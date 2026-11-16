La crisis de Racing golpea a Milito: asamblea fallida, desafío a su autoridad y cambios en fútbol

A Racing se le terminó el año demasiado rápido, pero no los problemas ni los ruidos internos y externos. En la previa al amistoso que el último viernes perdió 2-1 ante Colo Colo, en Chile, la Academia pasó horas agitadas: en la noche del miércoles, el club había sorprendido al informar sobre la suspensión de la asamblea para tratar el balance 2025/26, pautada para el jueves. Y en esa jornada se filtró que no continuará el secretario técnico, Javier Wainer, segundo en la estructura liderada por Sebastián Saja, cuya dirección deportiva acumuló diversos fracasos en cuatro mercados de pases. Cada revés afecta a la imagen de Diego Milito, cuyo capital político se debilitó considerablemente por una crisis que nació en la cancha e impactó afuera.

Si la histórica visita del Papa a la Argentina representó un estallido de esperanza en medio de la complejísima realidad del país, Racing transita situaciones que potencian lo contrapuesto: la desilusión habita tanto en sus hinchas como en la vida interna de buena parte del club, en el que las figuras de los gerentes de áreas gana lugar y evoca un viejo refrán laboral: “hay muchos caciques y pocos indios”.

Ni la eliminación prematura en el torneo Clausura, en el que no participará de los playoffs, le dieron a Racing días de relativa “calma” mientras proyecta su 2027. La asamblea para tratar el ejercicio del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, un evento que se presumía “caliente” por los reclamos de la minoría respecto a un año para el olvido en lo deportivo, quedó cancelada a menos de 24 horas de su realización.

Diego Milito Prensa Racing Club

“Se detectó un error técnico, lamentablemente no se vio antes”, dijo –en DSports Radio- el tesorero del club, Diego Cifarelli, quien aseguró que “no afecta al resultado del balance en general”, aunque admitió que “el error fue de la comisión directiva” y pidió disculpas. Una de sus sentencias graficó el (des)ánimo general: “Como hincha, veo las cosas que pasan, puteo y digo ‘¿cómo puede ser?’ En la cancha y ahora, con la asamblea, nos pegamos un tiro en los pies”.

Adentro del campo de juego, en cuatro mercados de pases la administración Milito sumó a 24 futbolistas por los que desembolsó unos US$ 30.000.000: en 2025, Matías Zaracho, Adrián Balboa, Ignacio Rodríguez, Adrián Fernández, Richard Sánchez (por US$ 8.000.000 en total); Tomás Conechny, Elías Torres, Duván Vergara, Franco Pardo, Alan Forneris y Marcos Rojo (US$ 11.000.000).

Duvan Vergara, con la camiseta de Racing ante Defensa y Justicia JUAN MANUEL BAEZ

En esta temporada, arribaron Matko Miljevic, Valentín Carboni, Damián Pizarro y Ezequiel Cannavo (US$ 3.000.000); Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Matías Pérez, Gonzalo Córdoba, Lautaro Díaz, Leonardo Pérez, Juan Barinaga, Alfonso Espino y Matías Kranevitter (US$ 7.000.000). La Historia de Racing, una cuenta que analizó las estadísticas de cada uno, arrojó un dato demoledor: las 24 incorporaciones promediaron una participación menor al 35 por ciento de minutos posibles. Y sólo seis lograron jugar más del 50 por ciento del tiempo.

Otro de los secretos a voces es que la relación entre los jugadores, en un vestuario sin líderes, tampoco es de comunión. Y varios de los futbolistas, de manera individual, dejó muestras de su falta de identificación con el club y/o del entendimiento del presente: Matko Miljevic en jogging o Alfonso Espino y su exhibición de la panza, con insultos incluidos al público, fueron apenas muestras públicas. Al lateral uruguayo, separado del plantel luego de insultar a Saja en la previa al duelo con Aldosivi, intentan rescindirle un contrato que lo une hasta junio de 2028.

Matko Miljevic, un refuerzo polémico de Racing JUAN MANUEL BAEZ

La de Espino fue una de las contrataciones que quedó rápidamente en la mira de los hinchas. En las redes sociales, los fanáticos agredían permanentemente a Javier Wainer, cuya inminente salida (todavía no oficializada) se filtró el jueves. Paradójicamente, el segundo de la secretaría técnica encabezada por Saja fue quien más “hate” padeció durante toda la gestión, llamativa circunstancia por la que resultó el chivo expiatorio de responsabilidades que están por encima de él.

Tanto la salida de Leandro Leunis de la comisión directiva, consumada hace dos semanas, como el paso al costado de Wainer en la estructura de fútbol profesional no implican cambios de fondo. Milito continúa en silencio, mientras evalúa qué decisiones tomar de cara a un 2027, mientras la palabra “reestructuración” es mencionada fuera de micrófonos, según pudo relevar LA NACION.

ℹ️ 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢



Racing Club informa que, a partir de hoy, Leandro Leunis no seguirá ocupando el cargo de vocal titular de la comisión directiva. Le agradecemos el compromiso y el trabajo con el club durante todo este tiempo. pic.twitter.com/NqilhWaxQu — Racing Club (@RacingClub) October 28, 2026

Hasta el momento Milito sostiene a su amigo Saja, algo que en términos políticos va a contramano de cualquier manual: la continuidad del director deportivo equivaldría a ratificar a un ministro o jefe de gabinete cuya sola mención ya esmerila (más) la figura presidencial. Si el mandamás albiceleste decidiera cambiar el rumbo, el siguiente interrogante será cómo afrontaría el mercado de pases y si apostaría a otro protagonista en ese rol.

“Es una crisis futbolística, es un problema deportivo”, coincidieron todos los dirigentes consultados por LA NACION respecto al diagnóstico sobre el traumático 2026 de Racing, cuyas consecuencias también serán económicas al no disputar certámenes internacionales. La masa societaria, en tanto, también tuvo una retracción luego de haber rozado los 105.000 asociados (95.000 activos) en 2025: “Hoy pagan la cuota unos 81.000 socios, más que cuando ganamos la Suamericana”, sintetizó el vicepresidente Martín Ferré, quien –en Corazón Académico- había aseverado que la Academia tendrá “un equipo súper competitivo en 2027”.

Detrás de ese título potente, todavía no hay recambio de plantel (retornará de las vacaciones el 14 de diciembre) ni entrenador designado. Con bastante hermetismo, Milito aguarda por el final de la temporada, ya que sus apuntados tienen trabajo: Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y, más atrás en la consideración, Mauricio Pellegrino. El presidente sabe que la decisión no admite más errores, luego de haber despedido a Gustavo Costas para designar a Juan Pablo Vojvoda.

Guillermo Barros Schelotto en un entrenamiento de Vélez Prensa Vélez

Por Guillermo, del gusto del presidente racinguista desde los tiempos de campaña electoral, se encendió una alarma. Tigres de Monterrey tuvo un cambio en la gestión del fútbol y pretende contratar al entrenador de Vélez, cuyo vínculo finalizará a fin de año y, además, estará sujeto a las elecciones en el Fortín. Desde lo económico, el club mexicano no tiene ningún inconveniente para ofrecer un contrato muy importante por el Mellizo.

Gustavo Barros Schelotto, su hermano y principal asistente, fue campeón como jugador con Racing en 2001. “Si se quedan en el país, a Gustavo le gustaría que asuman el desafío” de ir a la Academia, según le deslizaron a LA NACION desde el entorno del ex mediocampista. En tanto, Guillermo ratificó en cada aparición pública que con su hermano no resolverán qué hacer hasta tanto se desarrollen los comicios en Vélez.

En Racing las elecciones están pautadas para diciembre de 2028, aunque desde algunos sectores agitan desde el anonimato (en redes o con pasacalles, como había ocurrido en agosto) el pedido de adelantar los comicios. “No va a haber elecciones anticipadas, Racing tiene un estatuto y hay que cumplirlo. La gestión fue elegida por el socio y hay que darle tiempo”, había afirmado –en El Programa de Racing- el ex tesorero Pablo Mena, quien consideró que “la gestión (Milito) va mal”.

El propio Mena fue llamado en la semana por Cifarelli, debido al error detectado en la previa a la fallida asamblea del jueves. “El balance está mal”, publicó en sus redes sociales Racing Gana, el espacio liderado por el ex presidente Víctor Blanco, quien observa en silencio los acontecimientos. Daniel García, vocal de la administración anterior, llamó –en Somos Racing- a que Milito “se deje ayudar”: “Que no haya elecciones anticipadas. Que Milito termine su mandato, pero que se deje ayudar. Si llama a la unidad, correremos todos a ayudarlo”.

Las críticas externas y también algunas acciones internas denotan cuán afectada quedó la imagen de Milito, más allá de lo estrictamente futbolístico. Para el presidente de la Academia, quien puso a prueba la idolatría inmaculada que había logrado como jugador, uno de los mayores desafíos -si no el mayor- será reencauzar su figura como autoridad de un club con mensajes contradictorios.

Claudio “Chiqui” Tapia y Diego Milito Captura

De la diplomacia inicial a romper con la AFA de Claudio Tapia, con quien se reconcilió cuatro meses más tarde. De la promesa de una secretaría técnica de elite, al desmembramiento progresivo de la misma, cuyo sobreviviente -al menos hasta ahora- es Saja, su máximo responsable. Del discurso de las áreas de profesionales y los equipos de trabajo, al sacudón interno y externo que habían causado los bonos millonarios otorgados a tres gerentes.

En ese oscilar entre la promesa del “salto de calidad” y una temporada marcada por las derrotas sin atenuantes, Milito necesitará rearmar lo futbolístico y también lo político. Devolver una ilusión, en tiempos de una desesperanza sin precedentes para los últimos años del club, será la cuestión para el presidente de la Academia. Pasar del dicho al hecho, una obligación que demandan los hinchas para el año que viene.