deportivo y económico

Luego de la definición de la Copa Libertadores y el título alcanzado por Flamengo, la Conmebol difundió un informe oficial con el detalle de los premios económicos que recibieron los clubes que llegaron a las etapas decisivas del certamen.

El documento precisó los montos acumulados por campeón, subcampeón y semifinalistas, y volvió a reflejar el fuerte crecimiento financiero del torneo continental.

Según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, el campeón Flamengo fue el gran beneficiado de la edición: acumuló 33.240.000 dólares, cifra que incluye los premios por etapa, el avance a la instancia decisiva y el adicional correspondiente al título. Con este ingreso, el conjunto carioca se mantuvo entre los clubes con mayor capacidad económica del continente, consolidando su presencia en la elite sudamericana.

El subcampeón Palmeiras también obtuvo una suma significativa, al percibir 17.230.000 dólares por su desempeño a lo largo del certamen. Aunque la diferencia con el campeón es amplia, el monto lo posiciona nuevamente entre los equipos con mayor capacidad de inversión y proyección regional.

El informe también detalló las cifras correspondientes a los dos semifinalistas, en donde apareció un dato llamativo: Racing, el equipo argentino que llegó más lejos y perdió con el luego campeón, recaudó unos 9.570.000 dólares. Su campaña, que incluyó resultados claves en las fases eliminatorias, le permitió superar por un margen acotado al otro semifinalista en términos económicos.

Mientras tanto, se entrena a todo ritmo para las semifinales del torneo Clausura: jugará este domingo con Boca, en la Bombonera. Sueña con otra final y, al mismo tiempo, otra recompensa económica.

Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió 9.240.000 dólares, producto de su recorrido hasta las semifinales. La diferencia respecto de Racing responde al sistema de distribución establecido por la Conmebol, que contempla variables como partidos ganados y progresión en cada ronda.

La publicación del informe volvió a poner de relieve el impacto financiero de la Copa Libertadores, un torneo que en cada edición mueve cifras récord y que se convirtió en un factor determinante para la planificación deportiva y económica de los clubes participantes.

Flamengo, además, se coronó este miércoles campeón del Brasileirao al vencer por 1 a 0 a Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino, y completó un histórico doblete después de ganar el sábado pasado la Copa Libertadores.

Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el propio Flamengo de 2019 y el Botafogo de 2024 habían conquistado el título nacional y el continental en una misma temporada. “Dentro de unos años, (los jugadores) lo verán, verán lo que han hecho. Son eternos”, festejó el entrenador Filipe Luís, en la rueda de prensa.

Por este título, recibirá unos 11 millones de dólares. Si se suman el torneo carioca, la Supercopa de Brasil y haber alcanzado los octavos de final del Mundial de Clubes, se llega a otra cifra impactante: otros US$ 39 millones, en un año 2025 excepcional.

Al mismo tiempo, Filipe Luís, de 40 años, suma un éxito más en su joven carrera como DT, tras asumir el mando de Flamengo el año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite.

Como jugador del Mengão, el exlateral izquierdo ganó dos veces el Brasileirão y en par de ocasiones la Copa Libertadores. Después de su retiro en 2023, empezó su trayectoria con las filiales Sub 17 y Sub 20 del club.

La Copa Libertadores, la obsesión de todos Fernando Vergara - AP

Apenas 41 días después de tomar el control del primer equipo ganó la Copa de Brasil y en 2025 logró los títulos de la Supercopa brasileña, el Campeonato Carioca, la Libertadores y el Brasileirão.

“Es un entrenador muy comprometido”, dijo el 10 uruguayo, Giorgian de Arrascaeta. “En el Flamengo siempre te exigen títulos (...) y llegamos al final de esta temporada celebrando con nuestra gente. ¡No tiene precio!”, sostuvo.

Y los campeones van por más.

Este domingo, Flamengo tiene pautado su último encuentro en la liga brasileña contra Mirassol.

El miércoles de la semana próxima, el Fla enfrentará en la Copa Intercontinental al Cruz Azul mexicano, campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, y si gana chocará el sábado con el Pyramids de Egipto.

Si gana otra vez, jugará el 17 de diciembre la final de ese torneo con Paris Saint-Germain, ganador de la Champions League.